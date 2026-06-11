2026. június 11. csütörtök Barnabás
19 °C Budapest
MEX
Mexikó Dél-Afrika
RSA
 Ma 21:00
A csoport
KOR
Dél-Korea Csehország
CZE
 Péntek 04:00
A csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet

Pénzcentrum
2026. június 11. 08:44

Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció. Donald Trump amerikai elnök a friss adatokra reagálva először úgy fogalmazott, hogy imádja az inflációt, ám később finomított a kijelentésén, miközben a tartós drágulás egyre komolyabb politikai kihívást jelent számára a közelgő félidős választások előtt - írta a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal adatai alapján májusban a fogyasztói árak az előző havi 3,8 százalékról 4,2 százalékra emelkedtek éves bázison. A drágulás hátterében elsősorban az Irán elleni háború miatt megugró energiaárak állnak. A friss statisztikák közzététele után Trump a Fehér Házban meglepő módon úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten örül a számoknak, sőt egyenesen imádja az inflációt. Hozzátette ugyanakkor, hogy amint véget ér a fegyveres konfliktus, az árak hirtelen és jelentősen zuhanni fognak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnök később a New York Postnak nyilatkozva már úgy védekezett, hogy szavait kiragadták a kontextusból, és valójában csak a vártnál kedvezőbb gazdasági mutatókra utalt. Az inflációs adatokra reagálva bejelentette, hogy az amerikai erők éjszakai akciókban több millió hordó olajat foglaltak le Irántól, ami véleménye szerint már némileg mérsékelte a piaci nyomást. Trump ígérete szerint a háború lezárultával az üzemanyagárak is visszatérnek a korábbi szintre.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár az elnök optimista, a globális olajpiaci árak továbbra is jelentősen meghaladják a háború előtti szintet. Az autós érdekképviseletek adatai szerint a konfliktus kezdetekor mért 2,95 dolláros gallononkénti benzinárhoz képest a fogyasztóknak jelenleg átlagosan 4,15 dollárt kell fizetniük. Noha a mostani drágulás elmarad a Joe Biden elnöksége idején, 2022-ben mért 9,1 százalékos történelmi csúcstól, a háztartásokra nehezedő nyomás már harmadik hónapja folyamatosan nő. Májusban a lakossági energiaszámlák csaknem egynegyedével haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami a magas üzemanyagárakkal együtt egyre komolyabb politikai kihívást jelent Trump számára a közelgő félidős választások előtt.

Címlapkép: a Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok
#infláció #választások #gazdaság #világ #olaj #donald trump #irán #amerikai egyesült államok #üzemanyagárak #háború #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:02
08:52
08:44
08:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 11.
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 10.
Fillérekbe kerül a hétvégi kikapcsolódás ebben a közeli fővárosban: ez most a kontinens legolcsóbb úti célja
2026. június 10.
Várjunk még, vagy most érdemes eurót váltani a nyaralásra? Eddig tarthat ki a forint bivalyereje
2026. június 10.
Szabályosan menekülnek a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől futhatnak ennyien?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 11. csütörtök
Barnabás
24. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
3
2 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
4
1 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
5
1 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Következményi kár
tehát valamely közvetlen dologi kár következményeként előálló, azzal közvetlen okozati összefüggésben álló, általában hosszabb időtartamon át fennálló jövedelem-kiesés és/vagy pótlólagos ráfordítás felmerülése (pl. a tűz következtében előálló üzemszünet). A hozamkiesést fedező biztosítások érdekes példája a növények terméshozam-kiesés biztosítása, amely összkockázatú változatában az átlagos terméshozamhoz kapcsolódó meghatározott garanciát jelent.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 11. 06:27
Itt a toplista: ezek a fociválogatottak nyertek eddig világbajnokságot - nagyon szűk az elit
Pénzcentrum  |  2026. június 11. 05:32
Gerendai Károly a Sziget állami támogatásáról: szeretnék együttműködést az új kormánnyal
Agrárszektor  |  2026. június 11. 08:30
HORSCH Cruiser, Finer, Joker, Cultro, Terrano VARIÁCIÓK SEKÉLY TARLÓHÁNTÁSRA (x)