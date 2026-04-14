Április végére újra üzemképes lesz a Barátság kőolajvezeték – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Magyar Péternek üzent a Roszatom vezére: mi lesz paksi bővítéssel a Tisza kormányra kerülése után?
A Tisza Párt választási győzelmét követően a Roszatom és a Kreml is pragmatikus együttműködésre, valamint a paksi atomerőmű-bővítés folytatására számít az új magyar kormány részéről. Bár Magyar Péter rendkívül túlárazottnak tartja a beruházást, és a szerződések felülvizsgálatát ígéri, az orosz vezetés visszafogott optimizmussal tekint a jövőbe. Eközben a leendő miniszterelnök háborút elítélő szavait az orosz állami média egyszerűen elhallgatta.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezetője az orosz állami televíziónak nyilatkozva elmondta: abból indulnak ki, hogy Magyar Péter kormánya a magyar érdekeket tartja majd szem előtt. Ennek megfelelően a sok évtizedes múltra visszatekintő, immár a kivitelezési fázisba lépett paksi projekt is folytatódni fog. Lihacsov úgy véli, Magyar a korábbi, kormányzathoz kötődő pozíciói révén tisztában van a beruházás részleteivel. Így szerinte fel fogja ismerni, hogy az atomenergia fejlesztése elengedhetetlen az ország számára - írta meg a Telex.
Ezzel szemben Magyar Péter a választásokat követő nemzetközi sajtótájékoztatóján egyértelművé tette, hogy az általa elképesztően túlárazottnak tartott bővítés minden szerződését átfogóan megvizsgálják. Szükség esetén újratárgyalják a megállapodásokat, javítanak a pénzügyi feltételeken, de akár fel is bonthatják azokat. Az orosz sajtó egy része ezt a nyilatkozatot tévesen úgy tálalta, mintha a Tisza Párt elnöke egyértelműen megerősítette volna a bővítés folytatását.
A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov is megerősítette, hogy Moszkva kész a pragmatikus párbeszédre. Utalt arra is, hogy a kampányidőszak politikai nyilatkozatai után a kormányfői szék elfoglalása általában racionálisabb, gyakorlatiasabb megközelítést hoz magával. Így most kölcsönös akaratot feltételezve várják az új magyar kabinet konkrét lépéseit.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
Egy friss statisztikákra épülő lista szerint 2025-ben néhány kulcsország és régió dominálja a fegyverimportot.
Meglépte a legkeményebbet az Egyesült Államok: fojtogató blokád a tengeren, a szövetségesek kihátráltak, kilőtt az olajár
Az Egyesült Államok hétfőn blokád alá vonta Irán kikötőit, miután az iszlámábádi tárgyalások a hétvégén eredménytelenül zárultak.
Vészjósló figyelmeztetést adott ki Fatih Birol: hatalmas a baj a háború miatt, drasztikus mentőövet kell bedobni az energiapiacra
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szükség esetén további olajtartalékokat szabadít fel - közölte hétfőn Fatih Birol, az IEA vezetője.
Ismét arra szólított fel mindenkit, hogy "keressenek lehetőséget a béke és a megbékélés hídjainak építésére, és találjanak utat a háború elkerülésére minden alkalommal, ha lehetséges".
Az amerikai elnök figyelmeztette Iránt: a blokád közelébe kerülő hajókat megsemmisíthetik.
Mikroszkóp alatt a Tisza-párt külügyi programja: ilyen fordulatot vehet az ország külpolitikája Magyar Péter vezetésével
Bár az új kormányzat hozzáállása alapvetően Európa-párti, vitás kérdések továbbra is felmerülhetnek Brüsszellel, például a migráció megítélésében.
Kína szerepe az iráni konfliktusban az elmúlt hetekben egyre nagyobb figyelmet kapott.
Dmitrij Peszkov úgy vélekedett, hogy a magyar parlamenti választások eredménye nem lesz hatással az Ukrajna körüli helyzetre.
A szerencsés nyertes egy egymillió eurós festményt vihet haza.
Amíg Magyarországon mindenki a választásra figyel, Donald Trump berobbantotta a gázárakat - nem is kicsit
Donald Trump amerikai elnök a meghiúsult amerikai–iráni tárgyalásokat követően bejelentette a Hormuzi-szoros teljes blokádját.
Orbán legnagyobb európai szövetségesei is megszólaltak a választásról: ezekkel a szavakkal gratuláltak Magyar Péternek
A szomszédos országok vezetőin túl külhoni magyar politikusok is reagáltak az eredményekre.
Az Egyesült Államok hétfőn tengeri blokádot vezet be Irán ellen a Hormuzi-szorosban, mely a szakértők szerint gyakorlatilag egy hadüzenettel ér fel.
Végleg befuccsoltak a béketárgyalások: kőkemény amerikai katonai művelet jön, a küszöbön állhat egy durva válaszcsapás
Az Egyesült Államok tengeri blokádot vezet be Irán ellen, miután a hétvégi amerikai–iráni tárgyalások nem hoztak megállapodást.
Ukrán külügyminiszter a Tisza győzelme után: új fejezetet nyitunk, biztosítani fogjuk a kárpátaljai magyarok jogait
A külügyminiszter egyértelművé tette, hogy az ukrán fél kész a kölcsönösen előnyös partneri viszony kialakítására.
Az elnök kijelentéseiben az iráni nukleáris programot és a Hormuzi-szoros helyzetét állította a középpontba
Nagyon rossz hír jött az iráni béketárgyalásokról: teljesen félbeszakadt az ügy, a tűzszünet is veszélyben
A 21 órán át tartó egyeztetés után mindkét fél a másikat hibáztatta a kudarcért, miközben a hat hete tartó háború törékeny tűzszünete is veszélybe került
Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba.
A legénység megkerülte a Holdat, ezzel végrehajtva az emberiség eddigi legtávolabbi személyzetes űrutazását.
