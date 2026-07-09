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Elegük lett a feszültségből? Váratlan lépésre szánták el magukat az európai országok Donald Trump miatt
Bár a NATO-nak sikerült átvészelnie a Donald Trump által kavart újabb vihart, az európai szövetségesek további feszültségekre számítanak a transzatlanti kapcsolatokban. Az ankarai csúcstalálkozó már önmagában is sikeresnek tekinthető ahhoz képest, hogy az amerikai elnök a rendezvényt még a Spanyolországgal szembeni kereskedelmi korlátozások belengetésével és több tagország bírálatával indította, ám néhány órával később már ismét a szövetség melletti elkötelezettségét hangoztatta - írta a Reuters.
Az európai vezetők végül elégedetten távozhattak, hiszen Trump a teremben érezhető szeretetről beszélt, jóváhagyta a NATO kollektív védelmet garantáló 5. cikkelyét megerősítő nyilatkozatot, ráadásul engedélyezte Ukrajna számára a Patriot légvédelmi rakéták gyártását is. Mindez komoly megkönnyebbülést jelentett az elmúlt hónapok feszültségei után, amelyeket Trump Grönland megvásárlására irányuló törekvései, valamint az iráni konfliktus körüli nézeteltérések szítottak.
A csúcstalálkozót követően Mark Rutte NATO-főtitkár kiemelte, hogy továbbra is az Egyesült Államok a szövetség legfőbb tartóoszlopa, hiszen egymaga adja a NATO gazdasági teljesítményének felét, katonai ereje pedig összemérhető az összes többi tagállam együttes kapacitásával. Bár Rutte szerint a közelmúltbeli belső feszültségek nem gyengítették a szövetség hitelességét és elrettentő erejét, ezt az optimizmust nem mindenki osztja. Egy névtelenséget kérő európai diplomata úgy fogalmazott, hogy a találkozó ugyan nem hozta helyre a korábbi károkat, de legalább nem mélyítette tovább a válságot.
A sikeres zárás részben Rutte és a házigazda, Recep Tayyip Erdoğan török elnök taktikáját igazolta. A NATO vezetése ugyanis azzal próbálta megnyerni Trumpot, hogy az európai tagállamok védelmi kiadásainak növelését az ő személyes sikereként mutatta be. A washingtoni egyeztetéseken a szövetség tisztségviselői látványos grafikonokkal illusztrálták a növekedést, sőt az egyik táblára a "Trump-billió" feliratot is elhelyezték, amivel egy 1,21 billió dolláros többletköltést tulajdonítottak az elnöknek, bár ez az összeg valójában a Joe Biden hivatali ideje alatt megvalósult növekedést is tartalmazta.
A csúcstalálkozót megelőzően Ankarában egy nagyszabású védelmi ipari fórumot is tartottak, ahol több mint 50 milliárd dollár értékben jelentettek be fegyverbeszerzési megállapodásokat, egyebek mellett felderítő repülőgépek, drónok és szállítógépek vásárlásáról. Ugyanakkor a Pentagon a múlt hónapban felülvizsgálatot indított a mintegy 80 ezer fős európai amerikai katonai jelenléttel kapcsolatban, ami újabb bizonytalanságot vetít előre a jövőt illetően.
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Több NATO-tagállam végül arra a következtetésre jutott, hogy a diplomáciai feszültségek legegyszerűbben a csúcstalálkozók számának csökkentésével mérsékelhetők, így a jövő évre tervezett albániai csúcstalálkozó előkészületeit egyelőre fel is függesztették.
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