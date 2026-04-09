Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?
Bár Irán nemzetbiztonsági szempontból fontosnak tartja Libanont, saját létfontosságú érdekeit nem áldozza fel a Hezbollah kedvéért. Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát. Ezen még az sem változtat, hogy az izraeli bombázások veszélyeztetik a frissen megkötött tűzszünetet - számolt be a Portfolio.
Zejdón al-Kináni, az Arab Perspectives Institute elemzője az Al-Dzsazírának nyilatkozva rámutatott: nem ez lenne az első eset, hogy Irán hátat fordít a saját maga által fenntartott proxyhálózatnak. A korábbi válságok során Teherán már több alkalommal elengedte a Hezbollah, a Hamász vagy éppen a különböző iraki milíciák kezét, amikor saját alapvető politikai érdekei ezt diktálták.
A szakértői helyzetértékelés azután született, hogy Izrael tovább folytatta Libanon bombázását, hiába állapodott meg a napokban tűzszünetben Irán és az Egyesült Államok. Teherán ugyan a fegyvernyugvás megsértéseként tekint az izraeli hadműveletekre, és emiatt sokan az iráni-amerikai konfliktus kiújulásától tartanak, al-Kináni szerint azonban Iránnak egyszerűen nem áll érdekében a háborúskodás folytatása. Ennek fényében valószínűsíthető, hogy a Hezbollah fegyveres megvédése helyett Teherán ismét a visszakozást választja.
Az elemző szerint a válság rendezéséhez elengedhetetlen, hogy a konfliktus kulcsszereplői szembenézzenek a múltbeli hibáikkal. Ide sorolja a szövetségesek cserbenhagyását, a gazdasági és ökológiai realitások figyelmen kívül hagyását, valamint a regionális partnerek bevonása nélkül meghozott egyoldalú döntéseket.
A Libanonra nehezedő katonai és politikai nyomást az európai, elsősorban a francia háttérdiplomácia enyhítheti valamennyire. A közel-keleti konfliktus végleges és tartós lezárásához vezető út azonban egyelőre teljesen beláthatatlan.
Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség
Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva.
Bár korábban még a tartózkodás meghosszabbításáról szóltak a hírek, végül idő előtt távozott az országból.
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
J.D. Vance egy magyarországi sajtótájékoztatón nemrég az energiabiztonság és a függetlenség kérdésében a legjózanabb európai vezetőnek nevezte a magyar miniszterelnököt.
Hiába az iráni tűzszünet, ebből nincs egyhamar visszaút: tartósan nyakunkon maradhat a brutális olajválság
Az iráni tűzszünet bejelentése után a nyersolaj ára ugyan mintegy 13 százalékot esett, ám továbbra is jóval meghaladja a háború előtti szintet.
Izrael szerda délután az eddigi legnagyobb összehangolt csapássorozatát hajtotta végre Libanonban.
Pakisztán közvetítőként kulcsszerepet játszott az Irán és az Egyesült Államok közötti kéthetes tűzszünet létrejöttében.
Líbiai tisztségviselők nyilatkozataiból derült ki, hogy egy titkos ukrán egység támadást hajtott végre egy orosz tartályhajó ellen Líbia partjainál.
Váratlan fordulat jöhet a fegyverkezési hullámban: teljes támogatást is kaphatnak a védelmi innovációt fejlesztő cégek
Az Európai Bizottság új kezdeményezéssel gyorsítaná fel az áttörő védelmi technológiák piaci bevezetését.
Retteghet az Egyesült Államok: a legnagyobb titokban, az óceánok mélyén készül a háborúra az ázsiai szuperhatalom
Miközben a világ a felszínen zajló konfliktusokra figyel, a nagyhatalmak közti verseny egyre inkább a mélyben dől el.
Bár az amerikai–iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.
Tűzszünetet hirdettek Iránban! Megnyílik a Hormuzi-szoros: mit fog lépni Donald Trump április végéig?
Alig másfél órával az általa szabott ultimátum lejárta előtt Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal.
Az amerikai elnök Truth Social internetes oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, nem akarja, hogy megtörténjen a végzetes következmény, de "valószínűleg így lesz".
Kitálalt az ex-CIA főnök: eddigi előnyét is elvesztette Oroszország a frontokon, óriási bajban van Putyin
Az egykori CIA-igazgató szerint hiába az orosz túlerő, az ukrán hadsereg képes megállítani az előrenyomulást.
A zágrábi vezetés rámutatott, hogy állami beavatkozás nélkül a lakossági terhek érezhetően magasabbak lennének.
Több tucat újságírót fenyegetett meg Donald Trump: börtönbe küldené őket, ha ezt a dolgot nem teljesítik
Súlyos következményeket helyezett kilátásba az amerikai elnök azoknak az újságíróknak, akik nem adják ki iráni forrásaikat.
Baljós kijelentés érkezett a Kreml-ből: ha ez megvalósul, elkerülhetetlen lesz az öszetűzés a NATO-val
A diplomáciai lépés előzménye, hogy az elmúlt időszakban többször is ukrán drónok roncsait találták meg a balti államok területén.
Bár februárban közel tízéves mélypontra esett a hazai infláció, az áremelkedés üteme márciusban várhatóan újra gyorsulásnak indult.
Megdőlt egy több mint ötvenéves csúcs odafent: olyan messzire merészkedtek az űrhajósok, ahol előttük még soha senki sem járt
Az Artemis–2 küldetés során az Orion űrhajó négyfős legénysége megdöntötte az Apollo–13 több mint ötvenéves rekordját.
-
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
