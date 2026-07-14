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Donald Trump bejelentése után újra elszabadult a pokol: azonnal megindultak a támadások a Hormuzi-szorosban
Donald Trump amerikai elnök hétfőn este bejelentette, hogy Washington újra bevezeti az Irán elleni blokádot a Hormuzi-szorosban. Válaszul Irán Bahrein, valamint a szoroson áthaladó, az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó két tartályhajó ellen indított támadásokat, amelyek során egy tengerész meghalt, nyolc pedig megsebesült. A viszonttámadás sem maradt el: az amerikai haderő ismételt csapást mért iráni célpontok ellen.
Az amerikai elnök hétfő este a Truth Social internetes közösségi oldalán közölte, hogy a megújult blokád értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Minden más ország szabadon használhatja a Hormuzi-szorost, az útvonal nyitva áll és nyitva is marad - jelezte Trump.
Az amerikai elnök közölte, hogy „méltányossági alapon” a Hormuzi-szoroson áthaladó valamennyi teherszállítmány után a hajózási útvonal biztonságának fenntartásával járó költségek 20 százalékának megtérítését várja el.
Korábban az Irán által a Hormuzi-szoros felügyeletére létrehozott Persian Gulf Strait Authority azt közölte, hogy az Egyesült Államok legutóbbi ellenséges lépései miatt a tengeri átjáró jelenleg nem használható. A szervezet szerint a szoroson kizárólag az ő engedélyével haladhatnak át a hajók.
Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítási törzse, a Középső Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy a térségben állomásozó erői kedden, washingtoni idő szerint délután 4 órától veszik ismét blokád alá a teljes iráni partvidéket.
A szervezet azt is bejelentette, hogy az elnök utasítására megindult a katonai művelet, amit az egymást követő harmadik napon szinte ugyanabban az időpontban kezdtek meg. "A csapások révén az iráni erők további súlyos árat fizetnek, és folytatódik a képességeik csökkentése arra, hogy megtámadjanak ártatlan polgári személyeket és a kereskedelmi hajózást a Hormuzi-szorosban" - tudatták.
A The New York Times napilap hétfőn bemutatott egy péntekről származó levelet, amelyben Trump elnök tájékoztatta a Kongresszust az Irán elleni katonai művelet folytatásáról. A Fehér Ház és a Kongresszus között a korábbi hónapokban vita bontakozott ki arról, hogy az elnöknek van-e joga a törvényhozás felhatalmazása nélkül elhúzódó katonai műveletekre parancsot adni.
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A Középső Parancsnokság irányítása alatt álló, Közel-Keleten állomásozó amerikai katonai erők szombaton és vasárnap, valamint múlt kedden és szerdán egyaránt Irán Hormuzi-szoroshoz közeli térségében semmisítettek meg radarlétesítményeket, drón- és rakétaállásokat, valamint hajókat, amelyek a nemzetközi hajózási útvonal szabad közlekedésének megzavarására szolgálhatnak.
Az iráni média kedden kora reggel több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához közeli Fars hírügynökség és az állami Press TV tévéadó több robbanásról is hírt adott a Perzsa-öbölben fekvő Kis-szigeten. Robbanásokról számoltak be Bushehr kikötőváros közelében, a Hormuzi-szorosban fekvő Kesm-szigeten, valamint a déli Bandar-Abbászban is.
Irán saját támadásokkal válaszolt, többek között szomszédai ellen is. Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy több létesítményt megtámadott Bahreinben, köztük egy, az amerikai erőknek otthont adó épületet - derült ki az állami televízió által kedd reggel ismertetett közleményből. Az iráni haditengerészet "megcélzott és megtámadott több fegyverraktárt, egy műholdas kommunikációs központot, valamint az amerikai erők lakóépületét a bahreini Dzsuffair támaszponton" - közölték.
Az Egyesült Arab Emírségek kedden arról számolt be, hogy iráni rakéták támadták meg két tartályhajójukat a Hormuzi-szorosban, s legénység egy tagja meghalt. A védelmi minisztérium az X közösségi oldalán ismertetett közleménye szerint a Mombasa és az al-Bahiyah nevű nemzeti olajszállító hajókat két iráni cirkálórakéta vette célba, miközben a Hormuzi-szoros déli hajózási útvonalán haladt át, Omán felségvizein. A bahreini belügyminisztériuma X oldalán ismertetett bejegyzésében arra szólította fel a lakosságot, hogy őrizzék meg nyugalmukat és keressenek menedéket.
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