2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
közelkép a bilincsekről. szelektív fókusz.
Világ

Meglepő fordulat a Paks II ügyében: őrizetbe vették az oroszok a projekt vezetőjét

Pénzcentrum
2026. január 16. 13:45

Őrizetbe vették Oroszországban a paksi atomerőmű-bővítésen dolgozó orosz fővállalkozó cég vezetőjét. Mihail Scserbakot, az Atomsztrojekszport igazgatóját pénteken hallgatták ki az ukrán hadsereg anyagi támogatásának gyanújával.

Az Interfax hírügynökség beszámolója szerint a Paks II. projekt orosz fővállalkozójaként ismert Atomsztrojekszport vezetőjét pénteken hallgatták ki az orosz hatóságok. A Roszatom tulajdonában álló vállalat igazgatója, Mihail Scserbak ellen az ukrán hadsereg finanszírozásának gyanúja merült fel. A jelentés nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen csatornákon és formában történhetett a feltételezett pénzjuttatás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Oroszországban a 2020-ban indított teljes körű háború óta bűncselekménynek minősül bármilyen ukrán szervezet anyagi támogatása, függetlenül az összeg nagyságától vagy az átadás módjától. A Roszatom anyavállalat hivatalosan is megerősítette vezetője őrizetbe vételét, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködnek a nyomozó hatóságokkal.

Scserbak korábban, 2007-ig Szarov alpolgármestereként tevékenykedett. A város különleges, nemzetbiztonsági szempontból zárt státuszt élvez, és a szovjet atomprogram egyik kulcsfontosságú tudományos központjaként működött.

Szarovhoz egy másik, hasonló ügy is köthető. Tavaly októberben egy ottani atomfizikust, Ruszlan Szagijevet ítélte el a katonai bíróság hazaárulás és terrorizmus finanszírozása miatt. A 18 éves szabadságvesztésből 14 évet fegyházban kell letöltenie.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bíróság indoklása szerint Szagijev kriptovalután keresztül juttatott pénzt három, Oroszországban terroristának minősített csoportnak. Ezek egyike az Orosz Önkéntes Hadtest (RDK), amely nagyrészt orosz állampolgárokból áll, az ukrán hadsereggel működik együtt, és saját meghatározása szerint szélsőjobboldali nézeteket vall. Az RDK-nak átutalt összeg mindössze nagyjából ötezer forintnak megfelelő értékű volt.

Az RDK élén Gyenyisz Kapusztyin áll, akinek elfogására az orosz hatóságok állítólag félmillió dolláros vérdíjat tűztek ki. Január elején az ukrán fél megrendezte Kapusztyin látszólagos halálát, felvették a vérdíjat is, majd később nyilvánosságra hozták, hogy a férfi valójában életben van.
Címlapkép: Getty Images
#paks #ukrajna #oroszország #világ #terrorizmus #bűnügy #kriptovaluta #atomenergia #paksi atomerőmű #orosz-ukrán háború #letartóztatás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:40
14:37
14:32
14:24
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Rendkívüli! Lázadás történt Oroszországban: teljes káoszban a hadsereg, a Kreml tombol dühében
2
1 hete
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
3
1 hete
Az egész világot átverték az oroszok? Durva állítások láttak napvilágot, ez mindent megfordíthat
4
2 hete
Fájó alku vethet véget az orosz-ukrán háborúnak: ha ez megtörténik, az egész világon durva háborúk robbanhatnak ki
5
1 hete
Trumpnál betelt a pohár: brutális csapásra készül Putyin ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:40
Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:32
Máris ömlik a pénz Bulgáriába az euróbevezetés után: előbb lehagyják Magyarországot, mint hittük?
Agrárszektor  |  2026. január 16. 14:32
Csak így vehetsz 10 hektár alatti földet Magyarországon: ezt nem árt tudni