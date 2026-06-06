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Budapest parkjait sokszor csak pihenőhelyként, futóútvonalként vagy a hétvégi piknik helyszíneként emlegetjük, pedig a főváros zöldterületei tele vannak történelmi, építészeti és kulturális érdekességekkel. Van köztük egykori főúri kert, ipari területből újjászületett közpark, és millenniumi emlékeket őrző városi tér is. Te mennyire ismered Budapest parkok sokszínű világát? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mi mindent tudsz a főváros zöld oldaláról!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hány fővárosi parkot ismersz igazán? Teszteld, mit tudsz Budapest zöldebb arcáról! 1/10 kérdés Melyik Budapest legnagyobb közparkja a maga közel 130 hektáros területével? Margitsziget Városliget Óbudai-sziget Népliget Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik felsőoktatási intézményhez tartozik Magyarország legrégebbi botanikus kertje, a Füvészkert? Magyar Képzőművészeti Egyetem Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik volt Budapest legelsőként kialakított közparkja? Városliget Városmajor Károlyi-kert Népliget Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres irodalmi mű világát idéző játszóteret adtak át a felújított Múzeumkertben? Tüskevár János vitéz A Pál utcai fiúk Egri csillagok Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik budapesti park jött létre egy korábbi Ganz-gyári iparterület átalakításával? Városliget Népliget Millenáris Tabán Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik budapesti parkban található a kutyák számára kialakított, ügyességi elemekkel és pancsolóval is felszerelt Kutyás élménypark? Margitsziget Városliget Óhegy park Károlyi-kert Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik az a budapesti park, melynek több látványossága is az 1896-os millenniumi ünnepségek alkalmából épült? Városliget Orczy-kert Margitsziget Népliget Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik pesti belvárosi közpark volt eredetileg főúri palotakert, mielőtt a nagyközönség számára is megnyitották? Nehru part Szent István park Múzeumkert Károlyi-kert Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik budapesti park neve őrzi India első miniszterelnökének emlékét? Nelson Mandela park Elvis Presley park Gül Baba park Nehru part Következő kérdés 10/10 kérdés Nagyságrendileg mekkora zöldfelület fenntartásáért felel a FŐKERT Budapesten? Kb. 5 millió négyzetméterért Kb. 10 millió négyzetméterért Kb. 35 millió négyzetméterért Kb. 3 millió négyzetméterért Eredmények

Címlapkép: Getty Images

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