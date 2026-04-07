Közeleg az elképesztő energiasokk Magyarországra: ez a két berendezés mentheti meg a családokat a brutális rezsitől
A közel-keleti konfliktus okozta energiaáremelkedés Európa-szerte azonnal megnövelte a keresletet a zöldtechnológiák iránt. Magyarországon azonban a hatósági árak és a gazdasági helyzet miatt ez egyelőre alig tapasztalható. Ha a magas fosszilis energiaárak tartósan fennmaradnak, a napelemek, akkumulátoros energiatárolók, elektromos autók és hőszivattyúk hazai piaca is jelentős fellendülés elé nézhet. Ezek a berendezések ugyanis alacsonyabb üzemeltetési költségeket biztosítanak, egyúttal nagyobb függetlenséget kínálnak a kiszámíthatatlan, központosított energiaellátástól - írja a Portfolio.
A nemzetközi konfliktusok kirobbanása drasztikusan megemelte a kőolaj és a földgáz világpiaci árát. Ez az azonnali üzemanyag-drágulás mellett a villamos energia nagykereskedelmi árát is felhajtotta. Bár a megújuló energiaforrások terjedése némileg tompítja ezt a hatást, az európai döntéshozók hosszú távú energiasokkra számítanak, amely előbb-utóbb a magyarországi fogyasztók költségeiben is megjelenik.
Jelenleg a hazai lakosságot és a vállalatok egy részét még védik a hatósági árak, az üzemanyag-árplafon, valamint a hosszú távú energiaszerződések. Ennek köszönhetően a világpiaci ársokk hatásai egyelőre tompítottak.
Részben ez az árszabályozás, részben pedig a gyengébb fizetőképes kereslet az oka a hazai lemaradásnak. Míg a nyugati országokban szinte azonnal megugrott a zöldtechnológiák iránti érdeklődés, itthon a folyamat jóval lassabban indul be.
Iparági szakértők szerint a napelemek és az akkumulátoros energiatárolók iránti kereslet érdemi növekedéséhez arra van szükség, hogy a magas gázárak több hónapon át tartósan fennmaradjanak. Ezek a beruházások ugyanis komoly, hosszú távú pénzügyi döntést igényelnek az ügyfelek részéről. A gyorsabb átálláshoz ugyanakkor már most is elengedhetetlenek az állami és vállalati támogatások.
Hasonló a helyzet az elektromos autók piacán is, ahol rövid távon egyelőre nem érzékelhető a dráguló üzemanyagok hatása. A vásárlók továbbra is a belső égésű motorral szerelt és a hibrid modelleket részesítik előnyben. A tisztán elektromos hajtás térnyerését a magasabb vételár, a töltőinfrastruktúra hiányosságai, valamint a fogyasztói bizonytalanság is hátráltatja. Áttörést a tartósan magas üzemanyagárak mellett az hozhat, ha megjelennek a piacon a megfizethetőbb elektromos modellek, és megmaradnak a vásárlást segítő pénzügyi ösztönzők is.
A hőszivattyúk esetében viszont már egyértelműen élénkül a lakossági érdeklődés. Egyre többen keresnek a meglévő gázkazán mellé energiabiztonságot nyújtó alternatívát. Új építéseknél vagy fűtéskorszerűsítéseknél a fosszilis energiahordozókra épülő megoldások fokozatosan háttérbe szorulnak.
Jól látható trenddé vált, hogy a fogyasztók igyekeznek minél inkább függetlenedni a szolgáltatóktól. A legnépszerűbb irány jelenleg a napelem és a levegő-víz hőszivattyú kombinációja. Ez a rendszer egyszerre képes biztosítani a hűtést, a fűtést és a használati meleg vizet, ezáltal megvédve a felhasználót az energiaárak jövőbeli ingadozásaitól.
