Rendkívüli bejelentés Donald Trumptól: azonnal megindultak a pusztító légicsapások a tűzszünet után

Újabb szakaszába lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, miután véget ért az egy hónapos ideiglenes tűzszünet. Az amerikai hadsereg újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, amire Teherán Bahrein, Kuvait és Katar elleni rakéta- és dróntámadásokkal reagált. Az amerikai fél szerint a műveletek célja Irán katonai képességeinek gyengítése volt. A térségben ismét fokozódott a feszültség, írja az AP.

Az Egyesült Államok csütörtök hajnalban újabb légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen, miután véget ért a Washington és Teherán közötti egy hónapos ideiglenes tűzszünet.

Donald Trump szerdán jelentette be, hogy a tűzszünet véget ért, miután Irán tüzet nyitott három kereskedelmi hajóra a Hormuzi-szorosban. Az amerikai hadsereg ezt követően már szerdán is több katonai és kikötői létesítményt támadott Irán területén.

A csütörtöki légicsapások a jelentések szerint még kiterjedtebbek lehettek. Irán válaszul Bahrein, Kuvait és Katar ellen indított rakéta- és dróntámadásokat. Bahreinben többször is megszólaltak a légvédelmi szirénák, míg Kuvait közlése szerint a hadsereg folyamatosan dolgozik a beérkező rakéták és drónok elfogásán. A Bahrein és Kuvait elleni támadásokért az iráni Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget.

Az amerikai hadsereg szerint a légicsapások célja Irán azon képességeinek további gyengítése volt, amelyek veszélyt jelenthetnek a Hormuzi-szoros hajóforgalmára. A stratégiai jelentőségű útvonalon a világ kereskedelmi olaj- és földgázszállításának jelentős része halad át.

Iránban eközben tovább tart a háború elején meggyilkolt Ali Hámenei ajatollah emlékére rendezett gyászszertartás-sorozat, amelyen a becslések szerint akár 15 millió ember is részt vehet.