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Donald Trump amerikai elnök videoüzenete
Világ

Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál

Pénzcentrum
2026. június 10. 13:15

A The Independent hasábjain egy nyolcvanadik életévéhez közelítő publicista a saját tapasztalatai alapján elemzi Donald Trump egészségi állapotát és szellemi leépülését. Írásában arra is rámutat, hogy méltatlanul keveset beszélünk arról, mit is jelent valójában az öregedés a világ legbefolyásosabb tisztségében.

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A szerző, aki mindössze tíz nappal fiatalabb az amerikai elnöknél, egy saját, közelmúltbeli egészségügyi ijedtsége kapcsán kezdett el elgondolkodni Trump állapotán. Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen (MoCA). Trump a Truth Social közösségi oldalon a rendkívüli intelligenciája bizonyítékaként értékelte az eredményt, és korábban is azzal büszkélkedett, hogy kezelőorvosai szinte még sosem láttak ilyen tökéletes pontszámot.

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Donald Trump politikai vezetőként, aki ráadásul egy háborút vezényel le, speciális helyzetben van. A szerző részletesen kifejti, hogy a tartós gyűlölet olyan stresszhormonokat szabadít fel, mint a kortizol és az adrenalin, ami károsítja a szív- és érrendszert, gyengíti az immunrendszert, emésztési zavarokat és alvásproblémákat okoz, valamint izomfeszültséghez és fejfájáshoz vezet.

A szerző megjegyzi, hogy az idős barátaival való találkozások állandó rituáléja az úgynevezett orgonamustra, azaz egymás egészségügyi panaszainak, így a mozgásszervi, szív- vagy hallásproblémáknak a megbeszélése. Kétséges azonban, hogy Trumpnak lennének olyan régi barátai, akikkel ezeket megoszthatná, hiszen kapcsolatai nem érzelmi, hanem sokkal inkább tranzakciós alapúak, ahol minden interakció egyfajta üzlet. A gerontológusok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a szoros baráti kötelékek ápolása az időskori egészség megőrzésének egyik legfontosabb záloga.

Bár a szerző saját magán is tapasztalja a szellemi hanyatlás jeleit, például a feledékenységet, Trump esetében a leépülés folyamata látványosan gyorsabbnak tűnik. Példaként említi az elnök katonai vezetők előtt tartott, néhány héttel ezelőtti beszédének zavaros átiratát. A publicista a mentális egészség másik fontos mércéjének az öniróniát tekinti. Legélesebb elméjű barátai mind megőrizték azt a képességüket, hogy tudnak magukon nevetni, miközben Trumpot még sosem látta önmagán viccelődni.

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A várható élettartam legjobb előrejelzője a szülők életkora. A publicista édesapja 102 éves koráig élt szellemi frissességben, míg Trump apja 93 évesen hunyt el, de 86 éves korában Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála. 
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