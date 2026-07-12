Ismét kiadták a vörös riasztást: megérkezett az újabb hőséghullám, a tűzijáték is elmaradhat és fokozódik az erdőtüzek veszélye Franciországban

A francia lakosság több mint egyharmadát a legmagasabb szintű riasztási szint érintette vasárnap az újabb hőséghullám miatt, és egyre nagyobb területekre terjedtek az erdőtüzek országszerte. Az idei harmadik hőséghullám július 5- én érte el az országot és várhatóan július 15-ig kitart - jelezte a Météo-France francia meteorlógiai szolgálat.

A francia meteológiai szolgálat a 96-ból 37 megyére adott ki vörös riasztást, amely mintegy 26 millió embert érint, de az ország többi részén is másodfokú, narancs színű riasztás van érvényben. Két hónapon belül ez a harmadik tartós hőhullám az országban.

Szombat délután az ország délkeleti részén található Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius-fokot mértek, 38,8 Celsius-fok volt a délnyugati Saint-Girons-ban és 38,6 Celsius-fok Saintes-ban, míg a hőmérő Párizsban 37 Celsius-fokot mutatott. Az elmúlt napokban megszarapodtak az erdőtüzek is, amelyek többsége "emberi tevékenységre vezethető vissza" - figyelmezetett Emmanuel Macron elnök egy üzenetében az X-en.

Az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület vált a tűz martalékává, ami közel kétszerese a 2025-ös időszaknak a polgári védelem szerint.

A turizmusnak és a fesztiváloknak is próbatételt jelent a kánikula. Párizsban a prefektúra kérésére elmaradnak a nemzeti ünnep előestéjén, július 13-án hagyományosan a tűzoltólaktanyák által rendezett utcabálok, valamint a szabadtéri vagy nem légkondicionált helyszíneken tervezett sportesemények.

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A szélsőséges körülmények arra kényszerítették a Tour de France kerékpáros verseny szervezőit, hogy lerövidítsék a vasárnapi szakaszt a Francia-középhegységben Malemort és Ussel között, ami először történik a hőség miatt.

Párizsban az Eiffel-torony a hétvégén a megszokottnál előbb bezár, már délután 4 órakor 0 óra 45 perc helyett "a várható magas hőmérsékletek miatt" - jelentette be szombaton a turistalátványosság üzemeltetője. Ezt követően a francia főváros két legismertebb múzeuma, a Louvre és a Musée d'Orsay is rövidített nyitvatartást vezetett be vasárnaptól legalább szerdáig. A nemzeti ünnep estéjére tervezett tüzijáték számos vidéki városban idén elmarad.