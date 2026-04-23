Fizz Liga
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan

2026. április 23. 11:49

Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat. A tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan, a béketárgyalások megfeneklettek, a tengeri blokád pedig a globális olajpiacot is nyomás alatt tartja - közölte a Reuters.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda két kereskedelmi hajót, a libériai lobogójú Epaminondast és a panamai zászló alatt hajózó MSC Francescát is lefoglalta, majd az iráni partokhoz kísérte. A Gárda tájékoztatása szerint a hajók a szükséges engedélyek nélkül közlekedtek, és manipulálták a navigációs rendszereiket. Egy harmadik, szintén libériai lobogójú konténerhajóra tüzet nyitottak, de az nem sérült meg. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox Newsnak nyilatkozva az incidenst "kalózkodásnak" nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mivel nem amerikai vagy izraeli hajókról van szó, az akció nem sérti a tűzszünetet.

Donald Trump kedden váratlan fordulatként bejelentette a támadások határozatlan idejű felfüggesztését. A döntés alig néhány órával azután született, hogy az elnök még az offenzíva folytatásával fenyegetőzött. A lépést pakisztáni közvetítők kérték, és addig marad érvényben, amíg Irán nem áll elő egy egységes javaslattal a béketárgyalásokhoz. Új határidőt nem szabtak meg. Az iráni fél ugyanakkor eddig nem erősítette meg, hogy elfogadta volna a fegyvernyugvás meghosszabbítását.

Az amerikai blokád fenntartása konfliktusokat szül

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke és főtárgyalója a közösségi oldalán élesen bírálta Washingtont az Irán elleni tengeri blokád fenntartása miatt. Teherán ezt a lépést nyílt hadüzenetnek tekinti. Gálibáf hangsúlyozta, hogy a teljes tűzszünetnek csak a blokád feloldásával együtt van értelme. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása a korlátozások fenntartása mellett teljesen elképzelhetetlen. "Amit katonai agresszióval nem értetek el, azt megfélemlítéssel sem fogjátok" – írta a politikus.

Az Egyesült Államok a tengeri zár részeként eddig több mint harminc hajót fordított vissza vagy irányított kikötőbe. Sőt, az Öböltől távol eső ázsiai vizeken, India, Malajzia és Srí Lanka közelében legalább három iráni lobogójú olajszállító tankert is lefoglaltak. A feszültségek hatására a Brent nyersolaj hordónkénti ára a csütörtöki ázsiai kereskedésben két hét után ismét átlépte a 100 dolláros lélektani határt.

Kapcsolódó cikkeink:

A február 28-án indult amerikai–izraeli offenzívával kezdődő közel-keleti háborúban már több ezren vesztették életüket. Az áldozatok többsége iráni, illetve libanoni állampolgár, mivel a térségben a Hezbollah is bekapcsolódott a fegyveres konfliktusba. Szerdán az izraeli légicsapások legalább öt ember, köztük Amal Halíl libanoni újságíró életét követelték Libanonban. Az április 16-án megkötött izraeli–libanoni tűzszünet óta ez volt a legvéresebb nap. Irán ráadásul a Hezbollah és Izrael közötti fegyvernyugvást is a béketárgyalások alapfeltételéül szabta.

A Pentagonban eközben újabb magas szintű személycserére került sor. Szerdán menesztették John Phelan haditengerészeti minisztert, mindössze néhány héttel azután, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter leváltotta a hadsereg vezérkari főnökét. A védelmi tárca azonnali hatállyal jelentette be Phelan távozását, de a döntést nem indokolták meg.
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 23.
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
2026. április 22.
Katalógusból rendelhetjük a tökéletes gyereket: a mesterséges intelligencia átlépett egy eddig tiltott határt
2026. április 22.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
1
1 hete
Moszkva üzent Magyar Péternek: Lavrov kemény szavakat küldött a leendő magyar kormányfőnek
2
1 hete
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
3
1 hete
Váratlan fordulat Orbán Viktor utolsó csúcstalálkozóján: ezért vonhatja felelősségre Ursula von der Leyen
4
5 napja
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
5
6 napja
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 10:05
Katasztrófától tartanak az utasok, ha ez történik a levegőben: leleplezték a repülés egyik legnagyobb titkát
Pénzcentrum  |  2026. április 23. 06:35
Megtörték a csendet az elit iskolák vezetői: ezt a kemény igazságot közölték Magyar Péterrel
Agrárszektor  |  2026. április 23. 11:31
Sokkoló méretű halat fogtak egy hazai tóból: ilyet még nem láttál