Az Egyesült Államok jelenleg a második öbölháború óta a legnagyobb tengeri és légi haderő-összpontosítást hajtja végre a Közel-Keleten.
Most érkezett: rengeteg irat hiányzik az Epstein-aktákból, a Trump-ra nézve terhelőket is eltüntették
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) által tavaly közzétett, Jeffrey Epsteinhez köthető terjedelmes iratanyagból több tucat FBI-kihallgatási jegyzőkönyv hiányzik. Ezek között három olyan dokumentum is található, amely egy Donald Trumpot szexuális erőszakkal vádoló nő vallomásához kapcsolódik - számolt be a CNN.
A Ghislaine Maxwell védőinek átadott bizonyítékjegyzék mintegy 325 FBI-kihallgatási jegyzőkönyv sorszámát tartalmazza, ám ezek több mint negyede – közel száz dokumentum – nem érhető el a minisztérium honlapján. A hiányzó iratok között szerepel három olyan jegyzőkönyv is, amely egy konkrét nőhöz köthető. Ő az FBI-nak azt vallotta, hogy Epstein körülbelül 13 éves korától kezdve rendszeresen bántalmazta, továbbá Donald Trumpot is szexuális erőszakkal vádolta meg.
A nő 2019 júliusában, pár nappal Epstein letartóztatása után tett bejelentést az FBI forródrótján. Két héttel később az ügynökök egy ügyvédi irodában hallgatták ki, ahol elmondta: Epstein egy dél-karolinai ingatlanban bántalmazta, miután jelentkezett egy bébiszitter-hirdetésre. A Maxwell-ügy bizonyítékjegyzéke három további, 2019. augusztusi és októberi dátumozású kihallgatási jegyzőkönyvet is feltüntet ugyanezzel az áldozattal kapcsolatban, ám ezek egyike sem szerepel a nyilvánosságra hozott dokumentumok között.
Egy FBI-prezentáció, amely az Epsteinhez kapcsolódó "ismert neveket" sorolja fel, tartalmazza egy kitakart nevű nő állítását. A vallomás szerint Trump – miután Epstein bemutatta őket egymásnak – orális szexre kényszerítette és megütötte őt. Az állítólagos eset valamikor 1983 és 1985 között történhetett. Trump következetesen tagadta a vádakat, a Fehér Ház pedig "valótlannak és szenzációhajhásznak" minősítette a feltételezéseket.
Robert Garcia demokrata képviselő, a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának rangidős tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy a hiányosságok kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a kormányzat betartotta-e az Epstein-iratok közzétételét előíró törvényt. A minisztérium szóvivője tagadta, hogy dokumentumokat töröltek volna. Közlése szerint a ki nem adott iratok vagy másolatok, vagy ügyvédi titoktartás alá esnek, esetleg folyamatban lévő nyomozás részét képezik.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iratok között fellelhető egy FBI-ügynökök közötti, tavaly nyári e-mail is, amely szerint "egy azonosított áldozat Trump általi bántalmazásra hivatkozott, de végül megtagadta az együttműködést". Az Epstein-hagyaték elleni perben szereplő, "Jane Doe 4" álnevű felperes életrajzi adatai egybeesnek a nő FBI-vallomásával. Ő is dél-karolinai bántalmazásról számolt be, valamint arról, hogy Epstein New Yorkba utaztatta, ahol "ismert, gazdag férfiak" szexuálisan zaklatták. A nő végül peren kívüli egyezség keretében pénzügyi kártérítést kapott a hagyatéktól.
Több Epstein-áldozat is panaszt tett, mivel hiába keresték saját vallomásaikat a minisztérium honlapján. Haley Robson, az egyik áldozat bírósághoz fordult, kifogásolva, hogy a kihallgatási jegyzőkönyveket még a nevek kitakarásával sem hozták nyilvánosságra. "A folyamatos mulasztás ugyanazt a titkolózást tartja fenn, amely lehetővé tette, hogy ezek a bűncselekmények éveken át akadálytalanul folytatódjanak" – írta a bíróságnak címzett levelében.
Itt az első óriáscég, ami kártérítést követel Trump vámjai miatt: ez még sokba fog kerülni az USA-nak
A logisztikai óriás a New York-i Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságon nyújtotta be keresetét, teljes visszatérítést követelve az úgynevezett IEEPA-vámokra.
Az ukrán fél arról tájékoztatta a szlovák üzemeltetőt, hogy egy nap halasztással, várhatóan csütörtökön indulhat újra a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.
Az amerikaiak többsége úgy véli, hogy Donald Trump viselkedése kiszámíthatatlanabbá vált az életkorával.
A Pentagon hónapokon át tartó, a legnagyobb titokban zajló felkészülését követően az amerikai csapatok sebészi pontossággal csaptak le Caracasban.
Miközben Kijev a biztonsági garanciákról és a területi kérdésekről egyeztetne, Moszkva részéről egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a gyors megegyezésre.
A kínaiaktól készül csúcsfegyvert venni az USA legfőbb ellensége: brutális haragra gerjedhet Donald Trump
A potenciális fegyverüzlet jelentősen növelheti Teherán katonai képességeit, miközben a Közel-Keleten már most is fokozódik a geopolitikai feszültség.
Rengeteg harci repülőgép vár Donald Trump parancsára: egy szavába kerül, és földi pokollá változhat Irán
A The Washington Post elemzése szerint legalább 150 amerikai katonai repülőgép sorakozott fel Irán közelében.
A kutatás szerint az európaiak többsége bízik abban, hogy az EU képes garantálni a biztonságot és a védelmet.
Ukrajna megőrizte államiságát és függetlenségét, az orosz elnök pedig nem érte el stratégiai céljait.
Az Európai Unió megállapítása szerint Donald Trump új vámpolitikája ellentétes a tavaly nyáron kötött transzatlanti kereskedelmi egyezménnyel.
Az Új START lejártával már semmi sem korlátozza az amerikai–orosz nukleáris fegyverkezést.
Volodimir Zelenszkij arra szólította fel az Európai Uniót, hogy tűzzenek ki konkrét dátumot Ukrajna csatlakozására.
Figyelmeztették Donald Trumpot a saját erős emberei: végtelen háborúban ragadhat az USA, ha ezt meglépi
Éles vita bontakozott ki a Trump-kormányzat felső köreiben arról, hogy katonai csapást mérjenek-e Iránra, vagy inkább a diplomáciának engedjenek teret.
A grönlandi jégtakaró, Nyugat-Antarktisz jege, valamint az állandóan fagyos talaj olvadása a legvalószínűbb billenőpont.
Moszkva egy hatályos megállapodás miatt szándékosan titkolja az ukrajnai béketárgyalások részleteit.
A korábban 2027-re tervezett voksolásra akár már idén augusztusban sor kerülhet.
Irán és az Egyesült Államok csütörtökön Genfben tartja az atomprogramról szóló tárgyalások harmadik fordulóját.
A hivatalos tájékoztatás kiemelte, hogy Kim vezetése alatt az ország nukleáris arzenálja vált a katonai elrettentés központi elemévé.
-
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
A gyümölcsön található szermaradványok szintje nem haladhatja meg a hivatalos határérték egyharmadát.
-
Térítésmentes segítség a generációváltásban (x)
-minden magyar KKV számára elérhető a Gazdaságfejlesztési Ügynökség szolgáltatása-