Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.
Ukrán drónok csapódtak be: kigyulladt egy orosz olajfinomító
Újabb ukrán dróncsapás miatt kigyulladt egy orosz olajfinomító, egy férfi meghalt, három másik, köztük egy gyermek pedig megsebesült Oroszország Volga-vidékén, Szamarában - közölte vasárnap Vjacseszlav Fedoriscsev regionális kormányzó. A támadások során lakóépületek és egy ipari létesítmény is megrongálódott - írta Fedoriscsev a Telegram üzeneküldő alkalmazáson, további részleteket azonban nem közölt.
A független orosz hírportál, az Asztra a közösségi médiában keringő képekre és videókra hivatkozva arról számolt be, hogy az ipari létesítmény a szizranyi olajfinomító volt. A felvételeken több nagy tűz is látható volt a létesítményben.
Az orosz hadsereg vasárnap reggel közölte, hogy az éjszaka folyamán 349 ukrán drónt lőtt le, ami az elmúlt napokban tapasztalt támadásokhoz hasonló mértékű. Ukrajna már többször is célba vette a szizranyi olajfinomítót. Egy május végi támadás után az évi mintegy 8,5 millió tonnás feldolgozási kapacitással rendelkező üzem kénytelen volt felfüggeszteni működését. Az állami tulajdonú Rosznyeft olajvállalat tulajdonában lévő finomító benzint, gázolajat és kerozint állít elő.
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