Donald Trump döntése után elszabadult a pokol: már egy atomerőmű környékét is bombázzák a feszült térségben

Tovább éleződött a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, miután Donald Trump amerikai elnök felmondta a két ország közötti ideiglenes megállapodást. Az amerikai légicsapásokra válaszul Teherán több, az Egyesült Államokkal szövetséges közel-keleti államot is célba vett, a kiújult harcoknak pedig már számos áldozata van.

Donald Trump szerdán jelentette be a konfliktus ideiglenes lezárásáról szóló egyezmény felmondását. Döntését azzal indokolta, hogy állítása szerint Irán a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat támadott. Az amerikai haderő már csütörtök hajnalban ismét légicsapásokat mért iráni célpontokra. Egy iráni tisztségviselő tájékoztatása szerint csütörtök délután az ország egyetlen atomerőművének térségét is amerikai támadás érte. Teheráni források szerint a szerda óta tartó hadműveletekben legalább tizennégyen életüket vesztették, és hetvennyolcan megsebesültek - jelentette a HVG.

Teherán az amerikai csapásokra válaszul az Egyesült Államok térségbeli szövetségesei ellen indított támadásokat. Csütörtökön legalább háromszor szólaltak meg a légvédelmi szirénák Bahreinben, az amerikai haditengerészet ottani bázisának közelében. Iráni rakéták vették célba Kuvaitot és Katart is, miközben Jordániában szintén légiriadót rendeltek el. A folyamatos és heves összecsapások egyre távolabb sodorják a szembenálló feleket egy újabb tűzszünet lehetőségétől.