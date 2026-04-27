Mintegy húszezer tengerész vesztegel már hetek óta a Perzsa-öbölben rekedt több száz olaj- és gázszállító tartályhajón.
Brutális trükkel vágott vissza az Egyesült Államok: így fosztják meg a gigantikus tranzitbevételektől Iránt
Az amerikai erők eddig 38 hajót fordítottak vissza a Hormuzi-szorosban az április közepe óta tartó ellenblokád során. A jelenleg is akadozó amerikai-iráni tárgyalások fókuszában most a kulcsfontosságú tengeri útvonal újranyitása áll.
Az Egyesült Államok április 13-án vezetett be korlátozásokat a térségben. Ezzel Teherán hetek óta tartó tengeri blokádjára válaszoltak. Az iráni vezetés ugyanis korábban lezárta a szorost, és kizárólag a saját, illetve a vele baráti viszonyt ápoló – főként kínai – hajókat engedte át. Emellett csak a különmegállapodást kötő országok vízi járművei haladhattak át a területen.
Erre reagálva Washington ellenblokádot vezetett be. A céljuk az volt, hogy feltartóztassák azokat a hajókat, amelyeket Irán amúgy átengedne. Ezzel meg kívánják fosztani a perzsa államot a tranzitdíjakból származó bevételektől. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) jelentése szerint az intézkedés kezdete óta összesen 38 vízi járművet kényszerítettek visszafordulásra.
A két ország közötti diplomáciai egyeztetéseken jelenleg a szoros újranyitása a legfőbb napirendi pont. A korábban hangsúlyosabb kérdések, mint például az iráni atom- és fegyverprogram ügye, egyelőre háttérbe szorultak. Ezeknek a problémáknak a rendezése ugyanis még bonyolultabb feladatnak ígérkezik.
