Elvágták a globális gázkínálat ötödét: Donald Trump fenyegetése után azonnal elszabadultak az árak

Újra a geopolitika mozgatja az energiapiact: a Közel-Keleten kiéleződő amerikai–iráni feszültség máris begyűrűzött Európába, ahol meredeken emelkedni kezdtek a gázárak.

Drágulni kezdett az európai földgáz, miután Donald Trump ultimátumot adott Iránnak. Az amerikai elnök kijelentette, hogy ha kedd estig nem születik megállapodás, az Egyesült Államok megsemmisíti a közel-keleti ország energetikai infrastruktúráját. A katonai fenyegetés és a Hormuzi-szoros teheráni blokádja a globális energiakínálat drasztikus szűkülésével fenyeget. Mindez a már amúgy is apadó készletekkel rendelkező Európa gázellátását is veszélybe sodorja - írja a Portfolio.

A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet. Ezzel az európai földgáz a háború kitörése óta már több mint 55 százalékkal drágult. A piaci aggodalmakat Donald Trump kijelentései tovább fokozták.

Az amerikai elnök ugyanis kilátásba helyezte az iráni hidak és erőművek teljes lerombolását arra az esetre, ha Teherán amerikai idő szerint kedd este nyolc óráig nem enged a követeléseknek. Donald Trump egyik legfőbb feltétele a szabad hajózás azonnali helyreállítása a Hormuzi-szorosban.

Irán válaszul közölte, hogy egy esetleges amerikai csapást a Perzsa-öböl energetikai létesítményei elleni támadásokkal torolna meg. Teherán a konfliktus kezdete óta blokkolja az LNG-szállító hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. Ezzel a lépéssel a globális LNG-kínálat mintegy ötödét vágta el a világpiactól. Bár néhány olajszállító tanker esetenként engedélyt kap az áthaladásra, a kereskedelmi forgalom drasztikusan visszaesett a térségben.

A tartós közel-keleti ellátási zavarok súlyos kihívás elé állítják Európát. Bár az érintett térségből származó földgáz nagyrészt Ázsiába tart, a kieső mennyiség miatt kiéleződik a globális verseny a szűkös LNG-készletekért. Mindez jelentősen megnehezíti az európai gáztárolók feltöltését a következő télre. A helyzet különösen annak fényében aggasztó, hogy a kontinens tárolói jelenleg alig 28 százalékos töltöttségi szinten állnak.