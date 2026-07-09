2026. július 9. csütörtök Lukrécia
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Kremlre a Patriarshij-hídról.
Világ

Elképesztő terv szivárgott ki a Kremlből: hiába Trump békebeszéde, Putyin újabb országot vehet célba?

Pénzcentrum
2026. július 9. 14:44

Kreml-közeli forrásokra hivatkozó beszámolók szerint Vlagyimir Putyin egyelőre elutasítja a Kijevvel való béketárgyalásokat, sőt a következő hónapokban inkább a háború kiterjesztésére készül. Mindezt annak ellenére teszi, hogy Donald Trump amerikai elnök szerint a békés megoldás "közelebb van, mint azt sokan gondolják".

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Reuters által megkérdezett, a Kremlhez közel álló három forrás közül kettő úgy nyilatkozott, hogy Putyin a mostanra ötödik évébe lépett konfliktus eszkalálására hajlik. Egyikük, aki rendszeresen találkozik az orosz elnökkel, nagy valószínűséggel bekövetkező kiéleződésről beszélt. Az egyik forrás szerint Putyin elszánta magát, és mindenáron el akarja foglalni a kelet-ukrajnai Donyec-medence még ukrán kézen lévő részeit, sőt a közelmúltban elutasította azon tanácsadói javaslatát, akik a jelenlegi frontvonalak menti tűzszünetet szorgalmazták .

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump a múlt héten külön telefonon egyeztetett Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel is, majd a NATO-csúcstalálkozón személyesen is találkozott az ukrán elnökkel. Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint Oroszország kész a békés rendezésre, de elegendő erőforrással rendelkezik a "különleges hadművelet" önálló folytatásához.

Egy magas rangú ukrán tisztségviselő ezzel szemben arról számolt be, hogy a hírszerzési jelentések szerint Putyin nem a békére, hanem újabb katonai lépésekre készül, amelyek között újabb ukrajnai hadműveletek és akár egy másik európai ország elleni támadás is szerepelhet. Nyugati katonai elemzők úgy vélik, hogy a Donyec-medence teljes elfoglalásához Oroszországnak általános mozgósításra lenne szüksége, ez azonban politikailag rendkívül népszerűtlen lépés lenne, amelyet az orosz elnök eddig igyekezett elkerülni.

Orosz katonai szakértők egyre nyíltabban beszélnek az eszkalációról, felvetve akár a balti NATO-bázisok elleni csapások lehetőségét is. Jack Watling, a londoni RUSI védelmi kutatóintézet elemzője szerint Oroszország nem törekszik közvetlen háborúra a szövetséggel, de elszigetelt támadásokkal – mint például a közelmúltbeli, Románia elleni dróncsapás – igyekezhet megosztani a NATO-tagállamokat a válaszlépések meghozatalakor.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az ukrán dróntámadások eközben súlyos károkat okoznak. Az orosz finomítók, kikötők és üzemanyagraktárak elleni ismételt csapások komoly üzemanyaghiányt idéztek elő Oroszországban, és bár Putyin támogatottsága továbbra is magas, a háború 2022-es kezdete óta a legalacsonyabb szintre esett. A források szerint a sikeres ukrán akciók felbőszítik az elnököt, és még keményebb válaszlépésekre ösztönzik. A múlt héten Putyin arról beszélt a tábornokainak, hogy az energetikai infrastruktúrát érő ukrán támadások miatt Oroszországnak a Donyec-medencén túl is területeket kellene elfoglalnia egyfajta "biztonsági övezetként".

A fronton lassuló orosz előrenyomulás ugyanakkor azt jelzi, hogy a Donyec-medence elfoglalása még hosszú időt és jelentős veszteségeket követelhet. A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) becslése szerint a 2022-es invázió kezdete óta mintegy kétmillió katona esett el, sebesült meg vagy tűnt el, akik közül 1,4 millióan oroszok. Az 1200 kilométeres frontvonalon az ukrán drónok hatékonyan ellensúlyozzák Oroszország létszámfölényét. Az orosz erők az elmúlt hetekben a donyecki "erődövhöz" tartozó Kosztyantinyivkánál próbáltak áttörni. Bár Putyin július 3-án bejelentette a város elfoglalását, Kijev cáfolta ezt az értesülést.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:44
14:33
14:20
14:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 9.
Nappal is támadnak az új, invazív szúnyogok Magyarországon: egzotikus betegségeket terjeszthetnek
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 9.
Példátlan kereskedelmi háború küszöbén Európa és Kína: Magyarország is keményen megérezheti a csatát
2026. július 9.
Komoly csapás a magyar vidéki szálláshelyekre: elképesztő terhek miatt telt be a pohár a hazai vendéglátósoknál
2026. július 8.
Meghökkentő igazság az öregedésről: teljesen máshogy gondolkodnak a magyarok, mint a világ többi része
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 9. csütörtök
Lukrécia
28. hét
Július 9.
A pizza világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
2 hete
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
3
1 napja
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
4
2 hete
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
5
2 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pénzügyi lízing
a lízingbe adó azért vásárol meg valamit, hogy azt határozott időre szóló szerződésben átadja használatra a lízingbe vevőnek, aki ezért díjat fizet. Egy idő elteltével a lízingbe vevő joga maradványértéken megvásárolni a lízing tárgyát. Ha nem él ezzel a jogával a lízing tárgya visszakerül a lízingbe adóhoz. Addig azonban az érték a lízingbe vevő könyvelésében szerepel, ő viseli közvetlen terheit, kárait és élvezi hasznát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 13:25
Itt a kormány rezsibejelentése: a távhővel fűtőket érinti 2026-ban, erről mindenkinek tudnia kell
Pénzcentrum  |  2026. július 9. 12:57
Példátlan kereskedelmi háború küszöbén Európa és Kína: Magyarország is keményen megérezheti a csatát
Agrárszektor  |  2026. július 9. 14:33
Milyen áttörést hozhat a génszerkesztés a gabonanemesítésben?