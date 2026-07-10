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Világ

Már csak egyetlen szavazat választja el a hatalomtól a népszerű vezetőt: rendkívüli gyorsasággal dől el az állam sorsa

Pénzcentrum
2026. július 10. 18:16

Andy Burnham egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy a Munkáspárt új vezetője és Nagy-Britannia következő miniszterelnöke legyen, miután a parlamenti frakció túlnyomó többsége őt jelölte Sir Keir Starmer utódjának. A korábbi manchesteri polgármester így minden eddiginél közelebb áll ahhoz, hogy ellenjelölt nélkül kerüljön a párt élére - írta a BBC.

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Burnham pártvezetői jelöltségét a 403 munkáspárti képviselőből 322-en támogatták, ráadásul jelenleg ő az egyetlen hivatalos jelölt. Mindössze egyetlen további támogatóra van szüksége a 323 fős küszöb eléréséhez, amellyel matematikailag is lehetetlenné válna, hogy bárki más versenybe szálljon ellene. Több képviselő már jelezte, hogy bár a csütörtöki voksoláson nem tudott részt venni, a parlamentbe visszatérve támogatni fogja Burnhamet.

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Ha a várakozásoknak megfelelően nem lép fel kihívó, Burnhamet már a jövő héten hivatalosan is megválasztják a Munkáspárt vezetőjévé, július 20-án pedig miniszterelnökként léphet hivatalba. Ez rendkívül gyors felemelkedést jelentene, hiszen a politikus alig néhány hete nyerte meg a makerfieldi időközi választást, amellyel visszatért a képviselői padsorokba.

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Nyilatkozatában Burnham mély háláját fejezte ki a jelölésekért, és úgy fogalmazott, hogy a támogatás egy olyan közös meggyőződést tükröz, amely szerint Nagy-Britanniának új politikai megközelítésre van szüksége. Programjának középpontjában a döntéshozatal Westminsterből történő decentralizációja, a hétköznapi emberek érdekeit szolgáló gazdaság megteremtése, valamint a víz- és energiaszektor feletti szorosabb közösségi ellenőrzés áll, ámbár utóbbi gyakorlati megvalósítását egyelőre nem részletezte.

Burnham időközi választási győzelmét, valamint a Munkáspárt májusi önkormányzati vereségét követően saját párttársai szólították fel lemondásra Sir Keir Starmert. A korábbi miniszterelnök végül ugyanazon a napon távozott a párt éléről, amelyen Burnham letette a képviselői esküt. Starmer a napokban úgy nyilatkozott, hogy Burnham kiváló kormányfő lesz, akivel korábban hosszú ideig szorosan együttműködött.

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A zökkenőmentes hatalomátvétel miatt ugyanakkor több párttag is elvárná, hogy Burnham részletesebben ismertesse programját, mivel a parlamentből való 2017-es távozása óta kevés kapcsolata maradt a képviselők többségével. A korábbi polgármester bejelentette, hogy megtartaná Starmer nemzetbiztonsági tanácsadóját, Jonathan Powellt, emellett a védelmi kiadások folyamatos növelését szorgalmazza, konkrét célszám megjelölése nélkül. Burnham egy videóüzenetben bocsánatot kért a Munkáspárt gázai háborúval kapcsolatos korábbi álláspontjáért is, elismerve, hogy a párt nem járt el helyesen a kérdésben.
Címlapkép: Getty Images
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