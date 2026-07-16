Komoly fordulat a magyar állampapíroknál: drasztikus lépésre szánta el magát az ÁKK

Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) csütörtöki aukcióin vegyes eredmények születtek. Míg a 12 hónapos diszkont kincstárjegyekből a tervezett mennyiséget értékesítették változatlan hozam mellett, addig a tízéves fix és változó kamatozású kötvényekből a meghirdetettnél jóval kevesebbet fogadtak el, ráadásul a fix kamatozású papírok hozama is emelkedett.

A 12 hónapos diszkont kincstárjegyek iránt jelentős érdeklődés mutatkozott a csütörtöki aukción: az elsődleges forgalmazók összesen 59,2 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, amelyből az ÁKK az eredetileg meghirdetett 30 milliárd forintos összeget fogadta el. Az aukciós átlaghozam 5,21 százalékon alakult, ami megegyezik a legutóbbi kibocsátás eredményével.

A hosszabb lejáratú papíroknál már jóval visszafogottabb volt az adósságkezelő. A tízéves futamidejű, fix kamatozású kötvények esetében a piac 28,2 milliárd forintos igényt támasztott, ám az ÁKK az eredetileg felkínált 20 milliárd forintos keretet megvágva végül csupán 14 milliárd forintot fogadott el. Ennél a papírnál a hozam is feljebb kúszott, az 5,35 százalékos átlagos hozam 14 bázispontos emelkedést jelent a legutóbbi aukcióhoz képest.

Hasonló forgatókönyv érvényesült a tízéves, változó kamatozású állampapíroknál is. Bár a forgalmazók 11,6 milliárd forint értékben nyújtottak be ajánlatot, az ÁKK a 10 milliárd forintos meghirdetett keretet megfelezve végül mindössze 5 milliárd forintnyi igényt fogadott el.