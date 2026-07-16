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Komoly sérüléseket okoz a Zara slágerterméke: többen már csak halálnadrágként emlegetik
Valóságos vihart kavartak a közösségi médiában a Zara bő szárú, lenge nadrágjai, amelyeket a felhasználók már csak "halálnadrágként" emlegetnek. A feltöltött videók tanúsága szerint a bő anyag könnyen beakad a mozgólépcsőbe, vagy éppen a viselője saját lábába gabalyodik, ami fájdalmas esésekhez vezet.
A szóban forgó darab egy magas derekú, gumírozott derekú, elöl zsebes, széles szárú nadrág, amelynek ára 25,99 font, azaz nagyjából 45 dollár. Bár a papírforma szerint a laza és szellős fazon ideális választás a nyári hőségben, ráadásul a divatnak is megfelel, a gondot az jelenti, hogy sokan képtelenek biztonságosan járni benne.
A közösségi platformokon sorra jelennek meg az eséseket bemutató felvételek. Jessica Pearce véleményvezér szerint a Zara-nadrág garantáltan a vásárlók vesztét okozza – ő maga ugyanis egy kavicsos feljárón esett hasra benne. A bolíviai Camila Ribera Roca a járdán botlott meg, majd a felvágott karját mutatta meg a több mint egymilliós nézőtáborának, miközben a videó alatt hangulatfokozóként Mozart Requiemjének gyászos Lacrimosa tétele szólt. - számolt be a The Guardian.
A balesetek egy része komolyabb sérülésekkel végződött. A kanadai Ellin Costa a CBC News csatornának elmondta, hogy az egyik esés során eltörte a csuklóját és az arcát is felsértette. Egy másik tartalomgyártó, Morgana összetörte a telefonját és lehorzsolta a térdét – az erről készült videóját már 2,3 millióan látták. Egy másik áldozatnak pedig a mozgólépcső fémfogaiba akadt be a nadrág szegélye, ami egészen combig letépte róla a ruhadarabot.
A jelenség magyarázata rendkívül egyszerű, ugyanis a bő anyag könnyen önmagára, illetve a viselő bokájára és lábfejére tekeredik, ami azonnali botlást idéz elő. Clare Chambers stylist kifejtette, hogy minél szélesebb a nadrág szára, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy beakad és a másik láb köré csavarodik. Ez a probléma tulajdonképpen minden hasonlóan bő szabású fazon sajátossága. A Zara egyelőre nem reagált a megkeresésekre.
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Bár született néhány megoldási javaslat, ezek nem túl meggyőzőek. Egy TikTok-felhasználó például azt tanácsolja, hogy hajgumival fogjuk össze a nadrág szárát a bokánál, vagy viseljünk hozzá magas sarkú cipőt, bár utóbbi aligha csökkenti érdemben a balesetveszélyt.
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