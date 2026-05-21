A Hatoslottó nyerőszámai a 21. játékhéten, csütörtökön

50 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottón a csütörtöki sorsoláson. Lássuk, elvitte-e valaki a nyereményt.

A Hatoslottó játékon - nevének megfelelően - hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármat kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten 50 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 21. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

13; 21; 22; 34; 36; 39.

Ezen a héten volt telitalálat a Hatoslottó számhúzásán, így a következő vasárnapi sorsoláson 125 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

További nyeremények:

5 találatos: 729 695 Ft

4 találatos: 9 670 Ft

3 találatos: 3 300 Ft

