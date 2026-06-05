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Világ

Hivatalos üzenet érkezett az orosz partnertől: tisztáznák a magyar óriásberuházás árait és határidőit

Pénzcentrum
2026. június 5. 20:33

Diplomáciai csatornákon keresztül már jelezte Magyarországnak a Roszatom, hogy kész részt venni a Paks II. atomerőmű-projekt átvilágításában. Az orosz állami nukleáris vállalat vezérigazgatója szerint a cég minden, az árképzéssel és a beruházás határidejével kapcsolatos kérdésre választ adna, és a magyar fél döntésére vár a konzultációk megkezdéséhez.

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Kész részt venni a Paks II. atomerőmű-projekt átvilágításában a Roszatom, erről Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója beszélt pénteken a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon.

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A vállalatvezető közölte, hogy a Roszatom a héten diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül hivatalosan is jelezte Magyarországnak együttműködési szándékát. Tájékoztatása szerint az orosz fél kész részt venni minden olyan konzultációban, amely a beruházás költségeit, az árképzés szerkezetét vagy a megvalósítás ütemezését érinti.

„Jeleztük, hogy készek vagyunk részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a projekt megvalósításának határidejével kapcsolatos összes kérdést” – mondta Lihacsov.

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A Roszatom vezetője hozzátette, hogy jelenleg a magyar fél döntésére várnak arról, mikor és milyen formában indulhatnak meg az egyeztetések a fővállalkozóval. Egyelőre ugyanakkor nem tisztázott, hogy az esetleges konzultációk a magyar megrendelő által tervezett audit lezárása után kezdődnek-e meg, vagy a két folyamat párhuzamosan zajlik majd.

A nyilatkozat újabb fejleményt jelent a Paks II. beruházás körül kialakult helyzetben. Az elmúlt időszakban több alkalommal is felmerült a projekt költségeinek, finanszírozásának és megvalósítási ütemtervének felülvizsgálata, miközben az építkezés előkészítése tovább folytatódik.

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A Paks II. beruházás keretében két új atomerőművi blokk épülne a jelenlegi paksi telephelyen. A projekt fővállalkozója a Roszatom, a beruházás pedig a magyar energiastratégia egyik legfontosabb fejlesztésének számít. 

Címlapkép: Jánossy Gergely, MTI/MTVA 
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