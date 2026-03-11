2026. március 11. szerda Szilárd
Közelkép kezét felismerhetetlen hacker férfi dolgozik gépelés billentyűzet laptop számítógép ül az asztalnál ül sötét szobában kék neon fényekkel. Fogalom a kibertámadás, vírus, malware, illegálisan.
Világ

Beismerte az FBI: feltörte valaki a szervereiket, az Epstein-iratok után kutatott

Pénzcentrum
2026. március 11. 18:14

Három évvel ezelőtt egy külföldi hacker betört az FBI New York-i irodájának szerverére. A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is. Mindez a Reuters által áttekintett, nemrég nyilvánosságra hozott igazságügyi minisztériumi dokumentumokból, valamint egy bennfentes forrás beszámolójából derült ki - írta meg a The Guardian.

A betörés 2023. február 12-én történt. Aaron Spivack különleges ügynök a digitális bizonyítékok kezelésére vonatkozó bonyolult belső eljárásrendben próbált eligazodni, amikor véletlenül sebezhetővé tette a gyermekbántalmazási ügyekkel foglalkozó kriminalisztikai labor egyik szerverét. Spivack másnap fedezte fel a biztonsági incidenst. Amikor bekapcsolta a számítógépét, egy szöveges fájlt talált rajta, amely arra figyelmeztette, hogy a hálózatot feltörték. A további vizsgálat szokatlan tevékenység nyomait tárta fel a szerveren. Ez "többek között az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó egyes akták átfésülését foglalta magában".

Az FBI a közleményében "elszigetelt kiberincidensnek" minősítette az esetet. Hozzátették, hogy korlátozták a támadó hozzáférését, és helyreállították a hálózatot. Egy forrás szerint a betörést nem egy külföldi kormány, hanem egy kiberbűnöző hajtotta végre.

A hacker feltehetően nem is tudta, hogy egy bűnüldöző szerv szerverére hatolt be. Undorát fejezte ki a szerveren talált gyermekbántalmazási képek láttán, és azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti a gép tulajdonosát az FBI-nál. Az ügynökök végül úgy oldották meg a helyzetet, hogy egy videóhívásban felmutatták a szolgálati igazolványukat. Ezzel győzték meg a hackert arról, hogy valóban az FBI-jal áll szemben.

Spivack az FBI belső vizsgálata során azt állította, hogy bűnbakot csinálnak belőle. A történtekért az egymásnak ellentmondó szabályzatokat, valamint a hibás informatikai iránymutatásokat tette felelőssé. A belső vizsgálat eredményét a Reuters nem tudta kideríteni.

Azt sem sikerült megállapítani, hogy a hacker pontosan mely aktákhoz fért hozzá, vagy letöltötte-e az adatokat. Arról sincs információ, hogy történt-e bármilyen kísérlet a személyének azonosítására és felelősségre vonására. Jon Lindsay, a Georgia Institute of Technology biztonságpolitikai kutatója szerint az eset rávilágít az Epstein-akták hírszerzési értékére. "Ha az oroszok vagy bárki más, akit érdekelnek a kompromittáló anyagok, nem tekint komoly célpontként az Epstein-aktákra, az megdöbbentő lenne" – fogalmazott a szakértő.

Az igazságügyi dokumentumok egy részét egyébként erősen kitakarták, más részüket pedig teljes egészében visszatartották. Mindez annak ellenére történt, hogy egy tavaly hatályba lépett törvény előírta a teljes nyilvánosságra hozatalukat. A Trump-kormányzat azzal indokolja az adatok visszatartását, hogy az anyagok veszélyeztethetik az áldozatok személyazonosságát, illetve a folyamatban lévő nyomozásokat.
