Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) által tavaly közzétett, Jeffrey Epsteinhez köthető terjedelmes iratanyagból több tucat FBI-kihallgatási jegyzőkönyv hiányzik. Ezek között három olyan dokumentum is található, amely egy Donald Trumpot szexuális erőszakkal vádoló nő vallomásához kapcsolódik - számolt be a CNN.

A Ghislaine Maxwell védőinek átadott bizonyítékjegyzék mintegy 325 FBI-kihallgatási jegyzőkönyv sorszámát tartalmazza, ám ezek több mint negyede – közel száz dokumentum – nem érhető el a minisztérium honlapján. A hiányzó iratok között szerepel három olyan jegyzőkönyv is, amely egy konkrét nőhöz köthető. Ő az FBI-nak azt vallotta, hogy Epstein körülbelül 13 éves korától kezdve rendszeresen bántalmazta, továbbá Donald Trumpot is szexuális erőszakkal vádolta meg.

A nő 2019 júliusában, pár nappal Epstein letartóztatása után tett bejelentést az FBI forródrótján. Két héttel később az ügynökök egy ügyvédi irodában hallgatták ki, ahol elmondta: Epstein egy dél-karolinai ingatlanban bántalmazta, miután jelentkezett egy bébiszitter-hirdetésre. A Maxwell-ügy bizonyítékjegyzéke három további, 2019. augusztusi és októberi dátumozású kihallgatási jegyzőkönyvet is feltüntet ugyanezzel az áldozattal kapcsolatban, ám ezek egyike sem szerepel a nyilvánosságra hozott dokumentumok között.

Egy FBI-prezentáció, amely az Epsteinhez kapcsolódó "ismert neveket" sorolja fel, tartalmazza egy kitakart nevű nő állítását. A vallomás szerint Trump – miután Epstein bemutatta őket egymásnak – orális szexre kényszerítette és megütötte őt. Az állítólagos eset valamikor 1983 és 1985 között történhetett. Trump következetesen tagadta a vádakat, a Fehér Ház pedig "valótlannak és szenzációhajhásznak" minősítette a feltételezéseket.

Robert Garcia demokrata képviselő, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának rangidős tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a hiányosságok kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat betartotta-e az Epstein-iratok közzétételét előíró törvényt. A minisztérium szóvivője tagadta, hogy dokumentumokat töröltek volna. Közlése szerint a ki nem adott iratok vagy másolatok, vagy ügyvédi titoktartás alá esnek, esetleg folyamatban lévő nyomozás részét képezik.

Az iratok között fellelhető egy FBI-ügynökök közötti, tavaly nyári e-mail is, amely szerint "egy azonosított áldozat Trump általi bántalmazásra hivatkozott, de végül megtagadta az együttműködést". Az Epstein-hagyaték elleni perben szereplő, "Jane Doe 4" álnevű felperes életrajzi adatai egybeesnek a nő FBI-vallomásával. Ő is dél-karolinai bántalmazásról számolt be, valamint arról, hogy Epstein New Yorkba utaztatta, ahol "ismert, gazdag férfiak" szexuálisan zaklatták. A nő végül peren kívüli egyezség keretében pénzügyi kártérítést kapott a hagyatéktól.

Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján. Haley Robson, az egyik áldozat bírósághoz fordult, kifogásolva, hogy a kihallgatási jegyzőkönyveket még a nevek kitakarásával sem hozták nyilvánosságra. "A folyamatos mulasztás ugyanazt a titkolózást tartja fenn, amely lehetővé tette, hogy ezek a bűncselekmények éveken át akadálytalanul folytatódjanak" – írta a bíróságnak címzett levelében.