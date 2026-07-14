Kukafejű űrlény lett Nigel Farage legfőbb kihívója: egyre többen állnak be mögé, beéghet a választáson a Brexit atyja

Látványosan visszafelé sülhet el Nigel Farage, a brit jobboldali populista Reform UK vezetőjének legújabb politikai húzása. A politikus lemondott egyéni képviselői mandátumáról, hogy a személyes pénzügyeit érintő vádak árnyékában időközi választást kényszerítsen ki, ám a rivális pártok politikai cirkusznak minősítették a lépést, és bojkottálják a szavazást. Így a politikus legfőbb kihívója jelenleg egy kukát a fején viselő komikus, aki állítása szerint az űrből érkezett - és azzal kampányol, hogy ő legalább nem Nigel Farage.

Farage ellen, akinek pártja, a Reform UK kifejezetten jól szerepel a közvélemény-kutatásokban, az a vád merült fel, hogy elmulasztott bejelenteni több millió font értékű, gazdag adományozóktól származó ajándékokat. Bár a parlamenti etikai bizottság vizsgálatot indított az ügyben, a politikus minden szabálytalanságot tagad - írja a CNN.

A pártvezér a hónap elején mondott le a délkelet-angliai Clacton-on-Sea választókerületben betöltött parlamenti mandátumáról. Döntését úgy keretezte, mintha ezzel a helyi választókra bízná politikai jövőjét, elkerülve a szerinte a lejáratására törekedő politikai elitet. Kijelentette, hogy tetteinek megítélését Clacton lakóira bízza, és hozzátette, hogy folytatja a Reform UK által elindított politikai forradalmat.

A hagyományos politikai ellenfelek azonban gyorsan elutasították a kezdeményezést. Az ország vezető politikai erői, a kormányzó Munkáspárt, a jobboldali Konzervatív Párt és a centrista Liberális Demokraták egyaránt bejelentették, hogy távol maradnak a clactoni időközi választástól. A múlt hónapban a munkáspárti vezetésről lemondott Keir Starmer kétségbeesett figyelemelterelésnek nevezte a lépést, míg az új miniszterelnök, Andy Burnham szóvivője szerint az egész csupán egy olcsó trükk a Farage-ot érő súlyos vádak elfedésére.

A fősodorbeli pártok távolmaradása miatt eddig csak marginális jelöltek léptek fel Farage ellen. Közülük a legnépszerűbb a Nagy-Britanniában Count Binface néven ismert szatirikus komikus, ki magát űrpolitikusnak nevezi. A Jon Harvey forgatókönyvíró által életre keltett figura évek óta indul a brit választásokon, folytatva azt a patinás brit hagyományt, amelyben paródiajelöltek mérettetik meg magukat az ismert politikusokkal szemben. "Kezdődik a játék, Nige!" - írta közösségi oldalán a több mint kétszázezer követővel rendelkező Binface.

Farage támogatói szerint a nagy pártok egyszerűen tartanak a brexit egykori főszószólójától, akinek formációja a legutóbbi önkormányzati választásokon jelentős sikereket ért el. Zia Yusuf, a Reform UK belügyi szóvivője gyávának nevezte a bojkottáló pártvezetőket, amiért az évekig tartó bírálatok után most kitérnek a közvetlen politikai összecsapás elől.

A szatirikus jelölt időközben a brit média érdeklődésének középpontjába került. Egyes elemzők szerint bár a győzelemre nincs reális esélye, jelentős számú protestszavazatot gyűjthet össze. Egy interjúban azon élcelődött, vajon a hivatásos politikusok tőle félnek-e jobban, vagy Farage politikai manőverétől tartanak. Arra a kérdésre pedig, hogy mivel tudja megszólítani a helyi választókat, úgy felelt, hogy ő legalább nem Nigel Farage.

Korábban is indult választásokon

Binface megalkotója a brit választások veteránja, korábban egykori brit miniszterelnökök ellen is elindult, mint Rishi Sunak és Boris Johnson, korábbi alteregójaként, Lord Bucketheadként pedig Theresa May ellen is megmérettette magát.

