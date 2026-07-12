2026. július 12. vasárnap Izabella, Dalma
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Full length shot of an affectionate young mother smiling at her husband while carrying their baby at home
Világ

Döbbenetes, mire képesek Erling Haaland rajongói: már több mint 500 kisbabát neveztek el róla a vébé alatt

Pénzcentrum
2026. július 12. 14:35

A labdarúgó-világbajnokság alatt Peruban ötszáznál is több újszülöttet neveztek el a norvégok világhírű csatáráról, Erling Haalandról. A "tételes" adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyeddöntőbe.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A skandináv ország együttesének menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért, mivel Haalandék hosszabbításban 2-1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi öt világbajnoki mérkőzésén hét gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta. Az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mi több: az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jöhetnek a magyar Erling-babák is?

Magyarországon nem lehet bármilyen néven anyaközvezni az újszülötteket, így Haalandnak biztos nem lehetne keresztelni a babákat. Az Erling név azonban szerepel az anyakönyvezhető nevek listáján. Az Erling név erdete skandináv és a klán vezetőjének örökösét jelenti, vagy más elöljáró örökösét. 

Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek lehetnek a legnépszerűbb fiú- és lánynevek 2026-ban: ősmagyar és ultramodern név is van a listában
Már nem a Dominik, Olivér, Levente, vagy Luca, Hanna és Zoé a favorit? Gyopárok és Ugocsák, Dionok és Hedvigek törnek a babérjaikra.
Címlapkép: Getty Images
#gyerek #magyarország #foci #sport #norvégia #baba #labdarúgás #világ #focista #világbajnokság #vb #manchester city

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:35
14:21
14:10
13:59
13:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 12.
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
2026. július 11.
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 12. vasárnap
Izabella, Dalma
28. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
4 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
3
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
4
1 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
5
1 hete
Hivatalos! Népszavazást tartanak az ex kormányfőknek életük végéig járó juttatásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fix kamatozás
Az értékpapír kamatfizetésének mértékét a kibocsátáskor rögzítik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 13:43
Mikor érdemes Budapestről elindulni a Balatonra és vissza? Ebben az időszakban garantáltan nincs dugó
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 13:04
Egyre több magyar teszi ide a pénzét, de sokan még mindig óvatoskodnak: mégis, mire várnak?
Agrárszektor  |  2026. július 12. 14:01
Fájhat a gazdák feje az olajnövények miatt: mégis, mi folyik a piacokon?