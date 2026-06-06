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Kvíz

Kvíz: Hány fővárosi parkot ismersz igazán? Teszteld, mit tudsz Budapest zöldebb arcáról!

Pénzcentrum
2026. június 6. 17:56

Budapest parkjait sokszor csak pihenőhelyként, futóútvonalként vagy a hétvégi piknik helyszíneként emlegetjük, pedig a főváros zöldterületei tele vannak történelmi, építészeti és kulturális érdekességekkel. Van köztük egykori főúri kert, ipari területből újjászületett közpark, és millenniumi emlékeket őrző városi tér is. Te mennyire ismered Budapest parkok sokszínű világát? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mi mindent tudsz a főváros zöld oldaláról!

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Kvíz: Hány fővárosi parkot ismersz igazán? Teszteld, mit tudsz Budapest zöldebb arcáról!

1/10 kérdés
Melyik Budapest legnagyobb közparkja a maga közel 130 hektáros területével?
Margitsziget
Városliget
Óbudai-sziget
Népliget
2/10 kérdés
Melyik felsőoktatási intézményhez tartozik Magyarország legrégebbi botanikus kertje, a Füvészkert?
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
3/10 kérdés
Melyik volt Budapest legelsőként kialakított közparkja?
Városliget
Városmajor
Károlyi-kert
Népliget
4/10 kérdés
Melyik híres irodalmi mű világát idéző játszóteret adtak át a felújított Múzeumkertben?
Tüskevár
János vitéz
A Pál utcai fiúk
Egri csillagok
5/10 kérdés
Melyik budapesti park jött létre egy korábbi Ganz-gyári iparterület átalakításával?
Városliget
Népliget
Millenáris
Tabán
6/10 kérdés
Melyik budapesti parkban található a kutyák számára kialakított, ügyességi elemekkel és pancsolóval is felszerelt Kutyás élménypark?
Margitsziget
Városliget
Óhegy park
Károlyi-kert
7/10 kérdés
Melyik az a budapesti park, melynek több látványossága is az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmából épült?
Városliget
Orczy-kert
Margitsziget
Népliget
8/10 kérdés
Melyik pesti belvárosi közpark volt eredetileg főúri palotakert, mielőtt a nagyközönség számára is megnyitották?
Nehru part
Szent István park
Múzeumkert
Károlyi-kert
9/10 kérdés
Melyik budapesti park neve őrzi India első miniszterelnökének emlékét?
Nelson Mandela park
Elvis Presley park
Gül Baba park
Nehru part
10/10 kérdés
Nagyságrendileg mekkora zöldfelület fenntartásáért felel a FŐKERT Budapesten?
Kb. 5 millió négyzetméterért
Kb. 10 millió négyzetméterért
Kb. 35 millió négyzetméterért
Kb. 3 millió négyzetméterért
Címlapkép: Getty Images
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