2026. július 14. kedd Örs, Stella
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Donald Trump bejelentése után újra elszabadult a pokol: azonnal megindultak a támadások a Hormuzi-szorosban

Pénzcentrum/MTI
2026. július 14. 07:32

Donald Trump amerikai elnök hétfőn este bejelentette, hogy Washington újra bevezeti az Irán elleni blokádot a Hormuzi-szorosban. Válaszul Irán Bahrein, valamint a szoroson áthaladó, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó két tartályhajó ellen indított támadásokat, amelyek során egy tengerész meghalt, nyolc pedig megsebesült. A viszonttámadás sem maradt el: az amerikai haderő ismételt csapást mért iráni célpontok ellen.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az amerikai elnök hétfő este a Truth Social internetes közösségi oldalán közölte, hogy a megújult blokád értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi-szorost, az útvonal nyitva áll és nyitva is marad - jelezte Trump.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök közölte, hogy „méltányossági alapon” a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi teherszállítmány után a hajózási útvonal biztonságának fenntartásával járó költségek 20 százalékának megtérítését várja el.

Korábban az Irán által a Hormuzi-szoros felügyeletére létrehozott Persian Gulf Strait Authority azt közölte, hogy az Egyesült Államok legutóbbi ellenséges lépései miatt a tengeri átjáró jelenleg nem használható. A szervezet szerint a szoroson kizárólag az ő engedélyével haladhatnak át a hajók.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse, a Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket.

Kapcsolódó cikkeink:

A szervezet azt is bejelentette, hogy az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg. "A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban" - tudatták.

A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy péntekről származó levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak.

Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közeli Fars hírügynökség és az állami Press TV tévéadó több robbanásról is hírt adott a Perzsa-öbölben fekvő Kis-szigeten. Robbanásokról számoltak be Bushehr kikötőváros közelében, a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten, valamint a déli Bandar-Abbászban is.

Irán saját támadásokkal válaszolt, többek között szomszédai ellen is. Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy több létesítményt megtámadott Bahreinben, köztük egy, az amerikai erőknek otthont adó épületet - derült ki az állami televízió által kedd reggel ismertetett közleményből. Az iráni haditengerészet "megcélzott és megtámadott több fegyverraktárt, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az amerikai erők lakóépületét a bahreini Dzsuffair támaszponton" - közölték.

Az Egyesült Arab Emírségek kedden arról számolt be, hogy iráni rakéták támadták meg két tartályhajójukat a Hormuzi-szorosban, s legénység egy tagja meghalt. A védelmi minisztérium az X közösségi oldalán ismertetett közleménye szerint a Mombasa és az al-Bahiyah nevű nemzeti olajszállító hajókat két iráni cirkálórakéta vette célba, miközben a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán haladt át, Omán felségvizein. A bahreini belügyminisztériuma X oldalán ismertetett bejegyzésében arra szólította fel a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat és keressenek menedéket.
Címlapkép: Getty Images
#hajó #világ #usa #donald trump #támadás #irán #háború #rakéta #Közel-Kelet #egyesült arab emírségek #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:30
08:19
08:15
07:57
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 14.
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
2026. július 13.
Egyre több magyar szenved ettől nyáron, de kevesen merik kimondani: a közösségi média csak olaj a tűzre
2026. július 13.
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2026. július 13.
Történelmi döntést hozott a Parlament: megszűnhet Sulyok Tamás és Polt Péter mandátuma
2026. július 13.
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 14. kedd
Örs, Stella
29. hét
Július 14.
A cápatudatosság napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
6 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
3
1 napja
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
4
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
5
2 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötelező biztosítás
a biztosítási szerződés megkötése mindig önkéntes. Bizonyos esetekben azonban a törvény a biztosítási szerződés megkötését kötelezővé teheti: legismertebb formája a kötelező gépjármű felelősség-biztosítás, de biztosításkötési kötelezettségük van pl. a magánnyomozóknak, állatorvosoknak, ügyvédeknek, utazási irodáknak is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 06:27
Teszten a benzinspóroló csodakütyü: tényleg lefelezi az autó fogyasztását, vagy drága átverés az egész?
Pénzcentrum  |  2026. július 14. 05:26
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
Agrárszektor  |  2026. július 14. 07:02
Európa-szerte komoly gond van a burgonyával: durva, mi áll a háttérben