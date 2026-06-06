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Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Sport

Ez nagyon nem hiányzott az argentinoknak: kidőlt egy nagyon fontos játékos, ennyi volt a címvédés?

MTI
2026. június 6. 21:01

Leonardo Balerdinek a vádlijával van baj, az egész tornán nem tud pályára lépni.

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Vádliizom-sérülése miatt biztosan lemarad a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságról Leonardo Balerdi, a címvédő argentin válogatott védője. Az Olympique Marseille 27 éves hátvédjének pótlásáról az argentin labdarúgó-szövetség egyelőre nem adott tájékoztatást.

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A dél-amerikai együttes a torna rajtja előtt még két felkészülési mérkőzést játszik az Egyesült Államokban, így szombaton Honduras, kedden pedig Izland ellen lép pályára. A világbajnoki címvédő a csoportkörben június 16-án Algéria ellen kezd, majd Ausztriával és Jordániával mérkőzik meg.

Argentína
Argentina
Piaci érték: 817,50M €
Edző: Lionel Scaloni
Jelenlegi helyezés: #1
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) helyezése
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Ecuador
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Adatlap létrehozva: 2026.06.06.
Címlapkép: Getty Images
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