Novo-Ogarjovo, 2024. augusztus 16.Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) az orosz biztonsági tanács ülésén elnököl a Moszkva melletti, novo-ogarjovói vidéki elnöki rezidencián 2024. augusztus 16-án.MTI/AP/Szputnyik uszoda/Alekszej Babusk
Világ

Tényleg találkozhat Putyin és Zelenszkij? Megszólalt a Kreml – csak ebben az esetben valósulhat meg a várva-várt forgatókönyv

2026. április 23. 09:11

A Kreml szerint csak egy békemegállapodás véglegesítése céljából jöhet létre találkozó Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. Kijev eközben Törökországot kérte fel a lehetséges csúcstalálkozó házigazdájának. Moszkva ugyanakkor nyitott az amerikai közvetítőkkel való azonnali egyeztetésre is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyértelművé tette, hogy az orosz és az ukrán elnök személyes találkozójának kizárólag akkor van értelme, ha az az ukrajnai konfliktust lezáró egyezség megkötését szolgálja. Kiemelte, hogy a megbeszélésnek konkrét céllal és eredménnyel kell rendelkeznie. Vlagyimir Putyin ugyanakkor korábban már jelezte, hogy Moszkvában bármikor kész fogadni ukrán hivatali partnerét.

Az orosz vezetés a nemzetközi diplomáciai lépésekre is nyitott. Peszkov szerint Moszkvában bármikor szívesen látják Steven Witkoff amerikai különmegbízottat és Jared Kushnert, Donald Trump vejét, hogy a békefolyamatról egyeztessenek.

Bár a látogatás pontos időpontját még nem tűzték ki, a Kreml akár azonnal hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni velük. A békefolyamat az utóbbi időben a közel-keleti helyzet miatt háttérbe szorult. Ez annak ellenére történt, hogy az év elején már tartottak többoldalú egyeztetéseket.

Ukrán részről a találkozó helyszíne a legfőbb kérdés. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megerősítette, hogy felkérték Törökországot a csúcstalálkozó megszervezésére.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kijev Oroszországon és Fehéroroszországon kívül gyakorlatilag bármilyen országot hajlandó elfogadni. Bár elsősorban a törökökhöz fordultak, az ukrán vezetés más semleges államok közvetítésére is nyitott lenne, amennyiben azok vállalnák az esemény lebonyolítását.
