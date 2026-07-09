Vége a trükközésnek: súlyos összegeket bukhatnak rengetegen az új uniós szigorítás miatt

Az Európai Bizottság szigorítja a hajózás szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó szabályait, hogy megszüntesse azt a kiskaput, amellyel a hajótársaságok az Európai Unióhoz közeli, harmadik országbeli kikötők közbeiktatásával mesterségesen csökkentik a fizetési kötelezettségeiket. A júliusra tervezett reform kiterjeszti az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS), ami feszültséget okozhat a kereskedelmi partnerekkel, emellett az iparág képviselői szerint az átrakodási forgalom áthelyeződése miatt európai munkahelyeket is veszélybe sodorhat - tudósított a Portfolio.

A jelenlegi szabályozás értelmében az Európai Unión kívülről érkező hajóknak az út során keletkező kibocsátás felét kell megváltaniuk. Brüsszeli tisztségviselők és iparági források szerint azonban a társaságok megtalálták a rendszer kijátszásának módját, hiszen a távoli indulást követően beiktatnak egy köztes megállót az Európai Unió közvetlen közelében fekvő, de azon kívül eső kikötőben. Így az EU-ba történő belépéskor már csak az utolsó, jóval rövidebb szakaszt kell elszámolniuk. Alberto Rossi, az olasz hajótulajdonosok szövetségének (Assarmatori) főtitkára kifejtette, hogy a vállalatok az 50 százalékos szabályt kijátszva hajónként és kikötőnként átlagosan 300 ezer eurót takarítanak meg, miközben a tényleges környezetterhelésük változatlan marad.

A probléma kezelésére az Európai Bizottság a július 17-re várható átfogó felülvizsgálat során az észak-afrikai és a közel-keleti kikötőket érintő forgalmat is bevonja a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe. A marokkói Tanger Med és az egyiptomi Port Szaíd már felkerült a szigorítással érintett állomások listájára, a Bizottság pedig jelenleg is dolgozik a kritériumok finomításán, így más harmadik országok, például Jordánia kikötői is sorra kerülhetnek. Egy uniós tisztviselő szerint a brit kikötők helyzete kevésbé problémás, mivel a londoni és a brüsszeli rendszer összekapcsolása már napirenden szerepel.

A reform, amely az 1990-es bázisévhez képest 90 százalékos csökkentést előirányzó 2040-es klímacélhoz igazodik, az Európai Unióból induló utakra is kiterjeszti a költségeket, miközben lassítja az ágazatnak nyújtott ingyenes kvóták kivezetését. A szigorítás ugyanakkor komoly gazdasági aggályokat vet fel. Fennáll a veszélye annak, hogy az átrakodási logisztika Észak-Afrikába helyeződik át, ami uniós munkahelyek megszűnését eredményezheti, és gyengítheti a tagállamok ellenőrzését a kritikus fontosságú ellátási láncok felett. Az Európai Néppárt éppen ezért felmentést adna a jelentős üzletvesztést kockáztató, főként olaszországi és spanyolországi kikötőknek, míg az Assarmatori az átrakodásból származó kibocsátások teljes mentesítését javasolja.

Az Európai Hajótulajdonosok Szövetsége (ECSA) adatai szerint a tengeri ágazatra vonatkozó ETS jelenleg, a szén-dioxid-kvóták árfolyamától függően, évente 7–9 milliárd euró bevételt termel az Európai Uniónak. A hajótulajdonosok egyre erőteljesebben lobbiznak azért, hogy a bevételek jóval nagyobb hányadát fordítsák a környezetbarát üzemanyagok fejlesztésére, jelenleg ugyanis a befolyó összegek mindössze öt százalékát irányítják vissza a tengeri ágazat dekarbonizációjára.