2026. július 16. csütörtök Valter
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tatabánya, 2026. március 18.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Zoomlion kínai nehézgépgyártó új üzemének megépítése és a beruházáshoz kapcsolódó elsõ ütem átadása alkalmából tartott eseményen Tatabányán 2
HRCENTRUM

Nem csak Szijjártóra csaptak le a kínaiak: rengeteg magyar ex-diplomata ejtőernyőzött zsíros állásokba

Pénzcentrum
2026. július 16. 09:02

Egyre több egykori magyar diplomata, köztük Szijjártó Péter volt külügyminiszter vállal felsővezetői pozíciót a hazánkban megtelepedő vagy a magyar–kínai közeledést támogató ázsiai vállalatoknál. A BYD, a CATL, a Semcorp és a CCTA közös jellemzője, hogy magas rangú irányítóik között olyan tisztségviselők találhatók, akik korábban Kínában vagy a magyar államigazgatásban dolgoztak.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A legismertebb karrierváltás Szijjártó Péteré, aki 2014 és 2026 között vezette a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, nemrégiben pedig bejelentette, hogy visszaadja parlamenti mandátumát. A volt tárcavezető a kínai elektromosautó-gyártó BYD külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős igazgatójaként folytatja pályafutását. Minisztersége alatt a magyar állam bőkezű támogatásban részesítette a vállalatot, új pozíciójában pedig a sajtóértesülések szerint elsősorban sokat fog utazni, és a hazai gyártási folyamatokba nem folyik majd bele.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Telex emlékeztet: hasonló utat járt be Tasnády Előd, aki 2024-ig a sanghaji és a kantoni főkonzulátuson teljesített szolgálatot. Cégcsoportja, a CCTA a közelmúltban nyitott üzletfejlesztési és inkubációs központot Cegléden. A piackutatástól a vízumügyintézésig terjedő, széles körű szolgáltatásokat nyújtó vállalat tevékenységének is köszönhető, hogy Cegléd kínai testvérvárosi kapcsolatot épített ki, a település határában pedig megjelentek az akkumulátoripari beruházók.

Kapcsolódó cikkeink:

A hazai akkumulátoriparban érdekelt óriásvállalatoknál szintén megfigyelhető ez a személyzeti trend. A szeparátorfóliákat gyártó, ám környezetvédelmi okokból nemrégiben leállított Semcorp Hungary Kft. alelnöke, Wolf Csaba korábban a Gazdaságfejlesztési Minisztérium egyik stratégiai osztályát vezette, de diplomáciai feladatokat is ellátott, amikor tanácsosként szolgált a pekingi és a phenjani külképviseleten.

A szintén Debrecenben gyárat építő CATL hazai leányvállalatánál eközben Dióssi Lóránd lett a stratégiai tervezésért felelős vezető. A szakember korábban csungkingi főkonzulként dolgozott a diplomáciai testületben, új vállalati tisztségében pedig már Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterrel is folytatott hivatalos egyeztetéseket.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
#hrcentrum #beruházás #elektromos autó #kína #szíjjártó péter #külügyminiszter #BYD #akkumulátorgyár #catl #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:31
09:22
09:15
09:02
08:43
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.07.08 07:32
Érzelmi evés, stresszevés: így küzdhető le
Ön is evett már olyankor, amikor nem is volt éhes, és csak az unalmán vagy a rosszkedvén, esetleg a...
legacykft  |  2026.06.30 20:33
Vezetői nézőpontok
Az előző írásomban arról írtam, hogy a vezető nem egyszerűen döntéseket hoz, hanem jelentést ad anna...
laskainelli  |  2026.06.29 15:40
A kishitűség szakításoz vezethet
Mindannyian vágyunk a biztonságra, a szeretetre és arra, hogy érvényesítsenek minket. Vannak azonban...
coachco  |  2026.05.05 20:26
Tudtuk, hogy jön? És azt tudtuk, hogy mi jön?
Izgalmas téma az 1989-es rendszerváltás. Azért is, mert sokan a mostanit is annak reméljük. [...] B...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 16.
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
2026. július 15.
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
2026. július 15.
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
2026. július 15.
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
2026. július 15.
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2
2 hónapja
Jön a teljes fordulat a hazai fizetéseknél: kötelező uniós szabály lép életbe a munkahelyeken 2026-ban
3
2 hete
Leesik az állad: ennyit keres egy stewardess 2026-ban Magyarországon
4
1 hónapja
Mikor van apák napja 2026-ban? Apák napi ajándék, idézetek - Az ünnep eredete
5
2 hónapja
650 ezres fizetéssel vadásznak szakácsot balatoni étteremben: kiderült, mennyit kell dolgozni naponta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 07:30
Jöhet a sírig tartó munka Magyarországon? Dermesztő jóslat jött a nyugdíjakról
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 07:15
Kiadták a riasztást: alaposan elázhat ma szinte az egész ország, mutatjuk a zivatartérképet!
Agrárszektor  |  2026. július 16. 08:17
Durva vihar jöhet ma ezekben a megyékben: itt jégesőre is figyelmeztetnek