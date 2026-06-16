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Fogadási csalással vádolják Trump egyik gyerekét: bennfentes információkat használt fel?
Az eset gyorsan elterjedt az interneten, ám a gyanús bejegyzéseket szinte ugyanolyan gyorsan törölték is - számolt be a The Guardian.
Eric Trump manipulált képernyőképekre hivatkozva utasította vissza azokat a vádakat, amelyek szerint a vasárnap, a Fehér Házban rendezett UFC-gálán bennfentes információk alapján próbált meg fogadásokat kötni.
Az X közösségi oldalon megosztott, majd hamarosan törölt képernyőképek alapján Eric Trump állítólagos fiókjáról üzenetet küldtek Daniel Cormiernek, az UFC korábbi bajnokának és jelenlegi szakkommentátorának. Az üzenetekben a feladó a másnapi mérkőzések esélyeseiről érdeklődött, jelezte fogadási szándékát, sőt arra is rákérdezett, hogy megbundázták-e valamelyik összecsapást. Külön kiemelte Diego Lopes mérkőzését, megjegyezve, hogy szerinte egy meglepetés nem lenne irreális, majd egy dollárjelet ábrázoló emojit is küldött.
A képernyőképeket eredetileg maga Cormier osztotta meg az X-en azzal a megjegyzéssel, hogy nem hajlandó hallgatni, és nem tűri az efféle bennfentes információkkal való visszaélést. A bejegyzést azonban rövid időn belül eltávolította. Donald Trump 42 éves fia gyorsan reagált a vádakra, és az X-en közzétett bejegyzésében leszögezte, hogy a felvételek teljesen hamisak, soha nem kereste meg Cormiert, az egész történetet pedig mesterséges intelligencia segítségével generálták.
Később Cormier is visszakozott, és az X-en azt kérdezte követőitől, hogy valóban ennyire hiszékenyek-e az emberek. Amikor személyesen is megkérdezték az esetről, azt állította, hogy feltörték a fiókját, és érthetetlennek nevezte, hogyan hihet bárki egy ilyen pletykának. A Trump Organization szóvivője, Kimberly Benza külön közleményben hangsúlyozta a képernyőképek hamis mivoltát, egyúttal felhívta a figyelmet a mesterséges intelligenciával generált tartalmak veszélyeire.
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