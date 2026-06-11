Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet

Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció. Donald Trump amerikai elnök a friss adatokra reagálva először úgy fogalmazott, hogy imádja az inflációt, ám később finomított a kijelentésén, miközben a tartós drágulás egyre komolyabb politikai kihívást jelent számára a közelgő félidős választások előtt - írta a BBC.

Az amerikai munkaügyi statisztikai hivatal adatai alapján májusban a fogyasztói árak az előző havi 3,8 százalékról 4,2 százalékra emelkedtek éves bázison. A drágulás hátterében elsősorban az Irán elleni háború miatt megugró energiaárak állnak. A friss statisztikák közzététele után Trump a Fehér Házban meglepő módon úgy nyilatkozott, hogy kifejezetten örül a számoknak, sőt egyenesen imádja az inflációt. Hozzátette ugyanakkor, hogy amint véget ér a fegyveres konfliktus, az árak hirtelen és jelentősen zuhanni fognak.

Az elnök később a New York Postnak nyilatkozva már úgy védekezett, hogy szavait kiragadták a kontextusból, és valójában csak a vártnál kedvezőbb gazdasági mutatókra utalt. Az inflációs adatokra reagálva bejelentette, hogy az amerikai erők éjszakai akciókban több millió hordó olajat foglaltak le Irántól, ami véleménye szerint már némileg mérsékelte a piaci nyomást. Trump ígérete szerint a háború lezárultával az üzemanyagárak is visszatérnek a korábbi szintre.

Bár az elnök optimista, a globális olajpiaci árak továbbra is jelentősen meghaladják a háború előtti szintet. Az autós érdekképviseletek adatai szerint a konfliktus kezdetekor mért 2,95 dolláros gallononkénti benzinárhoz képest a fogyasztóknak jelenleg átlagosan 4,15 dollárt kell fizetniük. Noha a mostani drágulás elmarad a Joe Biden elnöksége idején, 2022-ben mért 9,1 százalékos történelmi csúcstól, a háztartásokra nehezedő nyomás már harmadik hónapja folyamatosan nő. Májusban a lakossági energiaszámlák csaknem egynegyedével haladták meg az egy évvel korábbi szintet, ami a magas üzemanyagárakkal együtt egyre komolyabb politikai kihívást jelent Trump számára a közelgő félidős választások előtt.

Címlapkép: a Fehér Ház hivatalos fotója: Daniel Torok