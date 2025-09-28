Óriási kockázat: kritikus helyzetbe került Európa legnagyobb atomerőműve

Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás. A megszállt létesítményben a biztonsági rendszerek működtetéséhez szükséges áramellátás hiánya növekvő kockázatot jelent.
A France24 beszámolója szerint a zaporizzsjai atomerőmű immár több mint négy napja nem csatlakozik az energiahálózathoz, ami a létesítmény történetében a leghosszabb ilyen jellegű kiesés. Az orosz és ukrán fél kölcsönösen egymást vádolja az áramellátást biztosító vezetékek elleni támadásokkal - szúrta ki a Telex.
Bár az erőmű reaktorait korábban leállították, a létfontosságú hűtési és biztonsági rendszerek működtetéséhez továbbra is folyamatos energiaellátásra van szükség. Az orosz megszállás alatt álló létesítményben 2022 óta gyakoriak az áramkimaradások, azonban a jelenlegi, elhúzódó kiesés a szakértői vélemények szerint jelentősen növeli a meghibásodás kockázatát.
Az ukrán fél álláspontja szerint az áramkimaradást orosz intézkedések okozták, míg az orosz hatóságok egy keddi ukrán támadást jelöltek meg a leállás okaként. Az orosz közlemény szerint a létesítmény elegendő dízelkészlettel rendelkezik a hosszabb távú működéshez, de pontos adatokat nem hoztak nyilvánosságra.
Az ukrajnai Greenpeace figyelmeztetést adott ki, hangsúlyozva, hogy a dízelgenerátorok kizárólag vészhelyzeti megoldásként szolgálnak, és csak rendkívüli körülmények között szabadna ezeket alkalmazni. A környezetvédelmi szervezet aggodalmát fejezte ki, hogy az orosz fél kihasználhatja a helyzetet az erőmű orosz ellenőrzés alatt álló ukrán hálózatra történő visszakapcsolására és egy reaktor újraindítására.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője a héten Moszkvában folytatott tárgyalásokat Vlagyimir Putyinnal és a Roszatom vezetőivel a zaporizzsjai létesítmény biztonsági helyzetéről.
A háború előtt a hat reaktorral működő erőmű Ukrajna áramtermelésének közel egyötödét biztosította, azonban 2022 tavaszán, nem sokkal az orosz megszállást követően valamennyi reaktort leállították. Az alapvető hűtési és biztonsági rendszerek folyamatos energiaellátást igényelnek, enélkül fennáll a reaktormag olvadásának veszélye, ami nukleáris katasztrófához vezethet.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
