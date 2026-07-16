Indulhat a diákok rohama: hamarosan felpörög az albérletpiac, de ki tudja ezt megfizetni?

A bérlők dolgát némiképp segíti az Otthon Start hitelprogram is, amely hozzájárult a piaci kínálat bővüléséhez. A hallgatók továbbra is a jó közlekedésű, egyetemekhez közeli, modern és gépesített lakásokat keresik a leginkább, miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a döntés során a tiszta bérleti díj mellett a rejtett költségeket és a szerződés részleteit is érdemes alaposan megvizsgálni.

Hamarosan ismét szezonja következik az albérletszezon felpörgésének, amikor a felsőoktatásba bekerülő diákok keresik az egyetemük városában a lakásokat - a ponthatárokat jövő csütörtökön hirdetik majd ki. Bár az egyetemisták rohama hagyományosan felhajtja az árakat, a jelenlegi budapesti albérletpiacon nem tapasztalható meredek drágulás.

A Központi Statisztikai Hivatal és az Ingatlan.com adatai szerint a júniusban mért 4,7 százalékos éves áremelkedés csaknem ötéves mélypontnak számít. Zankó Károly, az OTP Ingatlanpont szakértője rámutatott, hogy a jó ár-érték arányú ingatlanokra a tudatosabb bérlők már a főszezon előtt lecsaptak, a túlárazott lakások pedig jóval nehezebben találnak gazdára.

Aki azonban csak a felvételi eredmények ismeretében kezd el keresgélni, könnyen lemaradhat a legvonzóbb ajánlatokról. A leggyorsabban a 30–55 négyzetméteres, egy- vagy kétszobás, jó közlekedésű, bútorozott és gépesített otthonok adhatók ki, különösen akkor, ha a szobák külön nyílnak, ami megkönnyíti a lakótársak együttélését.

A visszafogottabb áremelkedés részben az Otthon Start Program hatásának tulajdonítható. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a kedvezményes hitelkonstrukciónak köszönhetően Budapesten 25-ről 40 százalékra nőtt az első lakásukat vásárlók aránya. Bár tavasz végére kiderült, hogy az önerő hiánya miatt sokan mégsem tudnak élni a lehetőséggel, így a bérleti piacon maradnak, a program ennek ellenére is érezhetően bővítette a bérlakás-kínálatot.

A megnövekedett választék fékezi az árak növekedését, így a tulajdonosoknak egyre többször kell engedniük a kezdeti elképzeléseikből. A fővárosban jelenleg 200 ezer forint alatt szinte lehetetlen kiadó lakást találni, 300 ezer forint felett viszont már minimális a fizetőképes kereslet, így a kínálat döntő többsége e két érték között mozog.

A legbiztosabb pont továbbra is a XI. kerület, ahol az egyetemek közelsége miatt az egy- vagy kétszobás lakások átlagosan 265–270 ezer forintért szinte azonnal bérbe adhatók. Hasonlóan népszerű a IX. kerület is, ahol a Corvinus és a Semmelweis Egyetem környékén 190 ezer és 300 ezer forint között alakulnak az árak. A VIII. kerület a maga 250 ezer forint körüli átlagárával kedvező kompromisszumot kínál a belváros közelsége és a megfizethetőség között.

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Budán, a III. kerületben az Óbudai Egyetem miatt élénk a kereslet, itt a garzonok 200–225 ezer, a nagyobb lakások pedig 240–300 ezer forint körüli áron érhetők el. Ár-érték arányban kifejezetten vonzó a Budapesti Metropolitan Egyetemhez közeli XIV. kerület, ahol már 180 ezer forinttól is találni lakást, a tipikus diákotthonokért pedig 220–280 ezer forintot kérnek. A szakértő szerint ma már nem a kirívóan magas, 350 ezer forintos bérleti díjakkal jellemezhető V. kerületben, hanem inkább a VI., VII., VIII. és IX. kerület által alkotott tengelyen érdemes keresni a legjobb ajánlatokat.

Budapesthez szorosan kötődik Gödöllő egyetemi élete, ám a helyi piac eltérő sajátosságokat mutat. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) erős, mintegy 1700 fős kollégiumi hálózata miatt a magánbérlés kevésbé meghatározó. A szűkös kínálatban az egyetemhez és a HÉV-állomáshoz közeli lakások 195–245 ezer forintért bérelhetők ki, és a fővárossal ellentétben itt gyakoribbak a bútorozatlan ingatlanok, amelyek rendkívül gyorsan gazdára találnak.

A lakáskeresőknek célszerű a hirdetési ár mellett a teljes havi fenntartási költséggel – így a közös költséggel, a rezsivel, az internettel és az esetleges parkolási díjakkal – is kalkulálniuk, ami havi szinten 20–45 ezer forintos pluszkiadást jelenthet. Alapkövetelmény a minimum egyéves, határozott idejű szerződés és a kéthavi óvadék, de egyre gyakoribb a közjegyzői okiratba foglalás megkövetelése is. Fontos, hogy a bérlők a tényleges tulajdonossal szerződjenek, és a megállapodás térjen ki a karbantartási kötelezettségek pontos megosztására is.

A bérbeadóknak a maximális profit hajszolása helyett érdemes a legszélesebb, megbízható bérlői rétegre fókuszálniuk. A tiszta, igényesen felszerelt, klímával és modern bútorokkal rendelkező lakások vonzzák be a leginkább a fizetőképes bérlőket. Az elavult, retró berendezés kifejezetten rontja a bérbeadás esélyeit, mivel a fiatal bérlőgeneráció számára a korszerűség és a kiszámítható rezsiköltség ma már alapvető elvárás.