Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv

A Kreml szerint csak egy békemegállapodás véglegesítése céljából jöhet létre találkozó Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. Kijev eközben Törökországot kérte fel a lehetséges csúcstalálkozó házigazdájának. Moszkva ugyanakkor nyitott az amerikai közvetítőkkel való azonnali egyeztetésre is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy az orosz és az ukrán elnök személyes találkozójának kizárólag akkor van értelme, ha az az ukrajnai konfliktust lezáró egyezség megkötését szolgálja. Kiemelte, hogy a megbeszélésnek konkrét céllal és eredménnyel kell rendelkeznie. Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.

Az orosz vezetés a nemzetközi diplomáciai lépésekre is nyitott. Peszkov szerint Moszkvában bármikor szívesen látják Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushnert, Donald Trump vejét, hogy a békefolyamatról egyeztessenek.

Bár a látogatás pontos időpontját még nem tűzték ki, a Kreml akár azonnal hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük. A békefolyamat az utóbbi időben a közel-keleti helyzet miatt háttérbe szorult. Ez annak ellenére történt, hogy az év elején már tartottak többoldalú egyeztetéseket.

Ukrán részről a találkozó helyszíne a legfőbb kérdés. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy felkérték Törökországot a csúcstalálkozó megszervezésére.

Kijev Oroszországon és Fehéroroszországon kívül gyakorlatilag bármilyen országot hajlandó elfogadni. Bár elsősorban a törökökhöz fordultak, az ukrán vezetés más semleges államok közvetítésére is nyitott lenne, amennyiben azok vállalnák az esemény lebonyolítását.