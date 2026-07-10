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Ismét eszkalálódik a konfliktus, Irán több országban is amerikai célpontokat vett célba
Újabb veszélyes szakaszába lépett a közel-keleti konfliktus. Irán amerikai katonai célpontokat támadott Kuvaitban, Katarban és Bahreinben, miután Teherán szerint az Egyesült Államok ismét légicsapásokat hajtott végre iráni területen. A feszültség a Hormuzi-szoros biztonságát és a globális olajellátást is veszélyezteti.
Az iráni fegyveres erők csütörtökön több amerikai katonai létesítmény ellen indítottak támadást a Perzsa öböl térségében, miután az Egyesült Államok az iráni állítások szerint légicsapásokat hajtott végre az ország déli és keleti részein. Az események tovább mélyítették a három hete tartó, egyre ingatagabb tűzszünet válságát.
Az iráni állami média robbanásokról számolt be több dél-iráni városból, köztük Busehrből, ahol Irán egyetlen működő atomerőműve található, valamint Konarakból, Choghadakból és Bandar Abbasból. Egy amerikai tisztviselő ugyanakkor azt közölte, hogy az elmúlt órákban az Egyesült Államok nem hajtott végre újabb légicsapásokat.
A feszültség közepette Meshedben eltemették Ali Hamenei ajatollahot. Irán legfelsőbb vezetője február 28-án vesztette életét egy amerikai és izraeli légicsapásban, amely a hónapok óta tartó háború kezdetét jelentette. A konfliktus eddig több ezer ember halálát okozta, és jelentős fennakadásokat idézett elő a globális energiapiacon.
A hét elején katari és szaúdi hajók elleni támadások tovább rontották a helyzetet. Donald Trump amerikai elnök ezt követően úgy nyilatkozott, hogy a tűzszünet gyakorlatilag véget ért. Egy amerikai tisztviselő szerint Washington ugyanakkor továbbra is nyitott a diplomáciai rendezésre, és a technikai egyeztetések folytatódnak.
Hamenei temetésén több tízezren vettek részt. A gyászmeneten amerikaellenes jelszavakat skandáltak, valamint Donald Trumpot elítélő transzparensek is megjelentek.
Az iráni Forradalmi Gárda haditengerészete közölte, hogy az amerikai katonai műveletek akadályozzák a Hormuzi-szoros teljes újranyitását. A szervezet szerint a hajóforgalom ugyan részben helyreállt, de jelenleg csak a háború előtti szint körülbelül felét éri el, és kizárólag a Teherán által kijelölt útvonalakon közlekedő hajók kapnak engedélyt az áthaladásra. A Gárda figyelmeztetett, hogy minden újabb amerikai beavatkozásra "elsöprő választ" adnak.
Az amerikai hadsereg ezzel szemben azt közölte, hogy műveleteinek célja a Hormuzi-szoros nyitva tartása volt. Washington szerint Irán korábban három kereskedelmi tankert támadott meg a térségben. Az amerikai Központi Parancsnokság azt is közölte, hogy május eleje óta több mint 800 kereskedelmi hajó és mintegy 380 millió hordó nyersolaj biztonságos áthaladását segítették elő, hangsúlyozva, hogy Irán nem ellenőrzi a stratégiai vízi útvonalat.
Az olajárak csütörtökön csökkentek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a harcok ismét veszélyeztethetik a globális energiaellátást. Az amerikai Központi Parancsnokság szerdán közölte, hogy erői mintegy 90 iráni katonai célpontot támadtak, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelőállomásokat, valamint rakéta- és drónraktárakat.
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Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy a csapások az iráni hajók elleni korábbi támadás megtorlását szolgálták, és figyelmeztetett, hogy újabb incidensek esetén még keményebb amerikai válasz következik.
Az iráni állami média szerint az amerikai támadásokban július 8. és 9. között öt tartományban 14 ember meghalt, 78-an pedig megsérültek. A Fars hírügynökség arról számolt be, hogy az egyik csapás egy olyan vasúti hidat is megrongált, amely az Oroszországgal és Kínával folytatott kereskedelem szempontjából fontos útvonal része.
Busehrben egy amerikai lövedék az atomerőmű külső kerítését is eltalálta. A helyi hatóságok szerint maga a nukleáris létesítmény nem sérült meg. Az iráni hadsereg közlése szerint válaszul amerikai Patriot légvédelmi rendszereket támadtak Kuvaitban, egy korai előrejelző állomást Katarban, valamint egy amerikai katonai üzemanyagraktárat Bahreinben.
- Kuvait bejelentette, hogy légvédelme egy cirkálórakétát, három ballisztikus rakétát és tíz drónt semmisített meg. A lehulló repeszek egy embert megsebesítettek.
- Jordániában is légiriadó lépett életbe, miután Iránból indított rakétákat észleltek. A jordán hatóságok nyolc rakétát elfogtak, károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés.
A Forradalmi Gárda később azt állította, hogy tíz ballisztikus rakétát lőttek ki a Jordániában található Azrak katonai bázisra, amelyet amerikai erők is használnak, valamint egy közel-keleti amerikai katonai irányítóközpontra.
Katar elítélte a kereskedelmi hajók elleni támadásokat, ugyanakkor ismét a diplomáciai megoldás szükségességét hangsúlyozta. Hasonló álláspontot képviselt Törökország és Omán is, amelyek külügyminiszterei telefonon egyeztettek Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel.
A háború előtt a világ tengeri olajszállításának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi-szoroson. Irán szerint a vízi út újranyitása kizárólag Teherán feltételei mellett történhet meg. Mohammad Bagher Kalibaf iráni főtárgyaló az X közösségi oldalon azt írta, hogy a Hormuzi-szoros nem amerikai nyomásra, hanem iráni megállapodás alapján nyílhat meg újra.
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