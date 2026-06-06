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Itt a vébé D-csoportja: ebben a négyesben aztán tényleg kemény meccseket nézhetünk
A világbajnokság D-csoportjában a társrendező, és emiatt (is) bizonyítási vágyban égő amerikaiak mellett a világsztárokat felvonultató törökök, a jól szervezett ausztrálok és a kemény focit előtérbe helyező paraguayiak indulnak.
A D-jelű kvartett könnyen a hamarosan kezdődő világbajnoki torna egyik legkiszámíthatatlanabb csoportjává válhat. Egyrészt itt találjuk a legtöbb meccset rendező Egyesült Államokat, akik bizonyítanák, hogy szakmailag is ott a helyük egy vébén; Törökország kerete tele van technikás világsztárokkal, Paraguay mindig kellemetlen ellenfél, Ausztrália pedig a szervezettségében bízhat.
A Pénzcentrumon a vébé kezdetéig bemutatjuk mind a 12 csoport 48 válogatottját, kitérve az erősségekre, gyengeségekre és a legjobb játékosokra is. Az elmúlt napokban már bemutattunk három csoportot, ezeket itt olvashatod el:
Egyesült Államok: tombol a bizonyítási vágy, de ez egyedül nem lesz elég
A hazai rendezés miatt óriási figyelem irányul az amerikai válogatottra, amelynek kerete - papíron legalábbis - minden korábbinál erősebb. Christian Pulisic gyenge milánói tavasza ellenére továbbra is a csapat arca, mellette Weston McKennie és Gio Reyna adhat kreativitást a középpályának és a támadójátéknak. Az amerikaiak intenzív, atletikus futballt játszanak, sok mozgással és agresszív letámadással.
A legnagyobb erősségük a dinamika és az átmenetek sebessége, különösen akkor, ha terület nyílik előttük. Ugyanakkor problémát jelenthet, hogy zárt védelem ellen nehezen bontanak meg jól szervezett csapatokat, és ezért néha túl szétesetté válik a játékuk. A kispadon viszont egy már sokszor bukott edző igyekszik bizonyítani: Mauricio Pochettino a sajtóban hónapok óta bizonygatja, hogy komoly meglepetésre készülnek az amerikaiak a hazai vébéjükön. Egy lebőgés esetén viszont az ő állása is veszélyben lehet...
Paraguay: kemény foci Dél-Amerikából
A paraguayi továbbra is az egyik legkeményebb dél-amerikai válogatott. Nem feltétlenül látványos csapat, viszont rendkívül fegyelmezetten védekezik, fizikálisan erős, és kevés hibát enged az ellenfélnek. Miguel Almirón sebessége és kreativitása továbbra is kulcsfontosságú, míg Julio Enciso az új generáció legnagyobb reménységeként érkezik a tornára.
A paraguayiak legnagyobb erőssége a stabilitás és a párharcok megnyerése: kifejezetten szeretik lassítani a játék ritmusát, és veszélyesek pontrúgásokból is. A gond viszont az, hogy támadásban kevés a kiszámíthatatlan elem, ezért ha hátrányba kerülnek, nehezen váltanak magasabb sebességre. Ettől még tipikusan az a csapat, amely ellen senki sem szeretne élet-halál meccset játszani.
Ausztrália: beton középpálya, unalmas túlszervezettség?
A 'Socceroos' ismét ugyanazzal a recepttel érkezik a világbajnokságra, amellyel az elmúlt években rendre túlteljesítette az előzetes várakozásokat: szervezettség, fegyelem és rengeteg futás a recept, amivel továbbjutást szeretnének kiharcolni. Tony Popovic csapata kevés kockázatot vállal, inkább stabil védekezésre és gyors kontrákra épít. A válogatott legfontosabb játékosai közé tartozik Ajdin Hrustić és Jackson Irvine, akik a középpálya egyensúlyát adják.
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Az ausztrálok legnagyobb erőssége, hogy rendkívül nehéz őket szétszedni taktikailag. Nem hagynak sok helyet az ellenfélnek, és nagyon fegyelmezetten zárják a területeket. Technikailag azonban több riválisuk is előttük jár ebben a csoportban, így ha nekik kell dominálniuk, könnyen elfogyhat az ötlet a támadóharmadban.
Törökország: Güler és Calhanoglu lehetnek a karmesterek
A török válogatott évek óta az egyik legnehezebben kiismerhető csapat Európában. Egyik meccsen képesek látványosan dominálni, majd a következőn pedig teljesen szétesni. A keret ugyanakkor tele van minőségi játékosokkal: Hakan Çalhanoğlu hosszú sérülés után bizonyítaná, hogy még mindig ő a középpálya vezére, a Real fiatal csodagyereke, Arda Güler pedig egyre inkább a csapat legnagyobb sztárjává válik.
A törökök technikás, támadó futballra törekednek, sok rövidpasszos kombinációval és kreatív megoldással a támadóharmadban. A problémát az jelenti, hogy védekezésben gyakran elveszítik a szerkezetet, és mentálisan is hajlamosak szétesni nehéz periódusokban. Ha azonban elkapják a ritmust, könnyen lehetnek a csoport - de lehet, hogy az egész világbajnokság - egyik legszórakoztatóbb csapata.
Pénzcentrum-tipp a a csoport végeredményére:
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