FRISS! Az Ötöslottó nyerőszámai a 23. héten

Kihúzták az Ötöslottó 23. játékhetének nyerőszámait, ahol a várható főnyeremény 315 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat, elvitték-e a főnyereményt?

Szombaton este kihúzták az Ötöslottó 23. játékhetén a nyerőszámokat, a sorsolást most is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Vajon volt-e telitalálat, avatunk egy újabb magyar multimilliomost? Az Ötöslottó nyerőszámaiért és nyereményeiért görgess lejjebb!

Az Ötöslottó 23. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

19; 51, 62; 72; 78

Ezen a játékhéten (23.) nem volt telitalálatos szelvény az Ötöslottón, így a jövő héten 450 millió forint lesz a főnyeremény.

További nyeremények az Ötöslottón:

2 találat: 2 930 Ft;

3 találat: 22 290 Ft;

4 találat: 2 191 780 Ft

A Joker nyerőszámai a 23. héten:

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Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 24. játékhéten így 330 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

További nyeremények a Jokeren:

2 találat: 4 637 db, 2 500 Ft;

3 találat: 442 db, 25 000 Ft;

4 találat: 42 db, 250 000 Ft;

5 találat: 7 db, 2 500 000 Ft

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