A telefonszolgáltatók már 2025 októbere óta ellenőrzik a külföldről a hálózatukba érkező hívásokat.
Beismerte az FBI: feltörte valaki a szervereiket, az Epstein-iratok után kutatott
Három évvel ezelőtt egy külföldi hacker betört az FBI New York-i irodájának szerverére. A támadó hozzáfért a néhai szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein elleni nyomozás aktáihoz is. Mindez a Reuters által áttekintett, nemrég nyilvánosságra hozott igazságügyi minisztériumi dokumentumokból, valamint egy bennfentes forrás beszámolójából derült ki - írta meg a The Guardian.
A betörés 2023. február 12-én történt. Aaron Spivack különleges ügynök a digitális bizonyítékok kezelésére vonatkozó bonyolult belső eljárásrendben próbált eligazodni, amikor véletlenül sebezhetővé tette a gyermekbántalmazási ügyekkel foglalkozó kriminalisztikai labor egyik szerverét. Spivack másnap fedezte fel a biztonsági incidenst. Amikor bekapcsolta a számítógépét, egy szöveges fájlt talált rajta, amely arra figyelmeztette, hogy a hálózatot feltörték. A további vizsgálat szokatlan tevékenység nyomait tárta fel a szerveren. Ez "többek között az Epstein-nyomozáshoz kapcsolódó egyes akták átfésülését foglalta magában".
Az FBI a közleményében "elszigetelt kiberincidensnek" minősítette az esetet. Hozzátették, hogy korlátozták a támadó hozzáférését, és helyreállították a hálózatot. Egy forrás szerint a betörést nem egy külföldi kormány, hanem egy kiberbűnöző hajtotta végre.
A hacker feltehetően nem is tudta, hogy egy bűnüldöző szerv szerverére hatolt be. Undorát fejezte ki a szerveren talált gyermekbántalmazási képek láttán, és azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti a gép tulajdonosát az FBI-nál. Az ügynökök végül úgy oldották meg a helyzetet, hogy egy videóhívásban felmutatták a szolgálati igazolványukat. Ezzel győzték meg a hackert arról, hogy valóban az FBI-jal áll szemben.
Spivack az FBI belső vizsgálata során azt állította, hogy bűnbakot csinálnak belőle. A történtekért az egymásnak ellentmondó szabályzatokat, valamint a hibás informatikai iránymutatásokat tette felelőssé. A belső vizsgálat eredményét a Reuters nem tudta kideríteni.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Azt sem sikerült megállapítani, hogy a hacker pontosan mely aktákhoz fért hozzá, vagy letöltötte-e az adatokat. Arról sincs információ, hogy történt-e bármilyen kísérlet a személyének azonosítására és felelősségre vonására. Jon Lindsay, a Georgia Institute of Technology biztonságpolitikai kutatója szerint az eset rávilágít az Epstein-akták hírszerzési értékére. "Ha az oroszok vagy bárki más, akit érdekelnek a kompromittáló anyagok, nem tekint komoly célpontként az Epstein-aktákra, az megdöbbentő lenne" – fogalmazott a szakértő.
Az igazságügyi dokumentumok egy részét egyébként erősen kitakarták, más részüket pedig teljes egészében visszatartották. Mindez annak ellenére történt, hogy egy tavaly hatályba lépett törvény előírta a teljes nyilvánosságra hozatalukat. A Trump-kormányzat azzal indokolja az adatok visszatartását, hogy az anyagok veszélyeztethetik az áldozatok személyazonosságát, illetve a folyamatban lévő nyomozásokat.
Zelenszkij szerint az ukrán csapatok tapasztalata kulcsfontosságú lehet az iráni Shahed drónok elleni védekezésben.
Kegyetlen olajblokádra készül Irán: kapuban a totális káosz, már telepítik az aknákat, ez mindenkinek nagyon fájni fog
Irán aknákat kezdett telepíteni a Hormuzi-szorosba, a világ legfontosabb energetikai átjárójába.
Nagyobb a baj, mint hitték, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá az olajtartalékhoz
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) történetének eddigi legnagyobb stratégiai kőolajkészlet-felszabadítását javasolja.
Donald Tusk dörzsölheti a tenyerét: végzetes öngólnak bizonyulhat a nagy rivális radikális fordulata
Ezzel a csökkenő támogatottságot és a szélsőjobboldal erősödését próbálja megállítani.
A német politikát komoly figyelmeztetés érte a baden-württembergi tartományi választás után.
Veszélyes titkokkal támadták az Egyesült Államokat: Vlagyimir Putyin olyat lépett, amire senki sem számított
A két vezető egyeztetését olyan sajtóhírek előzték meg, amelyek szerint Teherán orosz információkra támaszkodva vett célba amerikai érdekeltségeket.
Az elnök kommunikációja az elmúlt időszakban érezhetően megváltozott.
A jelentés szerint a bányából származó kobalt több autógyártó, köztük a Mercedes-Benz, a Stellantis, a BMW és a Volkswagen ellátási láncában is jelen van.
Von der Leyen durva beismerése egy csúcstalálkozón: ez volt Európa legnagyobb tévedése, de már készül a terv
Az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy a testület új stratégiát indít a kis moduláris reaktorok (SMR-ek) fejlesztésére.
Drónok sértették meg a légterét, robbanások rázták meg az országot: mégis segélyt küld a támadónak ez az ország
A múlt héten iráni drónok hatoltak be Azerbajdzsán légterébe, Nahicseván egyik repülőterén pedig robbanásokat észleltek.
A visszaesés ellenére ez továbbra is a negyedik legerősebb februári eredmény a statisztikák kezdete óta.
Az erős adat arra utal, hogy az ország idén akár túlszárnyalhatja a 2025-ben elért, rekord magas kereskedelmi többletet.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő idén először beszélt egymással telefonon.
Az utóbbi időben egyre többen úgy érezhetik, hogy a világ kibillent abból a viszonylagos egyensúlyból, amelyhez az elmúlt évtizedekben hozzászoktunk.
Hiába zuhant be az ár, gigantikus csőd fenyegeti a világ legnagyobb kakaótermelőit: raktárakban áll a temérdek áru
Súlyos válságba került a világ kakaótermésének nagy részét adó Ghána és Elefántcsontpart.
Aszódi Attila elemzése azt vizsgálja, mit árulnak el az elmúlt napok eseményei az iráni állítások valóságtartalmáról, és milyen kockázatokkal járt volna a katonai beavatkozás elmaradása.
Helikopterekkel szivárogtak be az éjszaka leple alatt: drámai fordulatot vett a fegyveres konfliktus
Az Izrael és a Hezbollah közötti háború második hetében az izraeli hadsereg helikopteres rajtaütést hajtott végre Kelet-Libanonban.
A NATO légvédelme egy héten belül másodszor semmisített meg iráni ballisztikus rakétát a török légtérben.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.