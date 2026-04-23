Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.
Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan
Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat. A tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan, a béketárgyalások megfeneklettek, a tengeri blokád pedig a globális olajpiacot is nyomás alatt tartja - közölte a Reuters.
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda két kereskedelmi hajót, a libériai lobogójú Epaminondast és a panamai zászló alatt hajózó MSC Francescát is lefoglalta, majd az iráni partokhoz kísérte. A Gárda tájékoztatása szerint a hajók a szükséges engedélyek nélkül közlekedtek, és manipulálták a navigációs rendszereiket. Egy harmadik, szintén libériai lobogójú konténerhajóra tüzet nyitottak, de az nem sérült meg. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox Newsnak nyilatkozva az incidenst "kalózkodásnak" nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mivel nem amerikai vagy izraeli hajókról van szó, az akció nem sérti a tűzszünetet.
Donald Trump kedden váratlan fordulatként bejelentette a támadások határozatlan idejű felfüggesztését. A döntés alig néhány órával azután született, hogy az elnök még az offenzíva folytatásával fenyegetőzött. A lépést pakisztáni közvetítők kérték, és addig marad érvényben, amíg Irán nem áll elő egy egységes javaslattal a béketárgyalásokhoz. Új határidőt nem szabtak meg. Az iráni fél ugyanakkor eddig nem erősítette meg, hogy elfogadta volna a fegyvernyugvás meghosszabbítását.
Az amerikai blokád fenntartása konfliktusokat szül
Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke és főtárgyalója a közösségi oldalán élesen bírálta Washingtont az Irán elleni tengeri blokád fenntartása miatt. Teherán ezt a lépést nyílt hadüzenetnek tekinti. Gálibáf hangsúlyozta, hogy a teljes tűzszünetnek csak a blokád feloldásával együtt van értelme. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása a korlátozások fenntartása mellett teljesen elképzelhetetlen. "Amit katonai agresszióval nem értetek el, azt megfélemlítéssel sem fogjátok" – írta a politikus.
Az Egyesült Államok a tengeri zár részeként eddig több mint harminc hajót fordított vissza vagy irányított kikötőbe. Sőt, az Öböltől távol eső ázsiai vizeken, India, Malajzia és Srí Lanka közelében legalább három iráni lobogójú olajszállító tankert is lefoglaltak. A feszültségek hatására a Brent nyersolaj hordónkénti ára a csütörtöki ázsiai kereskedésben két hét után ismét átlépte a 100 dolláros lélektani határt.
A február 28-án indult amerikai–izraeli offenzívával kezdődő közel-keleti háborúban már több ezren vesztették életüket. Az áldozatok többsége iráni, illetve libanoni állampolgár, mivel a térségben a Hezbollah is bekapcsolódott a fegyveres konfliktusba. Szerdán az izraeli légicsapások legalább öt ember, köztük Amal Halíl libanoni újságíró életét követelték Libanonban. Az április 16-án megkötött izraeli–libanoni tűzszünet óta ez volt a legvéresebb nap. Irán ráadásul a Hezbollah és Izrael közötti fegyvernyugvást is a béketárgyalások alapfeltételéül szabta.
A Pentagonban eközben újabb magas szintű személycserére került sor. Szerdán menesztették John Phelan haditengerészeti minisztert, mindössze néhány héttel azután, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter leváltotta a hadsereg vezérkari főnökét. A védelmi tárca azonnali hatállyal jelentette be Phelan távozását, de a döntést nem indokolták meg.
Kész, vége: elfogadta a parlement az új törvényt – aki 2008 után született, soha többé nem dohányozhat
A jogszabály értelmében a 2009 januárja után születettek már soha nem vásárolhatnak legálisan dohányterméket.
Évekig hamis néven élt Mexikóban taxisofőrként, miközben Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként körözték.
António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
Váratlan fordulat a határidő lejárta előtt: Trump az utolsó pillanatban lépett, mi lesz az iráni háború lezárásával?
Donald Trump amerikai elnök meghosszabbította az Iránnal kötött fegyverszünetet.
Kiderült Ukrajna terve az EU-csatlakozáshoz: ezzel a váratlan ajánlattal szerelnék le a kritikus tagállamokat
Az egyik legérzékenyebb uniós támogatási rendszerhez sem nyúlnának évekig – ezzel próbálják eloszlatni a tagállamok félelmeit.
Pozsony szerint egy politikai döntés állhat az olajszállítás leállása mögött, és ez az uniós szankciókat is befolyásolja.
Hajszálon függ az energiaellátás: egyetlen váratlan incidens is elég ahhoz, hogy drámai láncreakció induljon el
A közelmúltbeli feszültségek és lezárási fenyegetések rávilágítottak arra, hogy a világkereskedelem és az energiaellátás mennyire kiszolgáltatott a szűk tengeri átjáróknak.
Hónapok óta erre a hírre várt Magyarország: Zelenszkij rendkívüli bejelentést tett a létfontosságú kőolajvezetékről
Ukrajna befejezte a Barátság kőolajvezeték javítását, a vezeték ismét üzembe helyezhető
Kétségbeesett lépésre kényszerültek a csúcsvezetők: olyan energiaválság közeleg, ami az összes eddigit felülmúlja
Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója kijelentette: "Ez valóban a történelem legnagyobb válsága."
A csapás különösen érzékeny időpontban történt, hiszen Magyarország és Szlovákia éppen a januárban leállt kőolajszállítások újraindulására vár.
Robert Kiyosaki ismert befektető szerint 2026-ban kipukkan a világgazdaság "minden-buborékja".
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy április végére ismét üzemképes lesz a januárban megsérült Barátság kőolajvezeték.
Ketyeg az óra: Donald Trump kimondta az utolsó szót a tűzszünetről, hamarosan minden a feje tetejére állhat
Donald Trump amerikai elnök nagy mértékben valószínűtlennek mondta hétfőn, hogy meghosszabbítja az Iránnal érvényben lévő tűzszünetet.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Intenzív osztályra került a sztárpszichológus: a lánya jelentette be, milyen súlyos betegségben szenved
Az akatízia nyugtalansággal, súlyos lelki szenvedéssel és mozgáskényszerrel járó állapot.
Ketyeg az óra, szigorított az Egyesült Államok: ezért kellett azonnal tárgyalóasztalhoz ülnie Hernádi Zsoltnak
A tranzakció lezárásához azonban még nemzetközi és állami jóváhagyásokra is szükség van.
A baleset a város északi részén, egy útkereszteződésben történt.
Lukasenka kimondta a nyers igazságot: Trump hiába próbálkozik, esélye sincs meglépni ezt a drasztikus húzást
Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök szerint Donald Trump akkor sem tudná felbomlasztani a NATO-t, ha ez lenne a kifejezett szándéka.
