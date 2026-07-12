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Olajfinomító a horvátországi Rijeka közelében. Nyári táj és ipari panoráma
Világ

Rejtélyes olajfolt jelent meg a vízben a Mol-csoport finomítója mellett: civilek szerint új szivárgásról lehet szó a horvát partoknál

Pénzcentrum
2026. július 12. 14:10

Idén már másodszor alakult ki olajfolt a tengeren a MOL-csoporthoz tartozó INA rijekai finomítójának közelében. Miközben a helyi lakosok és a civil szervezetek újabb szivárgást gyanítanak a háttérben, a horvát olajvállalat szerint nem történt friss üzemzavar, és a jelenség csupán a korábbi talajvízszennyezés következménye, amelynek végleges kármentesítésén már dolgoznak - írta a Világgazdaság az Index.hr és a Rijeka Radio tudósításai alapján.

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A lakossági bejelentéseket követően a tengerfelszíni szennyeződés megfékezésére a felitató gátak mellett már olajleszedő berendezést is be kellett vetni, mivel a kiömlött szénhidrogén mennyisége túl nagynak bizonyult ahhoz, hogy kizárólag merülőfalakkal össze lehessen gyűjteni. A helyzetet nehezíti, hogy az olajfolt egy része a védőgátakon is átjutott, és a kikötőben horgonyzó hajók közé sodródott.

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Borisz Bradarics, a Kvarner-öböl Őrzői nevű civil kezdeményezés képviselője szerint egy új, még február végén kezdődött szivárgásról lehet szó a podurinji kikötőben. Úgy véli, hogy a szénhidrogén-kitermelő új kutak fúrása során a föld alatti törésvonalak között olyan összeköttetések jöhettek létre, amelyek újabb szivárgási útvonalat nyitottak meg a korábban ismert helyszín közelében. Hozzátette, azt sem tartják kizártnak, hogy a probléma forrása a finomító egyes tartályainak meghibásodása, amelyek javítása a folyamatos figyelmeztetések ellenére is késik.

A lakossági és civil aggályokra reagálva az INA közölte, hogy a finomító stabilan és biztonságosan üzemel, újabb rendkívüli eseményt pedig nem regisztráltak. A vállalat tájékoztatása szerint az időnként felbukkanó foltok a korábbról már ismert talajvízszennyezésből származnak. A probléma kezelésére a társaság megbízott egy nemzetközileg elismert kármentesítő céget, amely egy föld alatti szivárgásgátló fal megépítését javasolta a további tengerszennyezés megakadályozására. A védmű kivitelezése már folyamatban van, a beruházás befejezéséig pedig a vállalat rövid és középtávú intézkedésekkel igyekszik felelősségteljesen kezelni a helyzetet.

Bár az INA-ban 49,08 százalékos tulajdonrésszel rendelkező magyar MOL-csoportot is érzékenyen érinti az ügy, a vállalat kiemelten kezeli a rijekai létesítményt. Idén adtak át egy 700 millió eurós fejlesztést a finomítóban, amely a horvát vállalat történetének eddigi legnagyobb beruházása volt.

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Címlapkép: Getty Images
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