A Tisza-kormány az Ukrajnából érkező áruk tiltását a lehető leggyorsabban visszaállítja.
Veszélyben a magyar bor: húsz éve nem látott pusztítás fenyegeti a hazai szőlőket
Az utóbbi két évtized legnehezebb szezonja elé néz a hazai szőlészeti ágazat: a május eleji késői fagyok, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint az aranyszínű sárgaság betegség terjedése egyszerre nehezítik a termelők helyzetét - közölte a Syngenta az MTI-vel.
A növényvédőszer- és vetőmaggyártó cég közleménye szerint az áprilisi fagyhulláma még nem okozott jelentős problémát a szőlő fejlődésében, a május elején érkező lehűlés azonban már rendkívül érzékeny fejlődési állapotban érte az ültetvényeket.
Különösen az alföldi térségekben keletkeztek súlyos károk, amelyek több ezer hektárt érintettek; a legsúlyosabb problémák idén jelentkeznek, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a károsodás hosszabb távon, akár több évre kihat az ültetvények állapotára - írták.
A késői fagyok mellett a Syngenta szerint az aszályhelyzet is komoly aggodalomra ad okot: egyes borvidékeken akár egy teljes évnyi csapadék hiányzik a talajból.
A szakemberek hangsúlyozták: kiemelten fontos az ültetvények vízmegőrző képességének javítása és a talajnedvesség megőrzése, hiszen a megfelelő vízellátottság minden termesztéstechnológia alapját képezi.
Úgy folytatták, hogy a szezon eleji növényvédelmi kihívások közül továbbra is a szőlőlisztharmat elleni védekezés számít az egyik legfontosabb feladatnak, és a virágzásig tartó időszakban kulcsfontosságú megakadályozni a kórokozó felszaporodását. Ehhez intenzív megfigyelésre, okszerű növényvédelmi stratégia kialakítására és szükség esetén felszívódó hatóanyagok alkalmazására is szükség van már a korai kezelések során - fűzték hozzá.
Hangsúlyozták, hogy a hazai szőlőtermesztés egyik legsúlyosabb növényegészségügyi problémája jelenleg az aranyszínű sárgaság, amely egy fitoplazma okozta, gyógyíthatatlan karanténbetegség.
A betegséget elsősorban az amerikai szőlőkabóca terjeszti, amely a szőlő leveleinek szívogatása során adja át a kórokozót egyik tőkéről a másikra. A fertőzött növények levelei elszíneződnek, visszahajlanak, a hajtások lankadnak, a fürtök elszáradhatnak, a tőkék pedig akár egyetlen szezon alatt teljesen kipusztulhatnak - közölte a cég.
Hozzátették, hogy a betegség ma már gyakorlatilag minden hazai borvidéken jelen van, a legsúlyosabb helyzet a Zalai Borvidéken alakult ki, ahol több ültetvényben akár teljes kivágásra is szükség volt.
A szakemberek szerint jelenleg nincs közvetlen gyógymód a betegség ellen, ezért a védekezés alapja kizárólag a rovarok elleni hatékony fellépés.
A Syngenta szakértői szerint az amerikai szőlőkabóca megfigyelését már májusban érdemes elkezdeni csapdázási módszerekkel, ha a kártevő nagyobb egyedszámban megjelenik, azonnali növényvédelmi beavatkozás szükséges.
