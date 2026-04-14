Magyar Péternek üzent a Roszatom vezére: mi lesz paksi bővítéssel a Tisza kormányra kerülése után?

2026. április 14. 15:38

A Tisza Párt választási győzelmét követően a Roszatom és a Kreml is pragmatikus együttműködésre, valamint a paksi atomerőmű-bővítés folytatására számít az új magyar kormány részéről. Bár Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe. Eközben a leendő miniszterelnök háborút elítélő szavait az orosz állami média egyszerűen elhallgatta.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője az orosz állami televíziónak nyilatkozva elmondta: abból indulnak ki, hogy Magyar Péter kormánya a magyar érdekeket tartja majd szem előtt. Ennek megfelelően a sok évtizedes múltra visszatekintő, immár a kivitelezési fázisba lépett paksi projekt is folytatódni fog. Lihacsov úgy véli, Magyar a korábbi, kormányzathoz kötődő pozíciói révén tisztában van a beruházás részleteivel. Így szerinte fel fogja ismerni, hogy az atomenergia fejlesztése elengedhetetlen az ország számára - írta meg a Telex.

Ezzel szemben Magyar Péter a választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy az általa elképesztően túlárazottnak tartott bővítés minden szerződését átfogóan megvizsgálják. Szükség esetén újratárgyalják a megállapodásokat, javítanak a pénzügyi feltételeken, de akár fel is bonthatják azokat. Az orosz sajtó egy része ezt a nyilatkozatot tévesen úgy tálalta, mintha a Tisza Párt elnöke egyértelműen megerősítette volna a bővítés folytatását.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette, hogy Moszkva kész a pragmatikus párbeszédre. Utalt arra is, hogy a kampányidőszak politikai nyilatkozatai után a kormányfői szék elfoglalása általában racionálisabb, gyakorlatiasabb megközelítést hoz magával. Így most kölcsönös akaratot feltételezve várják az új magyar kabinet konkrét lépéseit.

Kapcsolódó cikkeink:
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:49
16:33
16:15
16:03
15:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 14.
Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
2026. április 13.
Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
2026. április 14.
Brutális tempóban hódítják meg a kínai autók Magyarországot: óriási meglepetés érik 2026-ban
1
1 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
6 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
3
4 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
4
1 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 hete
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 16:03
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 15:20
Kiderült, tényleg kifogyóban vannak-e az üzemanyagtartalékok: erről minden magyar autósnak tudnia kell!
Agrárszektor  |  2026. április 14. 16:27
Ez hihetetlen: ingyenes módszer hozhat áttörést a baromfitartásban