Döbbenetes, mire képesek Erling Haaland rajongói: már több mint 500 kisbabát neveztek el róla a vébé alatt

A labdarúgó-világbajnokság alatt Peruban ötszáznál is több újszülöttet neveztek el a norvégok világhírű csatáráról, Erling Haalandról. A "tételes" adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyeddöntőbe.

A skandináv ország együttesének menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért, mivel Haalandék hosszabbításban 2-1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen. A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi öt világbajnoki mérkőzésén hét gólt szerzett úgy, hogy az utolsó csoportkört kihagyta. Az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mi több: az 1-1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.

Jöhetnek a magyar Erling-babák is?

Magyarországon nem lehet bármilyen néven anyaközvezni az újszülötteket, így Haalandnak biztos nem lehetne keresztelni a babákat. Az Erling név azonban szerepel az anyakönyvezhető nevek listáján. Az Erling név erdete skandináv és a klán vezetőjének örökösét jelenti, vagy más elöljáró örökösét.