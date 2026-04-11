2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Közel-Kelet széles sablontérképe, Irán nemzeti zászlóval körvonalazva.
Világ

Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe

Pénzcentrum
2026. április 11. 16:32

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba - tudósított a Portfolio.

Amerikai hírszerzési források szerint Kína a következő hetekben új légvédelmi rendszereket szállít Iránnak. Peking semlegességére hivatkozva határozottan cáfolja a híreket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai jelentések alapján Teherán a jelenlegi tűzszünetet igyekszik kihasználni fegyverkészleteinek feltöltésére, amelyben külföldi partnereire támaszkodik. A beszerzések egyik kulcsszereplője Kína lehet. Az információk szerint Peking elsősorban vállról indítható légvédelmi rakétákat juttatna az iráni hadseregnek. Ezen eszközök katonai jelentőségét jól mutatja egy közelmúltbeli incidens: nagyjából két hete ugyanis egy hasonló fegyverrel lőttek le egy F-15-ös vadászbombázót az iráni légtérben.

Kapcsolódó cikkeink:

A szállítások rejtve tartása érdekében a fegyverek harmadik országokon keresztül érkeznének meg a rendeltetési helyükre. A kínai vezetés azonban a hírcsatorna megkeresésére reagálva visszautasította a vádakat. Hivatalos álláspontjuk szerint szigorúan tartják magukat a semlegességhez, ezért nem szállítanak fegyvereket a háborúban álló feleknek.

 
Címlapkép: Getty Images
#fegyver #világ #konfliktus #kína #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:32
16:03
15:30
15:15
15:04
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vagyon
Vagyonon vagyoni, értékű jogok és kötelezettségek összességét értjük.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
