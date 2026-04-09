Donald Trump bejelentette a békét, de Netanjahu váratlan lépése mindent felborított: pokoli napra ébredt a térség

Izrael szerdán eddigi legnagyobb légicsapásait hajtotta végre Libanonban, több száz halálos áldozatot okozva. A támadások után Irán megtorlást helyezett kilátásba, és jelezte, hogy ilyen helyzetben nem tartja reálisnak az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalásokat.

Mohammed Bager Kalibaf, az iráni parlament elnöke szerint a térség továbbra is rendkívül bizonytalan, hiába jelentette be Donald Trump az ideiglenes tűzszünetet. A felek eltérő elképzelésekkel készülnek a szombaton induló egyeztetésekre, és az sem biztos, hogy a kéthetes fegyvernyugvás addig kitart - számolt be róla a Reuters.

Teherán azzal vádolja Izraelt, hogy megsérti a megállapodást, mivel fokozza a Hezbollah elleni hadműveleteket Libanonban. Az Egyesült Államokkal szemben pedig azt rója fel, hogy továbbra is nyomást gyakorol Irán nukleáris programjának leállítása érdekében. Kalibaf szerint ilyen feltételek mellett a tűzszünet és a tárgyalások nem tekinthetők megalapozottnak.

Washington és Jeruzsálem egyértelművé tette, hogy a tűzszünet nem terjed ki Libanonra. Benjamin Netanjahu közölte, hogy a légicsapások folytatódnak. J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten arról beszélt, hogy Irán félreérthette a megállapodás hatályát.

A legnagyobb vita továbbra is Irán nukleáris programja körül zajlik. Trump szerint Teherán beleegyezett az atomfegyverhez szükséges urándúsítás leállításába, és kész átadni készleteit. Az iráni vezetés ezt vitatja, és úgy értelmezi a megállapodást, hogy az urándúsítás folytatható. Az öt hete tartó konfliktus több ezer áldozatot követelt, és bár mindkét fél saját győzelmét hangsúlyozza, az alapvető nézetkülönbségek nem csökkentek. A mostani egyeztetések kimenetele hosszú időre meghatározhatja a térség erőviszonyait.

A piacok gyorsan reagáltak a fejleményekre. A részvényindexek emelkedtek, miközben az olaj ára 14 százalékkal csökkent, majd hordónként 95 dollár körül stabilizálódott. Ez még mindig mintegy 25 dollárral magasabb a konfliktus előtti szintnél. A befektetők attól tartanak, hogy a térségben fennmaradó feszültség továbbra is hatással lesz az energiaellátásra.

Netanjahu hangsúlyozta, hogy Izrael készen áll a harcok folytatására. A libanoni hatóságok szerint egyetlen nap alatt 254 ember halt meg, közülük 91 Bejrútban. Több beszámoló szerint egyes támadások figyelmeztetés nélkül érték a civil lakosságot.

A Hezbollah rakétákkal válaszolt az észak-izraeli területek ellen, a tűzszünet megsértésére hivatkozva. Emmanuel Macron elítélte a libanoni támadásokat, és azt sürgette, hogy a fegyvernyugvás terjedjen ki az országra is. Több európai állam, Japán és Kanada szintén a harcok gyors lezárását sürgette az energiapiaci kockázatok miatt.

A konfliktus már a Perzsa-öböl térségére is kihatott. Iránhoz köthető támadások érték az olajinfrastruktúrát Szaúd-Arábiában, valamint Kuvaitban, Bahreinben és az Egyesült Arab Emírségekben. A Hormuzi-szoros továbbra is korlátozottan használható, ami fennakadást okoz a szállításban.Az iráni haditengerészet alternatív útvonalakat jelölt ki a térségben a hajók számára. Eközben Trump új, 50 százalékos vámot jelentett be az Iránnak fegyvert szállító országok termékeire, bár ennek jogi háttere nem egyértelmű.

Iránban sokan ünnepelték a tűzszünetet, ugyanakkor erős a bizonytalanság. Egy teheráni lakos szerint legalább egy éjszakára megszűntek a támadások, de senki sem tudja, meddig tart a nyugalom.