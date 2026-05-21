Most érkezett: áldását adta a parlament a 2036-os olimpiai pályázatra

A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A csütörtöki szavazáson a kormányzó CDU és SPD mellett az AfD is az indítvány mellé állt, miközben a zöldek és a baloldali képviselők ellene voksoltak.

Az ellenzők elsősorban a várható költségeket és a pénzügyi kockázatokat bírálták. A baloldali Tobias Schulze arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt három olimpia végső költsége jóval meghaladta az eredeti terveket. Szerinte problémát jelent az is, hogy a már meglévő berlini sportlétesítmények jelentős része felújításra szorul.

Kai Wagner polgármester a szavazás előtt úgy fogalmazott: az olimpiai pályázat komoly lehetőséget jelenthet a fiatalabb generációk számára, és hozzájárulhat Berlin fejlődéséhez.

A tervek szerint a 2036-os berlini olimpia költségvetése 4,82 milliárd euró lenne, miközben a város 5,24 milliárd eurós bevétellel számol.

EZ IS ÉRDEKELHET Megnyílt az esély egy budapesti olimpiára? Megdöbbentő dolgot jelentett ki a főpolgármester Karácsony Gergely szerint Budapest készen állhat arra, hogy a jövőben nyári olimpia és paralimpia házigazdája legyen.

Németország elsődleges célja, hogy elnyerje a 2036-os játékok rendezési jogát. A pályázatnak szimbolikus jelentősége is van, mivel Berlin ezzel próbálná átírni az 1936-os, náci Németország idején rendezett olimpia történelmi örökségét.

Berlin mellett München, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália is érdeklődik a rendezés iránt. Münchenben és Észak-Rajna-Vesztfáliában már tartottak népszavazást az ügyben, Hamburgban pedig jövő vasárnap döntenek erről. Berlinben ugyanakkor nem lesz referendum.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Német Olimpiai Bizottság szeptember 26-án választja ki azt a pályázót, amelyet benyújt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpia rendezésére. A következő nyári játékokat 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane rendezi.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.