Az USA gyarmatosított egy egész országot: példátlan befolyás alá került Venezuela

A New York Times szerint az Egyesült Államok az elmúlt hónapokban példátlan befolyást szerzett Venezuela működése felett. A lap washingtoni és caracasi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter kulcsszerepet játszik az ország pénzügyeinek és kormányzati döntéseinek alakításában. A beszámoló szerint Washington ellenőrzi a pénzügyi folyamatok jelentős részét, és több fontos politikai döntésbe is beleszól.

A New York Times beszámolója szerint több mint fél évvel Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása után az ország működésére az Egyesült Államok gyakorol meghatározó befolyást. A lap washingtoni és caracasi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter irányítja a legfontosabb pénzügyi és politikai folyamatokat.

A cikk szerint Rubio folyamatos kapcsolatban áll Delcy Rodríguezzel, aki Washington támogatásával vezeti az országot. A két politikus rendszeresen egyeztet, miközben a venezuelai kormány több fontos döntésénél is meghatározó szerepet játszanak az amerikai elvárások.

A lap úgy tudja, hogy az amerikai befolyás egyik legfontosabb eszköze a pénzügyi ellenőrzés. A venezuelai exportból származó bevételek az amerikai pénzügyminisztériumhoz kerülnek, ahonnan meghatározott feltételek mellett jutnak vissza az országba. A rendszer célja a korrupció visszaszorítása és a kormány pénzügyi stabilitásának fenntartása, ugyanakkor jelentős döntési jogkört biztosít Washington számára.

A beszámoló szerint Rubio felügyeli a szankciók alkalmazását is, és befolyással bír arra, hogy mely vállalatok folytathatnak üzleti tevékenységet Venezuelában. A cikk kitér arra is, hogy a venezuelai állami olajvállalat átvette az orosz Rosznyeftyvel közös projektek irányítását.

A New York Times azt is írja, hogy az amerikai befolyás a politikai kommunikációra is kiterjed. A venezuelai vezetés egyes nyilatkozatait és közösségimédia-bejegyzéseit is egyeztetik Washingtonnal, a lap szerint pedig több fontos kormányzati kinevezés előtt is amerikai jóváhagyást kérnek.

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A cikk szerint az Egyesült Államok a júniusi földrengést követően katonákat és pénzügyi segítséget is küldött Venezuelába. Eközben továbbra is napirenden van egy háromlépcsős terv, amely a gazdaság helyreállítását, az ország stabilizálását és a demokratikus átmenet előkészítését célozza, bár a természeti katasztrófa és a befektetői bizonytalanság lassítja a folyamatot.

A New York Times arra is kitér, hogy a kialakult helyzet komoly kritikákat váltott ki. A Trump-kormány bírálói szerint Washington túlzott befolyást gyakorol Venezuela működésére, miközben egy nem választott vezetést támogat. A lap szerint továbbra sem ismert, mikor rendezhetnek szabad választásokat az országban, és a végső döntések meghozatalában jelenleg az amerikai vezetés szerepe meghatározó.