Magyarország ma ott tart, hogy miközben a környező országok sorra világörökségi rangra emelik a római limes saját szakaszait, a legteljesebb és legjobban feltárt magyar rész...
Kvíz: Hány fővárosi parkot ismersz igazán? Teszteld, mit tudsz Budapest zöldebb arcáról!
Budapest parkjait sokszor csak pihenőhelyként, futóútvonalként vagy a hétvégi piknik helyszíneként emlegetjük, pedig a főváros zöldterületei tele vannak történelmi, építészeti és kulturális érdekességekkel. Van köztük egykori főúri kert, ipari területből újjászületett közpark, és millenniumi emlékeket őrző városi tér is. Te mennyire ismered Budapest parkok sokszínű világát? Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mi mindent tudsz a főváros zöld oldaláról!
Kvíz: Hány fővárosi parkot ismersz igazán? Teszteld, mit tudsz Budapest zöldebb arcáról!
Ismerős címek, trükkös szempontok és 10 irodalmi kakukktojás-kérdés: derítsd ki, mennyire vagy otthon az irodalmi klasszikusokban!
Strandolás, kirándulás, kultúra és tóparti érdekességek: töltsd ki kvízünket, és mutasd meg, mit tudsz a Velencei-tóról!
Kvíz: Fel tudod idézni, miről nevezetes Trianon? Lássuk, mennyit tudsz a magyar történelmet meghatározó trianoni szerződésről!
A mai kvízt során azt mérjük fel, mennyit tudsz valójában a szerződésről, az aláírás körülményeiről, akkoriban meghatározó személyekről.
TOP 10 májusi kvíz: Lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi és nyelvi kíveink, mennyire ismered Budapestet és a Balatont!
A TOP10 májusi kvízeink listáján 2026-ban az irodalmi kvízek domináltak, de népszerűek voltak a filmes, gasztro és egyéb kvízek is.
Mennyire vagy képben a nyár slágerdesszertjeivel? Ehhez a fagylaltos kvízhez nem elég, ha csak eszed a fagyit, a fagylaltkészítés titkait is ismerned kell!
Egy-egy hosszabb szó, idegen kifejezés vagy bonyolult szóösszetétel kapcsán sokan elbizonytalanodnak, pedig a helyesírás nemcsak az iskolapadban fontos.
Árvíz, gát, ártér, tetőzés: ismered az alapfogalmakat? Teszteld a tudásod árvízvédelmi kvízünkkel! Most kiderül, mennyire vagy felkészülve egy árvízre!
Régi játékok, klasszikus gyerekkori kedvencek és retró emlékek várnak ebben a gyereknapi kvízben. Teszteld a nosztalgiatudásod!
Kvíz: Rajongsz a művészetekért? Lássuk, mennyit tudsz a világ leghíresebb művészeiről és alkotásaikról!
A mai kvíz során a híres művészeket - legfőképpen írókat, festőket, zeneszerzőket - kell összepárosítani a leghíresebb műveikkel.
Kvíz: Láttad az összes MCU-filmet, ismered a Marvel Moziverzum összes hősét? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
Te otthon vagy az MCU-ban, láttad a legfontosabb filmeket és sorozatokat? A mai kvíz során felmérheted, mennyit felejtettél.
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Mutasd, mire emlékszel a májusi nagy eseményekből!
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Kvíz: Ismered Afrika „legjeit”? 10 izzasztó kérdés a kontinens rekordereiről, amire csak kevesen tudják a választ!
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Három évtized, számtalan bevetés és rengeteg csavaros izgalom, ez a Mission: Impossible univerzuma! Derítsd ki, mennyire ismered a filmvilág leglehetetlenebb küldetéseit!
A mai kvíz középpontjában a Bükk és vidéke áll, kérdéseink a hegység jellegzetességeit, földrajzát és látnivalóit járják körül. Te mennyire ismered a jó öreg Bükköt?
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