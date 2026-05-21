Milánó, 2026. február 6.Az olimpiai ötkarika a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia megnyitóünnepségén a milánói San Siro Stadionban 2026. február 6-án.MTI/Illyés Tibor
Most érkezett: áldását adta a parlament a 2036-os olimpiai pályázatra

2026. május 21. 21:21

A berlini tartományi parlament támogatja, hogy a német főváros pályázzon a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A csütörtöki szavazáson a kormányzó CDU és SPD mellett az AfD is az indítvány mellé állt, miközben a zöldek és a baloldali képviselők ellene voksoltak.

Az ellenzők elsősorban a várható költségeket és a pénzügyi kockázatokat bírálták. A baloldali Tobias Schulze arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt három olimpia végső költsége jóval meghaladta az eredeti terveket. Szerinte problémát jelent az is, hogy a már meglévő berlini sportlétesítmények jelentős része felújításra szorul.

Kai Wagner polgármester a szavazás előtt úgy fogalmazott: az olimpiai pályázat komoly lehetőséget jelenthet a fiatalabb generációk számára, és hozzájárulhat Berlin fejlődéséhez.

A tervek szerint a 2036-os berlini olimpia költségvetése 4,82 milliárd euró lenne, miközben a város 5,24 milliárd eurós bevétellel számol.

Németország elsődleges célja, hogy elnyerje a 2036-os játékok rendezési jogát. A pályázatnak szimbolikus jelentősége is van, mivel Berlin ezzel próbálná átírni az 1936-os, náci Németország idején rendezett olimpia történelmi örökségét.

Berlin mellett München, Hamburg és Észak-Rajna-Vesztfália is érdeklődik a rendezés iránt. Münchenben és Észak-Rajna-Vesztfáliában már tartottak népszavazást az ügyben, Hamburgban pedig jövő vasárnap döntenek erről. Berlinben ugyanakkor nem lesz referendum.

A Német Olimpiai Bizottság szeptember 26-án választja ki azt a pályázót, amelyet benyújt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári olimpia rendezésére. A következő nyári játékokat 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane rendezi.

