Újabb fordulat a Hormuzi-szorosnál: Irán két hajót is lefoglalt, a tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan

Irán két hajót foglalt le a Hormuzi-szorosban, miközben az Egyesült Államok határozatlan időre felfüggesztette a támadásokat. A tűzszünet sorsa továbbra is bizonytalan, a béketárgyalások megfeneklettek, a tengeri blokád pedig a globális olajpiacot is nyomás alatt tartja - közölte a Reuters.

Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda két kereskedelmi hajót, a libériai lobogójú Epaminondast és a panamai zászló alatt hajózó MSC Francescát is lefoglalta, majd az iráni partokhoz kísérte. A Gárda tájékoztatása szerint a hajók a szükséges engedélyek nélkül közlekedtek, és manipulálták a navigációs rendszereiket. Egy harmadik, szintén libériai lobogójú konténerhajóra tüzet nyitottak, de az nem sérült meg. Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője a Fox Newsnak nyilatkozva az incidenst "kalózkodásnak" nevezte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mivel nem amerikai vagy izraeli hajókról van szó, az akció nem sérti a tűzszünetet.

Donald Trump kedden váratlan fordulatként bejelentette a támadások határozatlan idejű felfüggesztését. A döntés alig néhány órával azután született, hogy az elnök még az offenzíva folytatásával fenyegetőzött. A lépést pakisztáni közvetítők kérték, és addig marad érvényben, amíg Irán nem áll elő egy egységes javaslattal a béketárgyalásokhoz. Új határidőt nem szabtak meg. Az iráni fél ugyanakkor eddig nem erősítette meg, hogy elfogadta volna a fegyvernyugvás meghosszabbítását.

Az amerikai blokád fenntartása konfliktusokat szül

Mohammad Báger Gálibáf, az iráni parlament elnöke és főtárgyalója a közösségi oldalán élesen bírálta Washingtont az Irán elleni tengeri blokád fenntartása miatt. Teherán ezt a lépést nyílt hadüzenetnek tekinti. Gálibáf hangsúlyozta, hogy a teljes tűzszünetnek csak a blokád feloldásával együtt van értelme. Hozzátette, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása a korlátozások fenntartása mellett teljesen elképzelhetetlen. "Amit katonai agresszióval nem értetek el, azt megfélemlítéssel sem fogjátok" – írta a politikus.

Az Egyesült Államok a tengeri zár részeként eddig több mint harminc hajót fordított vissza vagy irányított kikötőbe. Sőt, az Öböltől távol eső ázsiai vizeken, India, Malajzia és Srí Lanka közelében legalább három iráni lobogójú olajszállító tankert is lefoglaltak. A feszültségek hatására a Brent nyersolaj hordónkénti ára a csütörtöki ázsiai kereskedésben két hét után ismét átlépte a 100 dolláros lélektani határt.

A február 28-án indult amerikai–izraeli offenzívával kezdődő közel-keleti háborúban már több ezren vesztették életüket. Az áldozatok többsége iráni, illetve libanoni állampolgár, mivel a térségben a Hezbollah is bekapcsolódott a fegyveres konfliktusba. Szerdán az izraeli légicsapások legalább öt ember, köztük Amal Halíl libanoni újságíró életét követelték Libanonban. Az április 16-án megkötött izraeli–libanoni tűzszünet óta ez volt a legvéresebb nap. Irán ráadásul a Hezbollah és Izrael közötti fegyvernyugvást is a béketárgyalások alapfeltételéül szabta.

A Pentagonban eközben újabb magas szintű személycserére került sor. Szerdán menesztették John Phelan haditengerészeti minisztert, mindössze néhány héttel azután, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter leváltotta a hadsereg vezérkari főnökét. A védelmi tárca azonnali hatállyal jelentette be Phelan távozását, de a döntést nem indokolták meg.