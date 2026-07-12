2026. július 12. vasárnap Izabella, Dalma
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Kedd 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Hormuzi-szoroson átvezető tengeri hajózási útvonalak koncepcionális ábrázolása, kiemelve az olajszállító tartályhajók és teherhajók útvonalát a világ egyik legkritikusabb vízi útvonalán. A kép a logisztika, az energiaellátás, a globá
Világ

Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost

MTI
2026. július 12. 10:12

Irán vasárnap rakétákkal és drónokkal támadta szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra, amelyekre azután került sor, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint. Bahreinben megszólaltak a légitámadást jelző szirénák, Katarban pedig az AFP francia hírügynökség újságírói robbanásokat hallottak, és tanúi voltak a támadó eszközök elfogásának a főváros, Doha déli égboltján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Korábban Irán bejelentette, hogy "további értesítésig" lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen normális körülmények között a világ szénhidrogén-kereskedelmének egyötöde halad át. Az iráni Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy határozottan fellép az amerikai bázisok ellen a Perzsa-öböl országaiban, ha az Egyesült Államok visszavágna, miután Irán rálőtt egy hajóra.

"Több hajó is megkísérelte egy engedélyezetlen útvonalat használni, és figyelmen kívül hagyta figyelmeztetéseinket és felszólításainkat - közölték. Egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót ért iráni támadás. A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudta folytatni az útját - derült ki az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) - tájékoztatásából, amely rámutatott arra, hogy az újabb agresszió az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységeihez kötődik.

Válaszul az Egyesült Államok vasárnap mintegy 140 célpontot támadott meg Iránban. A Centcom X közösségi oldalra feltett tájékoztatása szerint a célpontok között voltak iráni rakétákkal és drónokkal kapcsolatos létesítmények, haditengerészeti eszközök, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelőállomások.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#hajó #egyesült államok #világ #drón #támadás #irán #háború #rakéta #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #egyesült arab emírségek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:58
10:37
10:21
10:12
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 12.
Őszintén vallott visszavonulásáról Berki Krisztián: Nem akartam a futottak még kategóriába kerülni!
2026. július 11.
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek
2026. július 12.
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
2026. július 11.
Akár 510 ezer magyarnak járhat ez a rendkívüli támogatás: ezek a feltételek, így kell igényelni
2026. július 11.
Itt az újabb fordulat a hazai drogériák versenyében: retteghet a dm és a Rossmann?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 12. vasárnap
Izabella, Dalma
28. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
4 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
3
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
4
1 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
5
1 hete
Hivatalos! Népszavazást tartanak az ex kormányfőknek életük végéig járó juttatásokról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vegyes életbiztosítás
ötvözi a kockázati életbiztosítás és az elérési életbiztosítás elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 10:58
Kőkemény NAV-razzia készül Magyarországon: itt csaphatnak le az ellenőrök a jövő héten
Pénzcentrum  |  2026. július 12. 10:05
Emlékhelyek, hősök, tanulságok: miért fontos ma is Nándorfehérvár és Mohács?
Agrárszektor  |  2026. július 12. 10:01
Kész, ennyi volt? Már az érés előtt le kell vágni a termést a nyugati gazdáknak