Farage igyekezett úgy beállítani az időközi választást, mint a „nép és az elit” összecsapását, amire reagálva a konzervatívok vezetője, Kemi Badenoch Binface-t „a nép jelöltjének” nevezte. Még Keir Starmer volt miniszterelnök is kitért a jelöltségére a NATO-csúcson. „Azt hiszem, a Munkáspárt szabályaiba ütközne, ha egy másik jelöltet támogatnék” - fogalmazott.

Binface-t is meglepte a kialakult helyzet. Arra a felvetésre, hogy akár még nyerhet is, nem szívesen válaszolt.

Még nagyon korai erről beszélni, hosszú út áll előttünk. De ha a rendkívül valószínűtlen eset bekövetkezne, és Clacton emberei engem választanának az öreg Nige helyett, akkor minden tőlem telhetőt megteszek, hogy képviseljem őket

- mondta a Guardiannek.

Elárulta rengeteg e-mailt és üzenetet kapott Binface-aktivistáktól, akik felajánlották, hogy házról házra járnak, illetve szórólapokat terjesztenek a kampányában. Ez akár olyan meglepetést is hozhatna, mint amikor Hartlepool United kabalafiguráját, H'Angus the Monkeyt megválasztották az észak-angliai város polgármesterévé. Binface elismerte, hogy korábban alig tudott valamit Clactonról, de amit azóta megtudott, az tetszik neki.

Hallottam, hogy a tengerparton fekszik, és van egy mólója. Sőt, már majdnem el is töröltem, de aztán valaki szólt, hogy az pier (móló), nem peer (főnemes). Azt is hallottam, hogy az ott élők nem feltétlenül mind annyira Brexit-pártiak... szóval ennyi

- mondta. Clacton térsége egyébként 2016-ban az egyik legerősebben támogatta az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését. elmondása szerint Binface elsősorban a kiábrándult Reform UK-szavazókat szeretné megszólítani, de azokat is, akik korábban a Munkáspártra, a Konzervatív Pártra vagy más pártokra szavaztak volna, ha valódi választási lehetőségük lett volna.

Ha belegondolnak, érthető, hogy az emigráns szavazókra is számítok. Végül is én vagyok a tökéletes idegen lény - bár szeretném hangsúlyozni, nem illegális

- tette hozzá. Nem ez az első alkalom, hogy a közvélemény Binface mögé áll egy megosztó jobboldali szereplő elleni küzdelemben. A 2024-es londoni főpolgármester-választáson több szavazatot szerzett, mint a szélsőjobboldali Britain First jelöltje. Ugyanakkor akkor sem kapott elég voksot ahhoz, hogy visszakapja a választási letétet, amelyet minden brit jelöltnek be kell fizetnie induláskor.

A fogadóirodák továbbra is Farage győzelmét tartják a legvalószínűbbnek, Binface esélyei azonban látványosan javultak. Az Oddschecker szerint a meglepetésgyőzelem oddsai 5:1-ről 7:2-re csökkentek.

Arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha valóban megnyerné a választást, Binface elmondta: a Westminster házszabálya szerint a sisakját le kellene vennie, mielőtt belépne az alsóház üléstermébe. Gyorsan hozzátette azonban, hogy a brit parlamentben több tisztségviselő is meglehetősen különös öltözékben látja el feladatait, például fekete térdnadrágban és hagyományos díszruhában.

Annak jeleként, hogy a kampányt legalább részben komolyan veszi, létrehozott egy Ko-Fi adománygyűjtő oldalt is, ahol támogatásokat vár.

Más politikusokkal ellentétben, akik több millió fontos kampánykasszával (és egy ITV-s krimisorozat jogdíjaival) rendelkeznek, én teljesen független űrharcos vagyok. A londoni főpolgármesteri kampányom teljes nyereségét jótékony célra ajánlottam fel, de szeretném folytatni a galaxisokon átívelő küzdelmet, ehhez pedig jól jönne a támogatás

- fogalmazott.

Címlapkép: countbinface.com/