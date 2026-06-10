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Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
A The Independent hasábjain egy nyolcvanadik életévéhez közelítő publicista a saját tapasztalatai alapján elemzi Donald Trump egészségi állapotát és szellemi leépülését. Írásában arra is rámutat, hogy méltatlanul keveset beszélünk arról, mit is jelent valójában az öregedés a világ legbefolyásosabb tisztségében.
A szerző, aki mindössze tíz nappal fiatalabb az amerikai elnöknél, egy saját, közelmúltbeli egészségügyi ijedtsége kapcsán kezdett el elgondolkodni Trump állapotán. Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen (MoCA). Trump a Truth Social közösségi oldalon a rendkívüli intelligenciája bizonyítékaként értékelte az eredményt, és korábban is azzal büszkélkedett, hogy kezelőorvosai szinte még sosem láttak ilyen tökéletes pontszámot.
Donald Trump politikai vezetőként, aki ráadásul egy háborút vezényel le, speciális helyzetben van. A szerző részletesen kifejti, hogy a tartós gyűlölet olyan stresszhormonokat szabadít fel, mint a kortizol és az adrenalin, ami károsítja a szív- és érrendszert, gyengíti az immunrendszert, emésztési zavarokat és alvásproblémákat okoz, valamint izomfeszültséghez és fejfájáshoz vezet.
A szerző megjegyzi, hogy az idős barátaival való találkozások állandó rituáléja az úgynevezett orgonamustra, azaz egymás egészségügyi panaszainak, így a mozgásszervi, szív- vagy hallásproblémáknak a megbeszélése. Kétséges azonban, hogy Trumpnak lennének olyan régi barátai, akikkel ezeket megoszthatná, hiszen kapcsolatai nem érzelmi, hanem sokkal inkább tranzakciós alapúak, ahol minden interakció egyfajta üzlet. A gerontológusok ugyanakkor egyetértenek abban, hogy a szoros baráti kötelékek ápolása az időskori egészség megőrzésének egyik legfontosabb záloga.
Bár a szerző saját magán is tapasztalja a szellemi hanyatlás jeleit, például a feledékenységet, Trump esetében a leépülés folyamata látványosan gyorsabbnak tűnik. Példaként említi az elnök katonai vezetők előtt tartott, néhány héttel ezelőtti beszédének zavaros átiratát. A publicista a mentális egészség másik fontos mércéjének az öniróniát tekinti. Legélesebb elméjű barátai mind megőrizték azt a képességüket, hogy tudnak magukon nevetni, miközben Trumpot még sosem látta önmagán viccelődni.
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A várható élettartam legjobb előrejelzője a szülők életkora. A publicista édesapja 102 éves koráig élt szellemi frissességben, míg Trump apja 93 évesen hunyt el, de 86 éves korában Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála.
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