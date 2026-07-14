Összeomlott a törékeny béke az Egyesült Államok és Irán között: súlyos gazdasági csapás fenyegeti a világot

Alig néhány héttel az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás után ismét jelentősen nőtt a feszültség a két ország között. A júniusban aláírt, úgynevezett iszlámábádi egyetértési memorandum egy időre lezárta a nyílt katonai összecsapásokat, mostanra azonban több pontja is vitatottá vált, miközben a Hormuzi-szoros körüli konfliktus ismét a nemzetközi figyelem középpontjába került.

A Reuters összefoglalója szerint a 14 pontos megállapodás egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy újra megnyílt a Hormuzi-szoros a kereskedelmi hajózás előtt. Ez kulcsfontosságú a globális olajkereskedelem számára, hiszen a világ tengeri olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át. A dokumentum azonban több kérdést nyitva hagyott, különösen Irán nukleáris programjával és a térség biztonsági szabályaival kapcsolatban.

Washington szerint Teherán nem teljesítette a vállalt kötelezettségeit. Donald Trump amerikai elnök hétfőn már úgy fogalmazott, hogy a tűzszünet "véget ért", és azt is felvetette, hogy az Egyesült Államok átveheti a Hormuzi-szoros biztonsági ellenőrzését. Irán ezzel szemben azt állítja, hogy éppen Washington sértette meg a megállapodást, ezért ismét korlátozta az engedély nélküli hajóforgalmat a szorosban.

Több vitás pont is egyszerre került felszínre. Az egyik legfontosabb kérdés, hogy ki gyakorolhat ellenőrzést a stratégiai tengeri útvonal felett. Emellett Washington visszavonta az iráni olajexportot segítő mentességeket, ami Teherán szerint szintén sérti az egyezséget. Feszültséget okoz az is, hogy a Katarban befagyasztott iráni pénzeszközök felhasználásáról sem ugyanúgy értelmezi a megállapodást a két fél.

Irán további kifogása, hogy Izrael libanoni hadműveletei szintén ellentétesek a memorandum szellemével. A teheráni vezetés szerint ugyanis a megállapodás része volt egy libanoni tűzszünet is, amelynek betartását az Egyesült Államoknak is garantálnia kellett volna. Washington ezt az értelmezést nem fogadja el.

Jelenleg nincs kitűzött időpont az újabb amerikai, iráni tárgyalásokra. Elemzők szerint a megállapodás túl általános megfogalmazásai miatt mindkét fél saját értelmezését tekinti irányadónak, ezért egyre kisebb az esély arra, hogy a jelenlegi dokumentum önmagában képes legyen fenntartani a fegyvernyugvást. A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint új tárgyalásokra és egy részletesebb megállapodásra lenne szükség ahhoz, hogy tartósan csökkenjen a feszültség a térségben.

A helyzet a világgazdaság szempontjából is kiemelt jelentőségű. A Hormuzi-szoros a globális energiaellátás egyik legfontosabb tengeri útvonala, ezért minden katonai incidens vagy hajózási korlátozás gyorsan megjelenhet az olajárakban és a nemzetközi pénzpiacokon. A befektetők ezért fokozott figyelemmel követik, sikerül-e újra tárgyalóasztalhoz ültetni Washingtont és Teheránt, vagy ismét nyílt katonai konfliktus bontakozik ki a térségben.

Azóta újabb támadások

Robbanásokról számoltak be több iráni városból, köztük a dél-iráni Busehr kikötővárosából is, ahol Irán egyetlen működő polgári atomerőműve található, írja a BBC az iráni állami média jelentései alapján.

A BBC szerint Irán azt állítja, hogy két tartályhajót támadott meg a Hormuzi-szorosban. Az Egyesült Arab Emírségek védelmi minisztériuma ugyanakkor "szemtelennek" nevezte az akciót, és közölte, hogy a támadásban egy indiai tengerész életét vesztette. A brit közszolgálati média fegyverkezési szakértője szerint az incidens jól mutatja, hogy a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folytatott küzdelem új szakaszba lépett.

Egy másik tartályhajó is megsérült Omán partjainál. A Stolt Shipping közlése alapján a hajót egy azonosítatlan külső robbanás érte, amelynek következtében tűz ütött ki a fedélzeten. A vállalat szerint a személyzet minden tagját biztonságban kimentették.

A brit közmédia azt is írja, hogy Irán és az Egyesült Államok az éjszaka folyamán is folytatta egymás elleni légicsapásait. Teherán szerint az iráni hadsereg bahreini és jordániai amerikai katonai létesítményeket vett célba. A BBC-nek egy Bahreinben élő brit állampolgár arról számolt be, hogy a becsapódások erejét saját otthonában is érezte, a robbanások "megremegtették" az épületet.