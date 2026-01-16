Meglepő fordulat a Paks II ügyében: őrizetbe vették az oroszok a projekt vezetőjét

Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét. Mihail Scserbakot, az Atomsztrojekszport igazgatóját pénteken hallgatták ki az ukrán hadsereg anyagi támogatásának gyanújával.

Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint a Paks II. projekt orosz fővállalkozójaként ismert Atomsztrojekszport vezetőjét pénteken hallgatták ki az orosz hatóságok. A Roszatom tulajdonában álló vállalat igazgatója, Mihail Scserbak ellen az ukrán hadsereg finanszírozásának gyanúja merült fel. A jelentés nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen csatornákon és formában történhetett a feltételezett pénzjuttatás.

Oroszországban a 2020-ban indított teljes körű háború óta bűncselekménynek minősül bármilyen ukrán szervezet anyagi támogatása, függetlenül az összeg nagyságától vagy az átadás módjától. A Roszatom anyavállalat hivatalosan is megerősítette vezetője őrizetbe vételét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.

Scserbak korábban, 2007-ig Szarov alpolgármestereként tevékenykedett. A város különleges, nemzetbiztonsági szempontból zárt státuszt élvez, és a szovjet atomprogram egyik kulcsfontosságú tudományos központjaként működött.

Szarovhoz egy másik, hasonló ügy is köthető. Tavaly októberben egy ottani atomfizikust, Ruszlan Szagijevet ítélte el a katonai bíróság hazaárulás és terrorizmus finanszírozása miatt. A 18 éves szabadságvesztésből 14 évet fegyházban kell letöltenie.

A bíróság indoklása szerint Szagijev kriptovalután keresztül juttatott pénzt három, Oroszországban terroristának minősített csoportnak. Ezek egyike az Orosz Önkéntes Hadtest (RDK), amely nagyrészt orosz állampolgárokból áll, az ukrán hadsereggel működik együtt, és saját meghatározása szerint szélsőjobboldali nézeteket vall. Az RDK-nak átutalt összeg mindössze nagyjából ötezer forintnak megfelelő értékű volt.

Az RDK élén Gyenyisz Kapusztyin áll, akinek elfogására az orosz hatóságok állítólag félmillió dolláros vérdíjat tűztek ki. Január elején az ukrán fél megrendezte Kapusztyin látszólagos halálát, felvették a vérdíjat is, majd később nyilvánosságra hozták, hogy a férfi valójában életben van.