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Irán ismét lezárja a Hormuzi-szorost
Irán vasárnap rakétákkal és drónokkal támadta szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra, amelyekre azután került sor, hogy az iráni erők megtámadtak egy kereskedelmi hajót. A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást.
Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint. Bahreinben megszólaltak a légitámadást jelző szirénák, Katarban pedig az AFP francia hírügynökség újságírói robbanásokat hallottak, és tanúi voltak a támadó eszközök elfogásának a főváros, Doha déli égboltján.
Korábban Irán bejelentette, hogy "további értesítésig" lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen normális körülmények között a világ szénhidrogén-kereskedelmének egyötöde halad át. Az iráni Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy határozottan fellép az amerikai bázisok ellen a Perzsa-öböl országaiban, ha az Egyesült Államok visszavágna, miután Irán rálőtt egy hajóra.
"Több hajó is megkísérelte egy engedélyezetlen útvonalat használni, és figyelmen kívül hagyta figyelmeztetéseinket és felszólításainkat - közölték. Egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót ért iráni támadás. A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudta folytatni az útját - derült ki az amerikai Központi Parancsnokság (Centcom) - tájékoztatásából, amely rámutatott arra, hogy az újabb agresszió az iráni Iszlám Forradalmi Gárda egységeihez kötődik.
Válaszul az Egyesült Államok vasárnap mintegy 140 célpontot támadott meg Iránban. A Centcom X közösségi oldalra feltett tájékoztatása szerint a célpontok között voltak iráni rakétákkal és drónokkal kapcsolatos létesítmények, haditengerészeti eszközök, lőszerraktárak, kommunikációs hálózatok és part menti megfigyelőállomások.
A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott.
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