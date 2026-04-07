2026. április 7. kedd Herman
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az iráni olajipar. Olajfúrótornyok az iráni zászló hátterében. Bányászat és olajexport. kereskedelem a globális üzemanyagpiacon. Üzemanyagipari koncepció.
Gazdaság

Elvágták a globális gázkínálat ötödét: Donald Trump fenyegetése után azonnal elszabadultak az árak

Pénzcentrum
2026. április 7. 12:31

Újra a geopolitika mozgatja az energiapiact: a Közel-Keleten kiéleződő amerikai–iráni feszültség máris begyűrűzött Európába, ahol meredeken emelkedni kezdtek a gázárak.

Drágulni kezdett az európai földgáz, miután Donald Trump ultimátumot adott Iránnak. Az amerikai elnök kijelentette, hogy ha kedd estig nem születik megállapodás, az Egyesült Államok megsemmisíti a közel-keleti ország energetikai infrastruktúráját. A katonai fenyegetés és a Hormuzi-szoros teheráni blokádja a globális energiakínálat drasztikus szűkülésével fenyeget. Mindez a már amúgy is apadó készletekkel rendelkező Európa gázellátását is veszélybe sodorja - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fokozódó feszültség hatására az irányadó holland gáztőzsdén a jegyzés átlépte a megawattóránkénti 50 eurós szintet. Ezzel az európai földgáz a háború kitörése óta már több mint 55 százalékkal drágult. A piaci aggodalmakat Donald Trump kijelentései tovább fokozták.

Az amerikai elnök ugyanis kilátásba helyezte az iráni hidak és erőművek teljes lerombolását arra az esetre, ha Teherán amerikai idő szerint kedd este nyolc óráig nem enged a követeléseknek. Donald Trump egyik legfőbb feltétele a szabad hajózás azonnali helyreállítása a Hormuzi-szorosban.

Irán válaszul közölte, hogy egy esetleges amerikai csapást a Perzsa-öböl energetikai létesítményei elleni támadásokkal torolna meg. Teherán a konfliktus kezdete óta blokkolja az LNG-szállító hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson. Ezzel a lépéssel a globális LNG-kínálat mintegy ötödét vágta el a világpiactól. Bár néhány olajszállító tanker esetenként engedélyt kap az áthaladásra, a kereskedelmi forgalom drasztikusan visszaesett a térségben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A tartós közel-keleti ellátási zavarok súlyos kihívás elé állítják Európát. Bár az érintett térségből származó földgáz nagyrészt Ázsiába tart, a kieső mennyiség miatt kiéleződik a globális verseny a szűkös LNG-készletekért. Mindez jelentősen megnehezíti az európai gáztárolók feltöltését a következő télre. A helyzet különösen annak fényében aggasztó, hogy a kontinens tárolói jelenleg alig 28 százalékos töltöttségi szinten állnak.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #energia #európa #gazdaság #földgáz #donald trump #irán #geopolitika #energiaválság #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:31
12:14
12:04
11:45
11:29
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 6. 12:45
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 7. 11:16
BB Tengely: Háztartások fogyasztása
A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása...
MEDIA1  |  2026. április 4. 16:55
Napilapot és rádiókat vett a VIASAT tulajdonosának anyacége - a La Repubblica is hozzá kerül
A Viasat- és AXN-csatornákkal Magyarországon is érdekelt Antenna Group mögött álló K Group megvásáro...
ChikansPlanet  |  2026. április 3. 08:00
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid...
Összkép  |  2026. április 3. 01:31
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó átt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 7.
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
2026. április 6.
Keményen átírja az infláció az ünnepi menüt Magyarországon: ehhez a hagyományhoz azonban foggal-körömmel ragaszkodunk
2026. április 6.
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
NAPTÁR
Tovább
2026. április 7. kedd
Herman
15. hét
Április 7.
A láthatatlan munka világnapja
Április 7.
Az egészség világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
2
2 hete
Kemény pofont kaphat Magyarország: olyat lépett a kormány, aminek nagyon csúnya vége lehet
3
1 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
4
2 hete
Valóságos hidegzuhanyt kaptak a magyarok: hatalmas árat fogunk fizetni a brutális állami költekezésért
5
2 hete
Itt a figyelmeztetés: kegyetlen áremelkedés jön az építőiparban, tömegével húzzák le a rolót a magyar cégek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi díj
a kártyahasználat után a bank által felszámított díj.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 10:04
Szabályosan megrohanták a magyarok a mozipénztárakat: ezeket a filmeket akarja most látni mindenki
Pénzcentrum  |  2026. április 7. 09:10
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, még májusban és júniusban viszik a lomokat
Agrárszektor  |  2026. április 7. 11:31
Csak így menthető meg a magyar gyümölcs? Nem maradt több idő, lépni kell