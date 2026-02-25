2026. február 25. szerda Géza
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A MiniszterelnÃ¶ki SajtÃ³iroda Ã¡ltal kÃ¶zreadott kÃ©pen OrbÃ¡n Viktor miniszterelnÃ¶k (b) Ã©s Donald Trump talÃ¡lkozÃ³ja a korÃ¡bbi amerikai elnÃ¶k, republikÃ¡nus elnÃ¶kjelÃ¶lt floridai rezidenciÃ¡jÃ¡n, Mar-a-LagÃ³ban
Világ

Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették

Pénzcentrum
2026. február 25. 13:45

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) által tavaly közzétett, Jeffrey Epsteinhez köthető terjedelmes iratanyagból több tucat FBI-kihallgatási jegyzőkönyv hiányzik. Ezek között három olyan dokumentum is található, amely egy Donald Trumpot szexuális erőszakkal vádoló nő vallomásához kapcsolódik - számolt be a CNN.

A Ghislaine Maxwell védőinek átadott bizonyítékjegyzék mintegy 325 FBI-kihallgatási jegyzőkönyv sorszámát tartalmazza, ám ezek több mint negyede – közel száz dokumentum – nem érhető el a minisztérium honlapján. A hiányzó iratok között szerepel három olyan jegyzőkönyv is, amely egy konkrét nőhöz köthető. Ő az FBI-nak azt vallotta, hogy Epstein körülbelül 13 éves korától kezdve rendszeresen bántalmazta, továbbá Donald Trumpot is szexuális erőszakkal vádolta meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nő 2019 júliusában, pár nappal Epstein letartóztatása után tett bejelentést az FBI forródrótján. Két héttel később az ügynökök egy ügyvédi irodában hallgatták ki, ahol elmondta: Epstein egy dél-karolinai ingatlanban bántalmazta, miután jelentkezett egy bébiszitter-hirdetésre. A Maxwell-ügy bizonyítékjegyzéke három további, 2019. augusztusi és októberi dátumozású kihallgatási jegyzőkönyvet is feltüntet ugyanezzel az áldozattal kapcsolatban, ám ezek egyike sem szerepel a nyilvánosságra hozott dokumentumok között.

Egy FBI-prezentáció, amely az Epsteinhez kapcsolódó "ismert neveket" sorolja fel, tartalmazza egy kitakart nevű nő állítását. A vallomás szerint Trump – miután Epstein bemutatta őket egymásnak – orális szexre kényszerítette és megütötte őt. Az állítólagos eset valamikor 1983 és 1985 között történhetett. Trump következetesen tagadta a vádakat, a Fehér Ház pedig "valótlannak és szenzációhajhásznak" minősítette a feltételezéseket.

Robert Garcia demokrata képviselő, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának rangidős tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a hiányosságok kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat betartotta-e az Epstein-iratok közzétételét előíró törvényt. A minisztérium szóvivője tagadta, hogy dokumentumokat töröltek volna. Közlése szerint a ki nem adott iratok vagy másolatok, vagy ügyvédi titoktartás alá esnek, esetleg folyamatban lévő nyomozás részét képezik.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az iratok között fellelhető egy FBI-ügynökök közötti, tavaly nyári e-mail is, amely szerint "egy azonosított áldozat Trump általi bántalmazásra hivatkozott, de végül megtagadta az együttműködést". Az Epstein-hagyaték elleni perben szereplő, "Jane Doe 4" álnevű felperes életrajzi adatai egybeesnek a nő FBI-vallomásával. Ő is dél-karolinai bántalmazásról számolt be, valamint arról, hogy Epstein New Yorkba utaztatta, ahol "ismert, gazdag férfiak" szexuálisan zaklatták. A nő végül peren kívüli egyezség keretében pénzügyi kártérítést kapott a hagyatéktól.

Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján. Haley Robson, az egyik áldozat bírósághoz fordult, kifogásolva, hogy a kihallgatási jegyzőkönyveket még a nevek kitakarásával sem hozták nyilvánosságra. "A folyamatos mulasztás ugyanazt a titkolózást tartja fenn, amely lehetővé tette, hogy ezek a bűncselekmények éveken át akadálytalanul folytatódjanak" – írta a bíróságnak címzett levelében.

Kapcsolódó cikkeink:
#per #bíróság #világ #szexuális zaklatás #donald trump #bűnügy #bántalmazás #politika #áldozatok #amerikai egyesült államok #jeffrey epstein

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:22
14:07
13:45
13:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 25.
Egyre mélyül a digitális válság Magyarországon: a fiatalok fizethetik meg a mobilfüggőség árát, sokak szülei teljesen tehetetlenek
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 25.
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
2026. február 25.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
2026. február 25.
Egyre több magyart zárnak ki a saját mobilbankjából 2026-ban: költséges lesz, ha újra be akarnak lépni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 25. szerda
Géza
9. hét
Február 25.
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Magára maradhat Orbán Viktor Trump béketanácsában: már csak ezen az egy emberen múlik, lesz-e ott más európai vezető rajta kívül
2
2 napja
Hamarosan csatlakozhat az EU-hoz a világ egyik leggazdagabb országa: felgyorsulnak az események
3
6 napja
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
4
4 napja
Súlyos figyelmeztetést küldött a kormánynak az IMF: az adósságpálya fenntarthatatlan, mentőcsomagra nincs esély
5
1 hete
Kiakadt Magyarország szomszédja, amiért hazánk gépei védik a légterüket: erős üzenetet küldtek Trumpnak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Debit cards
betéti kártyák angol megfelelője, ennek igényléhez általában nyitóösszeg, vagy/és jövedelemigazolás vagy/és jövedelemátutalás vagy/és óvadék szükséges és betéti számlához kapcsolódnak. Saját pénzed használod nem a bankét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 14:31
Retail reset: végső visszaszámlálás, olyan jön 2026-ban, amire még nem volt példa a kiskereskedelemben
Pénzcentrum  |  2026. február 25. 13:02
Ekkora fizetéssel már jómódúnak mondhatod magad Magyarországon: rengetegen csúsznak ki a középosztályból
Agrárszektor  |  2026. február 25. 13:28
Így védd meg a kinti növényeid a fagytól, hőségtől: ez tényleg működik
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel