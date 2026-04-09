Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?

Bár Irán nemzetbiztonsági szempontból fontosnak tartja Libanont, saját létfontosságú érdekeit nem áldozza fel a Hezbollah kedvéért. Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát. Ezen még az sem változtat, hogy az izraeli bombázások veszélyeztetik a frissen megkötött tűzszünetet - számolt be a Portfolio.

Zejdón al-Kináni, az Arab Perspectives Institute elemzője az Al-Dzsazírának nyilatkozva rámutatott: nem ez lenne az első eset, hogy Irán hátat fordít a saját maga által fenntartott proxyhálózatnak. A korábbi válságok során Teherán már több alkalommal elengedte a Hezbollah, a Hamász vagy éppen a különböző iraki milíciák kezét, amikor saját alapvető politikai érdekei ezt diktálták.

A szakértői helyzetértékelés azután született, hogy Izrael tovább folytatta Libanon bombázását, hiába állapodott meg a napokban tűzszünetben Irán és az Egyesült Államok. Teherán ugyan a fegyvernyugvás megsértéseként tekint az izraeli hadműveletekre, és emiatt sokan az iráni-amerikai konfliktus kiújulásától tartanak, al-Kináni szerint azonban Iránnak egyszerűen nem áll érdekében a háborúskodás folytatása. Ennek fényében valószínűsíthető, hogy a Hezbollah fegyveres megvédése helyett Teherán ismét a visszakozást választja.

Az elemző szerint a válság rendezéséhez elengedhetetlen, hogy a konfliktus kulcsszereplői szembenézzenek a múltbeli hibáikkal. Ide sorolja a szövetségesek cserbenhagyását, a gazdasági és ökológiai realitások figyelmen kívül hagyását, valamint a regionális partnerek bevonása nélkül meghozott egyoldalú döntéseket.

A Libanonra nehezedő katonai és politikai nyomást az európai, elsősorban a francia háttérdiplomácia enyhítheti valamennyire. A közel-keleti konfliktus végleges és tartós lezárásához vezető út azonban egyelőre teljesen beláthatatlan.