2026. április 9. csütörtök Erhard
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Irán zászlaja
Világ

Nagyon durva jóslat jött az iráni háború kapcsán: sötét jövőt fest az elemző, tényleg nincs más út?

Pénzcentrum
2026. április 9. 16:15

Bár Irán nemzetbiztonsági szempontból fontosnak tartja Libanont, saját létfontosságú érdekeit nem áldozza fel a Hezbollah kedvéért. Szakértői értékelések szerint Teherán a háború folytatásának elkerülése érdekében kész ismét magára hagyni a síita milíciát. Ezen még az sem változtat, hogy az izraeli bombázások veszélyeztetik a frissen megkötött tűzszünetet - számolt be a Portfolio.

Zejdón al-Kináni, az Arab Perspectives Institute elemzője az Al-Dzsazírának nyilatkozva rámutatott: nem ez lenne az első eset, hogy Irán hátat fordít a saját maga által fenntartott proxyhálózatnak. A korábbi válságok során Teherán már több alkalommal elengedte a Hezbollah, a Hamász vagy éppen a különböző iraki milíciák kezét, amikor saját alapvető politikai érdekei ezt diktálták.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakértői helyzetértékelés azután született, hogy Izrael tovább folytatta Libanon bombázását, hiába állapodott meg a napokban tűzszünetben Irán és az Egyesült Államok. Teherán ugyan a fegyvernyugvás megsértéseként tekint az izraeli hadműveletekre, és emiatt sokan az iráni-amerikai konfliktus kiújulásától tartanak, al-Kináni szerint azonban Iránnak egyszerűen nem áll érdekében a háborúskodás folytatása. Ennek fényében valószínűsíthető, hogy a Hezbollah fegyveres megvédése helyett Teherán ismét a visszakozást választja.

Kapcsolódó cikkeink:

Az elemző szerint a válság rendezéséhez elengedhetetlen, hogy a konfliktus kulcsszereplői szembenézzenek a múltbeli hibáikkal. Ide sorolja a szövetségesek cserbenhagyását, a gazdasági és ökológiai realitások figyelmen kívül hagyását, valamint a regionális partnerek bevonása nélkül meghozott egyoldalú döntéseket.

A Libanonra nehezedő katonai és politikai nyomást az európai, elsősorban a francia háttérdiplomácia enyhítheti valamennyire. A közel-keleti konfliktus végleges és tartós lezárásához vezető út azonban egyelőre teljesen beláthatatlan.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #konfliktus #irán #geopolitika #háború #hamasz #Közel-Kelet #fegyveres konfliktus #tűzszünet #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:01
15:46
15:34
15:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
2026. április 9.
Autóval mennél a horvát tengerpartra idén? Hidegzuhanyként érhet, ami a benzinkutakon vár
2026. április 9.
Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
5 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
1 hete
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 16:01
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
Pénzcentrum  |  2026. április 9. 15:14
Veszélyzónává nyilvánították az egyik legfontosabb tengeri folyosót: robbanó csapdák miatt terelik el a hajókat
Agrárszektor  |  2026. április 9. 15:31
Csendben átírták a szabályokat: sok magyar kaphat most a milliókból