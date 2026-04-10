Megtörte a csendet az amerikai first lady, Melania Trump: kiderült a teljes igazság Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyáról

Jogi lépéseket helyezett kilátásba Melania Trump azokkal szemben, akik azt állítják, hogy személyes kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel.

Az amerikai first lady a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy hamisak azok az állítások, amelyek szerint férje, Donald Trump Epstein révén mutatta volna be neki. Elmondása szerint 1998-ban, egy New York-i rendezvényen ismerkedett meg a későbbi elnökkel, és csak két évvel később találkozott Epsteinnel egy nyilvános eseményen.

Melania Trump kijelentette, hogy soha nem volt baráti viszonyban azzal az üzletemberrel, akit fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmények miatt vontak felelősségre, és aki 2019-ben a börtönben halt meg. Hozzátette, hogy előfordult, hogy ugyanazokon a New York-i társasági eseményeken jelentek meg, de személyes kapcsolat nem alakult ki közöttük.

Kitért arra is, hogy a közösségi médiában évek óta keringenek manipulált vagy félrevezető képek, amelyek hamis benyomást kelthetnek, ezért ezekkel kapcsolatban óvatosságra intett.

A nyilatkozat végén arra kérte az amerikai Kongresszust, hogy biztosítson lehetőséget hivatalos meghallgatás keretében az Epstein-ügy áldozatainak, hogy eskü alatt beszélhessenek a velük történtekről.