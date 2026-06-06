Ez nagyon nem hiányzott az argentinoknak: kidőlt egy nagyon fontos játékos, ennyi volt a címvédés?

Leonardo Balerdinek a vádlijával van baj, az egész tornán nem tud pályára lépni.

Vádliizom-sérülése miatt biztosan lemarad a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságról Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének pótlásáról az argentin labdarúgó-szövetség egyelőre nem adott tájékoztatást.

A dél-amerikai együttes a torna rajtja előtt még két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban, így szombaton Honduras, kedden pedig Izland ellen lép pályára. A világbajnoki címvédő a csoportkörben június 16-án Algéria ellen kezd, majd Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.