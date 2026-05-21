A rádió szerint egy számítógépes hiba okozta a téves közlést.
Tévés visszatéréséről vallott Frei Tamás: egyeztetett az RTL-lel, ez hiányzik ahhoz, hogy újra műsort vezessen
Egy magánéleti fordulópont hatására komoly önismereti úton ment keresztül az elmúlt években Frei Tamás, aki ma már sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a tudatosságra. A Pulitzer-díjas rádiós és televíziós szakember tizennyolc év után akár a képernyőre is visszatérne, ha rátalálna a megfelelő koncepcióra. Nemrég az RTL-lel is tárgyalt erről, de végül nem született megegyezés - közölte a 24.hu.
A Story magazinnak adott interjújában a riporter elárulta, hogy az elmúlt négy-öt évben alapvetően megváltozott a gondolkodásmódja. Míg korábban szinte kizárólag a cselekvésre és az elért eredményekre fókuszált, ma már sokkal inkább befelé figyel, és elegendő időt szán az elmélyülésre. Ezt a szemléletváltást egy párkapcsolati krízis indította el.
Bár a nehézségeket nem kívánta részletezni, elmondta, hogy a helyzet rendezése során kénytelen volt szembenézni az őt ért kritikákkal. Fel kellett tennie magának a kérdést, vajon hol hibázott, és egyáltalán kellőképpen jelen van-e a saját, illetve szerettei életében. A hosszú és tanulságos önismereti munka eredményeként ma már úgy érzi, minden eddiginél közelebb került önmagához. Azóta is napi szinten fordít időt az önfejlesztésre.
A beszélgetés során a visszatérés lehetősége is szóba került, hiszen Frei már tizennyolc éve búcsút intett a képernyőnek. Kiderült, hogy az elmúlt egy évben többször is egyeztetett az RTL-lel egy lehetséges közös munkáról. Bár a csatorna koncepciójáról hosszan tárgyaltak, végül nem találták meg a közös nevezőt.
A riporter ugyanis nem érezte magában azt a hajtóerőt és kíváncsiságot, ami a felvázolt műsorformátum elvállalásához szükséges lett volna. Bevallása szerint a reflektorfény és a puszta szereplés önmagában már egyáltalán nem vonzza, kizárólag a televíziózás alkotói része érdekli. Ahhoz azonban, hogy újra műsort vezessen, valójában már csak egy igazán jó ötlet hiányzik.
