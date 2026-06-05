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Nincs érdemi előrelépés: az orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok nem akar valódi megállapodást
Nem lát érdemi előrelépést az ukrajnai háború rendezésében Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A diplomata a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy az orosz-amerikai párbeszéd „ördögi körben” mozog, miközben Moszkva szerint sem Washington, sem Európa nem tesz lépéseket az általa elfogadhatónak tartott rendezés érdekében.
Élesen bírálta az Egyesült Államokat, az Európai Uniót és a NATO-t Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon adott interjújában. Az Izvesztyijának nyilatkozó politikus szerint az ukrajnai háború lezárásáról szóló orosz-amerikai párbeszéd jelenleg „ördögi körben” mozog.
Lavrov úgy fogalmazott, hogy közel egy évvel az anchorage-i amerikai-orosz csúcstalálkozó után sem látnak érdemi előrelépést az ukrajnai rendezés ügyében. Szerinte Washington nem mutat hajlandóságot arra, hogy rávegye Kijevet az amerikai javaslatok elfogadására. „Ebben a körben járunk” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.
A politikus szerint Európa sem érdekelt olyan megállapodásban, amely csökkentené befolyását Ukrajna felett. Lavrov ismét élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányát, valamint az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját. Kritikával illette az ukrán EU-csatlakozási folyamatot is. Állítása szerint Brüsszel figyelmen kívül hagyja azokat a problémákat, amelyekre Oroszország régóta hivatkozik a nemzeti kisebbségek helyzetével kapcsolatban.
Lavrov Mark Rutte NATO-főtitkár közelmúltbeli kijelentésére is reagált, amely szerint Ukrajna a jövőben a katonai szövetség tagjává válhat. Az orosz külügyminiszter szerint ez azt mutatja, hogy Európa továbbra is támogatni kívánja Kijevet a háború lezárása után is.
A miniszter hangsúlyozta, hogy Moszkva továbbra is az ukrajnai konfliktus egyik alapvető okának tekinti Ukrajna NATO-tagsági törekvéseit. Úgy vélte, az Egyesült Államok az egyetlen nyugati hatalom, amely bizonyos mértékig elismeri Oroszország biztonsági aggályait ebben a kérdésben.
Lavrov az orosz-amerikai kapcsolatok állapotáról is beszélt. Kiemelte, hogy jelenleg nincs amerikai nagykövet Moszkvában, miközben szerinte a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának egyik feltétele éppen a diplomáciai képviseletek teljes helyreállítása lenne.
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A külügyminiszter azt állította, hogy az amerikai fél nem reagált azokra az orosz javaslatokra sem, amelyek a parlamenti képviselőkkel szembeni kölcsönös szankciók feloldását célozták. Lavrov ugyanakkor pozitívan szólt Steve Witkoff amerikai különmegbízottról és Jared Kushnerről, akik szerinte őszintén érdekeltek az orosz-amerikai kapcsolatok javításában, de eddig nem sikerült áttörést elérniük.
A külügyminiszter kitért az iráni helyzetre is. Úgy vélekedett, hogy Washington nehéz helyzetbe került a konfliktus kezelésében, ugyanakkor Moszkva támogatja az Egyesült Államok és Irán közötti párbeszéd folytatását. Lavrov szerint Oroszország nemzetközi pozícióit hosszabb távon erősítheti az ukrajnai hadművelet céljainak elérése. Álláspontja szerint a Nyugat történelmileg mindig Oroszország gyengítésére törekedett, Moszkva azonban képes lesz megvédeni stratégiai érdekeit a jelenlegi konfliktusban is.
Címlapkép: KKM, MTI/MTVA
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