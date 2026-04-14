Magyar Péternek üzent a Roszatom vezére: mi lesz paksi bővítéssel a Tisza kormányra kerülése után?

A Tisza Párt választási győzelmét követően a Roszatom és a Kreml is pragmatikus együttműködésre, valamint a paksi atomerőmű-bővítés folytatására számít az új magyar kormány részéről. Bár Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe. Eközben a leendő miniszterelnök háborút elítélő szavait az orosz állami média egyszerűen elhallgatta.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője az orosz állami televíziónak nyilatkozva elmondta: abból indulnak ki, hogy Magyar Péter kormánya a magyar érdekeket tartja majd szem előtt. Ennek megfelelően a sok évtizedes múltra visszatekintő, immár a kivitelezési fázisba lépett paksi projekt is folytatódni fog. Lihacsov úgy véli, Magyar a korábbi, kormányzathoz kötődő pozíciói révén tisztában van a beruházás részleteivel. Így szerinte fel fogja ismerni, hogy az atomenergia fejlesztése elengedhetetlen az ország számára - írta meg a Telex.

Ezzel szemben Magyar Péter a választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy az általa elképesztően túlárazottnak tartott bővítés minden szerződését átfogóan megvizsgálják. Szükség esetén újratárgyalják a megállapodásokat, javítanak a pénzügyi feltételeken, de akár fel is bonthatják azokat. Az orosz sajtó egy része ezt a nyilatkozatot tévesen úgy tálalta, mintha a Tisza Párt elnöke egyértelműen megerősítette volna a bővítés folytatását.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette, hogy Moszkva kész a pragmatikus párbeszédre. Utalt arra is, hogy a kampányidőszak politikai nyilatkozatai után a kormányfői szék elfoglalása általában racionálisabb, gyakorlatiasabb megközelítést hoz magával. Így most kölcsönös akaratot feltételezve várják az új magyar kabinet konkrét lépéseit.