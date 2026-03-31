Kemény üzenetet küldött Donald Trump: az Egyesült Államok leállítja a védelmet, a szövetségeseknek maguknak kell megszerezniük az olajat

Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben nem biztosítja a Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítmányok védelmét. Így a hiánnyal küzdő országoknak, köztük az Egyesült Királyságnak, saját maguknak kell megoldaniuk a helyzetet - tudósított a Telex.

A Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében kifejtette, hogy az érintett államoknak meg kell tanulniuk kiállni magukért. Arra szólította fel őket, hogy menjenek a szoroshoz, és egyszerűen hozzák el a kőolajat, mivel amerikai segítségre a továbbiakban nem számíthatnak.

Trump külön bírálta azokat az országokat, amelyek kimaradtak az Irán elleni katonai fellépésből. Posztjában úgy fogalmazott, hogy a nehezén már túl vannak, Irán pedig "gyakorlatilag megsemmisült". Üzenetét azzal a határozott felszólítással zárta a szövetségesek felé: "szerezzétek meg magatok az olajat".