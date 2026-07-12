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Aerial flying over Paris France in helicopter, with view looking at the Basilica of the Sacred Heart of Paris or SacrÃ©-CÅur, and the surrounding area, buildings and rooftops in the morning, sunrise
Világ

Ismét kiadták a vörös riasztást: megérkezett az újabb hőséghullám, a tűzijáték is elmaradhat és fokozódik az erdőtüzek veszélye Franciországban

MTI
2026. július 12. 11:29

A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette vasárnap az újabb hőséghullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjedtek az erdőtüzek országszerte. Az idei harmadik hőséghullám július 5- én érte el az országot és várhatóan július 15-ig kitart - jelezte a Météo-France francia meteorlógiai szolgálat.

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A francia meteológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú, narancs színű riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban.

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Szombat délután az ország délkeleti részén található Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius-fokot mértek, 38,8 Celsius-fok volt a délnyugati Saint-Girons-ban és 38,6 Celsius-fok Saintes-ban, míg a hőmérő Párizsban 37 Celsius-fokot mutatott. Az elmúlt napokban megszarapodtak az erdőtüzek is, amelyek többsége "emberi tevékenységre vezethető vissza" - figyelmezetett Emmanuel Macron elnök egy üzenetében az X-en.

Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A turizmusnak és a fesztiváloknak is próbatételt jelent a kánikula. Párizsban a prefektúra kérésére elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjén, július 13-án hagyományosan a tűzoltólaktanyák által rendezett utcabálok, valamint a szabadtéri vagy nem légkondicionált helyszíneken tervezett sportesemények.

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A szélsőséges körülmények arra kényszerítették a Tour de France kerékpáros verseny szervezőit, hogy lerövidítsék a vasárnapi szakaszt a Francia-középhegységben Malemort és Ussel között, ami először történik a hőség miatt.

Párizsban az Eiffel-torony a hétvégén a megszokottnál előbb bezár, már délután 4 órakor 0 óra 45 perc helyett "a várható magas hőmérsékletek miatt" - jelentette be szombaton a turistalátványosság üzemeltetője. Ezt követően a francia főváros két legismertebb múzeuma, a Louvre és a Musée d'Orsay is rövidített nyitvatartást vezetett be vasárnaptól legalább szerdáig. A nemzeti ünnep estéjére tervezett tüzijáték számos vidéki városban idén elmarad.

Kvíz: Te tudod mit jelentenek ezek az időjárási fogalmak? Nap mint nap hallod ezeket a fura szavakat

1/10 kérdés
Talán túl sokat is hallottuk mostanában a hőkupola kifejezést. Mit jelent pontosan?
ócánok felett kialakuló légtömb, mely a szárazföld fölé sodródva tartós hőséghullámot hoz
olyan nagyvárosi szmogból kialakuló légköri burok, ami nem tud eloszlani, és egyre sűrűbb, melegebb időjárást okoz, amíg magába nem omlik
hegyvonulatok felett kialakuló, vízpárából összeállt fedőréteg, mely miatt a kupola alatt üvegházhatás alakul ki
nagykiterjedésű, tartós magasnyomású légköri képződmény, amely egy terület fölött tartja a felmelegedett légtömeget
2/10 kérdés
Mit jelent a hidegcsepp?
olyan időjárási jelenség, amikor mérsékelt övi medencék felett több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki, reked meg
a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség, amikor a talajból kipárolgó nedvesség lecsapódik
a légköri frontok olyan típusa, amikor a hideg levegő a meleg légtömeg irányába helyeződik át
a magaslégkörben kialakuló, a környezeténél hidegebb, örvénylő légtömeg
3/10 kérdés
Mit nevezünk fagyzugnak?
olyan helyek, többnyire hegyekben, ahol nyáron is megmarad a hó és a fagypont alatti hőmérséklet
nagy hidegben a hófelületen keletkező, csillogó, laza szerkezetű kristályréteg, melyet ha később újhó fed, veszélyes, lavinaképző csúszóréteget képezhet
mélyebben fekvő terület, ahol gyakrabban fordul elő fagy, és éjszaka jóval hidegebb van, mint a környéken
olyan veszélyes terület, ahol vékony, szinte láthatatlan jégréteg alakul ki (pl. az utakon), amikor az enyhe esőből, szitálásból vagy olvadó hóból származó nedvesség gyorsan megfagy
4/10 kérdés
Hogy nevezzük azt a komplex éghajlati jelenséget, amikor a Csendes-óceán trópusi részén tartósan felmelegszik a tengerfelszín?
Boreális
El Niño
Monszun
Humboldt-áramlás
5/10 kérdés
Mi a villámárvíz?
olyan áradást, ami eléri az elektromos hálózatot ezért nagy az áramütés esélye
rövid idő alatt, heves esőzés következtében kialakuló hirtelen árvíz
viharok okozta gátrongálódás okozta áradás
olyan jelenség, amikor az árvizet zivatar, heves villámlás kíséri
6/10 kérdés
Mi a légzuhatag?
hegytetőkről, fennsíkok felől fújó szél, ami a peremhez érve lezúdul az alatta elterülő tájra
olyan vihar, amikor az esőfelhőkből alig esik csapadék, viszont az szinte vízszintesen fújó széllel párosul
zivatarfelhőből hirtelen lezúduló, nagy sebességű lefelé áramló levegő
olyan hegyi szélcsatorna, ahol egy függőleges légfolyosó leszippantja a hűvös levegőt egy alacsonyabban fekvő részre, ahol kiáramlik
7/10 kérdés
Mi az a harmatpont?
az a hőmérséklet, amelyre lehűlve a levegőből pára csapódik ki
az a tengerszint feletti legalacsonyabb magasság, ahol a harmat le tud csapódni
egy bizonyos légnyomási érték, amely fölé emelkedve a nedves levegőből harmat csapódik le
az a repülési magasság utasszállítók esetében, amely fölé emelkedve légköri páralecsapódásra kell számítania a pilótának
8/10 kérdés
Hogy nevezzük azt az apró, lemez alakú jégkristályokból álló csapadékot, amely nagyon hideg (-10 °C alatti) levegőben keletkezik?
jégtű
ónos eső
hódara
havaseső
9/10 kérdés
Mit mér az albedo?
felületek (pl. talaj) fényvisszaverő képességét
a relatív légnedvességet a levegő befogadóképességéhez képest
növények általi aktív - a növényi testen belül csatolódó - párologtatás mértékét
a szél erősségét
10/10 kérdés
Mi okozza a délibábot?
Az extrém hőstressz miatt az emberi szem korrekciós képessége gyengül így a "fent" és a "lent" megfordulhat
A tartósan magas hőterhelés miatt az ember hallucinál
Az eltérő hőmérsékletű légrétegek miatt megtörő fénysugarak hozzák létre a légköroptikai jelenséget
A magas páratartalom és az extrém UV-sugárzás együttesen hoznak létre délibábot

Címlapkép: Getty Images
#turizmus #kánikula #hőség #tűzijáték #párizs #franciaország #világ #hőségriasztás #erdőtűz #hőségriadó #szélsőséges időjárás #Emmanuel Macron #tour de france

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