Rendkívüli figyelmeztetés érkezett: Putyinék már a közeli NATO-tagállamok elleni csapásokkal riogatnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök egyelőre nem hajlandó béketárgyalásokat kezdeni Ukrajnával, és inkább a háború folytatására készül. A Reutersnek nyilatkozó három, a Kremlhez közel álló forrás szerint az ukrán dróntámadások és a donbászi hadműveletek alakulása tovább erősítette az orosz vezető elszántságát.

A források szerint Putyin továbbra is elsődleges céljának tekinti a Donbász teljes elfoglalását. Ketten közülük úgy vélik, hogy a következő hónapokban nagy esély van a konfliktus újabb eszkalációjára.

A nyilatkozatok éles ellentétben állnak Donald Trump amerikai elnök hétfői kijelentésével, miszerint Putyin szeretné lezárni a háborút, és a megállapodás közelebb lehet, mint sokan gondolják. Trump a múlt héten külön telefonon egyeztetett Putyinnal és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd a NATO csúcstalálkozóján személyesen is találkozott Zelenszkijjel.

A Reuters egyik forrása szerint Putyin elutasította tanácsadóinak azt a javaslatát, amely a jelenlegi frontvonalak mentén létrejövő tűzszünetet szorgalmazta. Az orosz elnök úgy véli, hogy hadserege idővel képes lesz elfoglalni a Donbász teljes területét.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a Reuters megkeresésére azt közölte, hogy Oroszország továbbra is nyitott a békés rendezésre, ugyanakkor elegendő katonai képességgel rendelkezik ahhoz, hogy folytassa az általa különleges katonai műveletnek nevezett háborút.

Egy magas rangú ukrán tisztviselő szerint Kijev hírszerzési információi azt mutatják, hogy Moszkva nem béketárgyalásokra készül, hanem újabb katonai műveleteket tervez. Az ukrán értékelés szerint ezek akár más európai országokat is érinthetnek.

Nyugati katonai elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a Donbász teljes elfoglalásához Oroszországnak újabb mozgósításra lehet szüksége. Ez politikailag kockázatos lépés lenne, amelyet Putyin eddig igyekezett elkerülni.

Orosz katonai elemzők egy része ugyanakkor már nyíltan beszél arról, hogy a konfliktus kiszélesedhet. Egyes vélemények szerint Moszkva akár a balti államokban található NATO létesítményeket is célba veheti, ami közvetlen konfliktust idézhetne elő az észak atlanti szövetséggel.

Jack Watling, a londoni Royal United Services Institute kutatója szerint Oroszország valószínűleg nem egy teljes körű NATO háborút akar kirobbantani, ugyanakkor korlátozott támadásokkal megpróbálhatja megosztani a szövetséget a válaszlépések kérdésében.

A háború költségei közben Oroszországban is egyre érezhetőbbek. Az ukrán dróntámadások rendszeresen érik az oroszországi olajfinomítókat, kikötőket és üzemanyagraktárakat, ami üzemanyaghiányt okozott több térségben. Bár Putyin támogatottsága továbbra is magas, a Reuters szerint a legutóbbi felmérések alapján a háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre csökkent.

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A Kremlhez közel álló egyik forrás szerint éppen ezek a támadások tették még elszántabbá Putyint. Az elmúlt héten Oroszország két nagyszabású rakéta és dróntámadást hajtott végre Ukrajna ellen, köztük Kijev ellen is. A támadásokban több tucat civil vesztette életét. Moszkva szerint kizárólag katonai célpontokat támadtak.

Putyin a közelmúltban arról is beszélt, hogy az ukrán energiainfrastruktúra elleni támadások miatt Oroszország a Donbászon túl is újabb területeket foglalhat el egy úgynevezett biztonsági övezet kialakítása érdekében.

Andrej Ilnyickij, az orosz védelmi minisztérium korábbi tisztviselője a Kommerszantban megjelent írásában azt vetette fel, hogy a konfliktus következő szakaszában Oroszország harminc jelentős ukrán ipari létesítményt, köztük acélgyárakat és az odesszai kikötőt is célba veheti. Szerinte ezt követően akár a balti államokban és Romániában található NATO bázisok, valamint az Ukrajnának fegyvereket gyártó európai üzemek is célponttá válhatnak.

Peszkov ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Oroszország nem hagyhatja figyelmen kívül Európa fokozódó fegyverkezését, ezért saját biztonságának megerősítésére törekszik.

A csatatéren ugyanakkor Oroszország előrenyomulása jelentősen lelassult. Az amerikai Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának becslése szerint a 2022-es invázió kezdete óta összesen mintegy kétmillió katona halt meg, sebesült meg vagy tűnt el a háborúban, ebből körülbelül 1,4 millió orosz oldalon.

Az orosz hadsereg az elmúlt hetekben Kosztyantynyivka térségében próbált áttörést elérni. Moszkva július elején bejelentette a város elfoglalását, ezt azonban Ukrajna cáfolta. A Reutersnek nyilatkozó egyik Kremlközeli forrás szerint Putyin számára a Donbász megszerzése már nem csupán katonai, hanem politikai kérdés is. A forrás úgy fogalmazott, hogy az orosz elnöknek "valamilyen győzelemre van szüksége".

Címlapkép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA