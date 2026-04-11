Újabb nagyon súlyos hír jött az iráni háborúról: még egy ország beszállhatott a fegyverkezésbe

Bár Kína határozottan cáfol, az egybehangzó értesülések szerint ez az ország szállíthat légvédelmi eszközöket Iránba - tudósított a Portfolio.

Amerikai hírszerzési források szerint Kína a következő hetekben új légvédelmi rendszereket szállít Iránnak. Peking semlegességére hivatkozva határozottan cáfolja a híreket.

Az amerikai jelentések alapján Teherán a jelenlegi tűzszünetet igyekszik kihasználni fegyverkészleteinek feltöltésére, amelyben külföldi partnereire támaszkodik. A beszerzések egyik kulcsszereplője Kína lehet. Az információk szerint Peking elsősorban vállról indítható légvédelmi rakétákat juttatna az iráni hadseregnek. Ezen eszközök katonai jelentőségét jól mutatja egy közelmúltbeli incidens: nagyjából két hete ugyanis egy hasonló fegyverrel lőttek le egy F-15-ös vadászbombázót az iráni légtérben.

A szállítások rejtve tartása érdekében a fegyverek harmadik országokon keresztül érkeznének meg a rendeltetési helyükre. A kínai vezetés azonban a hírcsatorna megkeresésére reagálva visszautasította a vádakat. Hivatalos álláspontjuk szerint szigorúan tartják magukat a semlegességhez, ezért nem szállítanak fegyvereket a háborúban álló feleknek.