A világbajnokság D-csoportjában vélhetően több izgalmas meccset is rendeznek, most itt is bemutatjuk a csapatokat.
Ez nagyon nem hiányzott az argentinoknak: kidőlt egy nagyon fontos játékos, ennyi volt a címvédés?
Leonardo Balerdinek a vádlijával van baj, az egész tornán nem tud pályára lépni.
Vádliizom-sérülése miatt biztosan lemarad a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságról Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének pótlásáról az argentin labdarúgó-szövetség egyelőre nem adott tájékoztatást.
A dél-amerikai együttes a torna rajtja előtt még két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban, így szombaton Honduras, kedden pedig Izland ellen lép pályára. A világbajnoki címvédő a csoportkörben június 16-án Algéria ellen kezd, majd Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Argentína
|
18
|
12
|
2
|
4
|
31
|
10
|
21
|
38
|
2.
Ecuador
|
18
|
8
|
8
|
2
|
14
|
5
|
9
|
29
|
3.
Kolumbia
|
18
|
7
|
7
|
4
|
28
|
18
|
10
|
28
Szoboszlai Arsenalnak lőtt gólja lett a szurkolók kedvence az elmúlt idényben, így a magyar középpályás már két díjat is bezsebelt.
Bár a francia szakember pénteken még a helyszínen tartózkodott, és a csapat kiemelkedően jól szerepelt a szabadedzéseken, a hétvége további részében már nem lehet ott...
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
Lévai Bálinttal, a BioTechUSA vezérigazgatójával beszélgettünk a több lábon állásról, a fitneszipar jelenlegi helyzetéről - és egy súlyos kommunikációs melléfogásról is.
A Manchester City jogi lépések megtételét mérlegeli, miután a Real Madrid egyik elnökjelöltje, Enrique Riquelme bejelentette Erling Haaland szerződtetését.
Varga Barnabás két góljának köszönhetően 2-1-re legyőzte Finnországot a magyar labdarúgó-válogatott péntek este a Puskás Arénában.
Neymar miatt a szokottnál is komolyabb figyelem hárul a most is esélyesként érkező brazilokra, azonban mind a marokkói, mind a skót válogatott azon lesz a...
George Russell nem hajlandó feladni: kemény üzenetet küldött fiatal csapattársának a Mercedes pilótája
George Russell továbbra is bízik világbajnoki esélyeiben annak ellenére, hogy csapattársa, Kimi Antonelli már 43 pontos előnnyel vezeti a világbajnoki pontversenyt.
Több tucat Celtic-szurkolói csoport tiltakozik Robbie Keane esetleges vezetőedzői kinevezése ellen.
A FIFA által ígért telt házas torna helyett a mérkőzések több mint felére még mindig kaphatók belépők.
Két férfi próbát a Spurs szupersztárjával szelfit készíteni a meccs közben, a biztonságiak persze résen voltak.
Shakira Mexikóvárosban, a nyitómeccs előtt lép majd fel a nyitóünnepségen, de nem az lesz belőle az egyetle.
Óriási átigazolási csata a Real Madridnál: Pérez rekordösszegű sztárigazolással válaszolna kihívójának
Florentino Pérez kihívója, a 37 esztendős Enrique Riquelme szintén komoly ígéretekkel, többek között Erling Haaland és Rodri megszerzésével kampányol a Real elnökválasztása előtt.
A palackok kitiltása komoly felháborodást váltott ki a szurkolók körében: sokak szerint a nemzetközi szövetség csupán a méregdrága ivóvízen akar nyerészkedni.
A Liverpool bejelentette, hogy a Bournemouth-tól távozott Andoni Iraola veszi át Arne Slot helyét a csapat kispadján.
Még ebbe is beleszól a FIFA a vb előtt napokkal: komoly pazarlás lehet a vége, mit szólnak a szurkolók?
Akár tizennyolc olyan mez is lehet a nyári, egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságon, amelyet egyetlen mérkőzésen sem viselnek majd a válogatottak.
A vb talán legegyértelműbb csoportja lehet a B-jelű négyes a jövő héten kezdődő világbajnokságon, csakhogy mintha megint nem számolnának a szakértők sem a meglepetésekkel.
A Forma-1 ezen a hétvégén Monacóba látogat, ahol az idei szezon egyik legérdekesebb futamát rendezhetik meg.
Döbbenetes bejelentést tett Donald Trump: meghagyná a Fehér Ház kertjében a ketrecet, kiakadtak az amerikaiak
Donald Trump felvetette, hogy véglegesen a Fehér Ház déli gyepén hagyná a június 14-i gálaestre épülő UFC-arénát.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.