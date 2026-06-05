Vége, lassan eltűnik a legendás vidéki hotel: lakóház lesz az modernista épületből

Újabb fejezetéhez érkezett Szombathely egyik ismert modernista épülete, az egykori Hotel Isis: az épületet jelenleg lakóházzá alakítják át, a munkálatok pedig a tervek szerint az év végére fejeződhetnek be.

A Nyugat.hu információi szerint az egykori Hotel Isis a külső felújítása – többek között a homlokzat szigetelése, színezése és az új nyílászárók beépítése – várhatóan nyár végére készülhet el, míg a belső átalakításokkal együtt a teljes beruházás év végére zárulhat le.

Az egykori szálloda átalakítása nem előzmény nélküli: az épület az elmúlt évtizedekben több funkciót is betöltött, működött irodaházként és üzletek helyszíneként is, miután a hotel az 1990-es évek elején bezárt. A Hotel Isis az elmúlt években fokozatosan veszített eredeti funkciójából, most pedig végleg új irányt vesz az épület sorsa.

Több mint százéves történet a Thököly és Rákóczi utca sarkán

Az épület helyén álló telek története jóval régebbre nyúlik vissza. A Thököly Imre utca és a II. Rákóczi Ferenc utca sarkán már az 1800-as évek közepén is állt épület, itt működött a helyi források szerint a „Százéves Óvoda” néven ismert intézmény.

A telken álló idős platánfa már akkor is meghatározó része volt a környezetnek, és a helyi városképi emlékezet szerint a későbbi beruházások mind ennek megőrzésével készültek.

Modernista szálloda a szűk városi telekre

A régi óvoda lebontása után 1967–1968 között épült fel a Hotel Isis, amelyet Szabó E. Iván tervezett. A hat szintes, mintegy 120 férőhelyes szálloda a korszak modernista építészetének jellegzetes példája lett, karakteres, függőleges tömegformálással. A szűk telek és az idős platánfa megőrzésének igénye jelentősen befolyásolta az építészeti kialakítást is, így az épület sajátos, felfelé törő arányrendszerrel készült.

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Az épülethez művészeti elem is kapcsolódik: a homlokzaton ma is látható az Illés György szobrászművész által készített, Isis-kultuszt idéző dombormű.

Címlapfotó: Iseum, háttérben jobbra a Isis Hotel 1975-ben. Fortepan/Kristek Pál