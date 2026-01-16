Meglepő fordulat a Paks II ügyében: őrizetbe vették az oroszok a projekt vezetőjét

Lengyelország előkészíti az aknák telepítését keleti határán, a robbanószerek azonban csak valódi háborús veszély esetén kerülnek helyükre
Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét. Mihail Scserbakot, az Atomsztrojekszport igazgatóját pénteken hallgatták ki az ukrán hadsereg anyagi támogatásának gyanújával.
Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint a Paks II. projekt orosz fővállalkozójaként ismert Atomsztrojekszport vezetőjét pénteken hallgatták ki az orosz hatóságok. A Roszatom tulajdonában álló vállalat igazgatója, Mihail Scserbak ellen az ukrán hadsereg finanszírozásának gyanúja merült fel. A jelentés nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen csatornákon és formában történhetett a feltételezett pénzjuttatás.
Oroszországban a 2020-ban indított teljes körű háború óta bűncselekménynek minősül bármilyen ukrán szervezet anyagi támogatása, függetlenül az összeg nagyságától vagy az átadás módjától. A Roszatom anyavállalat hivatalosan is megerősítette vezetője őrizetbe vételét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.
Scserbak korábban, 2007-ig Szarov alpolgármestereként tevékenykedett. A város különleges, nemzetbiztonsági szempontból zárt státuszt élvez, és a szovjet atomprogram egyik kulcsfontosságú tudományos központjaként működött.
Szarovhoz egy másik, hasonló ügy is köthető. Tavaly októberben egy ottani atomfizikust, Ruszlan Szagijevet ítélte el a katonai bíróság hazaárulás és terrorizmus finanszírozása miatt. A 18 éves szabadságvesztésből 14 évet fegyházban kell letöltenie.
A bíróság indoklása szerint Szagijev kriptovalután keresztül juttatott pénzt három, Oroszországban terroristának minősített csoportnak. Ezek egyike az Orosz Önkéntes Hadtest (RDK), amely nagyrészt orosz állampolgárokból áll, az ukrán hadsereggel működik együtt, és saját meghatározása szerint szélsőjobboldali nézeteket vall. Az RDK-nak átutalt összeg mindössze nagyjából ötezer forintnak megfelelő értékű volt.
Az RDK élén Gyenyisz Kapusztyin áll, akinek elfogására az orosz hatóságok állítólag félmillió dolláros vérdíjat tűztek ki. Január elején az ukrán fél megrendezte Kapusztyin látszólagos halálát, felvették a vérdíjat is, majd később nyilvánosságra hozták, hogy a férfi valójában életben van.
Az elutasítók legfőbb érve, hogy Moszkva egy esetleges megállapodás után sem tartaná be vállalásait.
Európai országok csütörtökön kisebb létszámú katonai egységeket vezényeltek Grönlandra.
A Fehér Házban a Reutersnek adott exkluzív interjúban Trump azt mondta, lát esélyt arra, hogy az iráni klerikus vezetés összeomlik.
Egy munkaügyi jogvédő szervezet szerint munkavállalói visszaélésekre utaló bizonyítékok kerültek elő egy kínai gyárban, amely a világhírű Labubu babákat gyártja.
Jared Kushner és Steve Witkoff új béketervezetet mutathat be Moszkvában, de továbbra sem világos, akarja-e Putyin a megállapodást.
Kaja Kallas: a világ jelenlegi állapota alapján ez jó pillanat lehet arra, hogy az ember elkezdjen inni
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője a jelenlegi világpolitikai helyzetre utalva tett humoros megjegyzést egy zárt körű európai parlamenti találkozón.
Trump állítása szerint Teherán leállította a kivégzéseket, miközben amerikai katonai beavatkozás is napirenden volt.
Több európai ország katonákat küld a szigetre, miután Trump nyíltan beszélt Grönland erőszakos megszerzéséről.
"A világ szerint a Nyugatnak vége" - Európa már csak szükséges partnerként tekint Trumpra, alakul az új világrend
Egy friss globális felmérés szerint a világ számos országa úgy látja, hogy Donald Trump elnöksége alatt inkább Kína befolyása erősödött.
Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt.
A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel.
Lelepleződött a titkos fegyver: komoly bizonyítékot találtak arra, hogy Putyin tényleg háborúra készül Európával
Bár a Kreml korábban tagadta a nyugati vádakat a növekvő szabotázskampányról, az Oroszországhoz köthető gyújtogatások és komoly szabotázscselekmények száma megnőtt.
Az Egyesült Államoknak számos támaszpontja van a régióban, többek között Bahreinben, ahol az amerikai haditengerészet Ötödik Flottájának központja található.
Már több mint 2500 halálos áldozata van az Iránban december végén kirobbant tüntetéseknek, közölte szerdán az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency.
A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.